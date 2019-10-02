Формула Штайнмайера и последствия. Три мнения

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина "подтвердила" формулу Штайнмайера. По словам президента, формула должна быть "имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет". Что же в итоге подписала Украина и что нас ждет дальше – LIGA.net собрала мнения политиков и экспертов.

Богдан Яременко, нардеп из фракции Слуга народа

Вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств "нормандского формата" в Минске 1 сентября 2019 года. Содержание формулировки неоднократно объяснял министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко: говорится о порядке применения решений "об особенностях..." к местным выборам в ОРДЛО на временной основе и на постоянной после.

Все остальное – предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, которые принимает Верховная Рада Украины, что придает обществу возможность контроля за тем, что происходит.

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Роман Бессмертный, бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе

Россиян интересовало только одно: чтобы лидеры "нормандского формата" подписали формулу Штайнмайера. Это дает возможность давить на Украину по введению в действие закона об особом порядке и проведению выборов на оккупированных территориях. Самое главное – им надо, чтобы Украина подписалась под словом "выборы". Далее включается система выборов, которые россияне организуют, после того обеспечивается верификация ОБСЕ. В Парламентской ассамблеи Совета Европы тоже говорили, что Россию не вернут, пока та не выполнит определенные условия. Выполнила? Нет, не выполнила. Так и здесь.



Лучшее, что может быть на нормандские саммите, – это если Зеленский ничего не подпишет. Не дай бог он под этим подпишется... Дальше – хочешь мира, готовься к войне. Ошибка была сделана тогда, когда украинская власть заменила свою же позицию социально-гуманитарных программ на дискуссии вокруг формулы Штайнмайера. Их просто поймали на этот крючок. Наживкой была процедура обмена, он и запустил этот маховик.

Иван Примаченко, член набсовета центра CEDOS, эксперт РПР

Пока мы не видим текст нового законопроекта об особом статусе Донбасса, невозможно сказать, является ли подписание формулы Штайнмайера победой или предательством. Но уже можно уверенно говорить, что это стало коммуникационным провалом власти, что рискует перерасти в коммуникационную катастрофу.

Сначала, на фоне активизации переговоров с Россией, команда Зеленского упорно отказывалась публично объяснить суть и цель этих переговоров. Вчера мы неожиданно узнали о подписании формулы Штайнмайера – из российских источников. Власть не опубликовала, что же было подписано, а на короткой пресс-конференции Зеленский только усилил общее беспокойство фразой "никогда не пойдем проводить выборы, когда там есть военные". "В том числе и украинские?" начали спрашивать люди друг у друга.

Вместо того, чтобы объяснить свои действия сегодня с трибуны Верховной Рады и успокоить общество, президент решил промолчать, чем еще больше поднял градус напряжения. В конце концов, если власти нечего скрывать, то зачем нужна такая таинственность? Как всегда, масла в огонь подливают и россияне, которые публикуют подписанный документ и заявляют, что границу под украинский контроль никогда не передадут.

Хочется того или нет "слугам", а с народом придется говорить. Объяснять свои действия и находить приемлемые компромиссы. Можно сколько угодно писать об истерике в социальных сетях, но у общества есть абсолютно здоровые вопросы.

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