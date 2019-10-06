Формула Штайнмайера, новый состав ЦИК, псевдомагазин Бэнкси: новости недели

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Формула Штайнмайера

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе украинская делегация согласилась с формулой Штайнмайера (ФШ).

По его словам, согласование ФШ было последним необходимым шагом на пути ко встрече в нормандском формате.

Насчет выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей Зеленский сказал: "Если мы хотим с вами, чтобы выборы прошли в соответствии с законодательством Украины, то мы понимаем, что не может быть ни пулеметов… граница должна быть нашей…", и далее: "Если там перед выборами будут какие бы то ни было войска - выборов не может быть".

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В партии Европейская солидарность выступили с резкой критикой по поводу подписания ФШ, назвав ее "формулой Путина". В партиях Батькивщина и Голос потребовали подробных объянений - что именно подписала Украина в Минске.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик объяснил, что участники ТКГ в Минске закрепили формулу Штайнмайера не единым документом, а отправили на его имя отдельные письма, в которых подтвердили текст ФШ. 3 октября эти письма были опубликованы.

Вечером 1 октября в Киеве более пятисот человек собрались на Майдане Независимости, протестуя против подписания ФШ. Затем в течение недели протесты состоялись и в других городах. А в воскресенье, 6 октября, около 30-ти городов приняли участие в вече "Остановим капитуляцию".

Против решения Зеленского также высказались несколько областных госадминистраций - Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, а также в горсоветах Сум и Кропивницкого.

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Европейские страны приветствовали согласование ФШ, Ангела Меркель сказала, что встреча нормандской четверки состоится в Париже. Дата встречи до сих пор не определена.

3 октября Зеленский записал видеообращение, в котором заявил, что "никогда на сдаст Украину".

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