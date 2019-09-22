Формула Штайнмайера, Трамп и Зеленский, захват Моста метро: новости недели

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Формула Штайнмайера

Франк-Вальтер Штайнмайер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

18 сентября в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе стороны не смогли согласовать формулу Штайнмайера (ФШ). По словам спецпредставителя от ОБСЕ Мартина Сайдика, эту тему продолжат обсуждать на заседании 1 октября.

Представитель Украины на переговорах ТКГ в Минске Леонид Кучма заявил, что Украина не имеет принципиальных возражений против ФШ, но ее реализация возможна только при выполнении ряда предварительных условий, а именно:

- полное прекращение огня;

- обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

- выведение с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

- разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

- обеспечение работы ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

- установление контроля над неподконтрольной Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством, а также минскими соглашениями.

19 сентября представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что встреча в нормандском формате находится "под угрозой срыва" из-за того, что украинская сторона отказалась утверждать ФШ.

В тот же день в Киеве под Офисом президента прошла акция протеста против имплементации Украиной ФШ, которая может произойти на запланированной встрече лидеров нормандской четверки. Перед этим участники подписали открытое обращение к президенту Зеленскому.

В нем, в частности, говорится, что "применение данной формулы, основанной на навязанных Украине силой минских договоренностях, выносит за скобки переговоров вопросы деоккупации Крыма и ответственности России как государства агрессора. Согласие с этой или с любой похожей формулой будет означать капитуляцию Украины на условиях Кремля".

20 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в вопросе использования ФШ для Донбасса Украина согласилась на "четко выписанные формулировки, которые обсуждали советники".

Глава МИД уточнил, что в ФШ также сказано, что "закон об особом статусе применяется on temporary basis, то есть "на временных условиях" - с момента проведения выборов, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам".

Отвечая на вопрос, хочет ли Украина изменить что-то в ФШ, и должны ли туда быть добавлены какие-то гарантии безопасности, Пристайко сказал: "Безусловно, мы хотим что-то изменить. Мы же понимаем, что та общая формулировка, о которой мы договорились, вызывает очень много трактовок".

21 сентября помощник президента Андрей Ермак сообщил, что в Раду будет подан законопроект, основой которого станет формула Штайнмайера, регулирующая порядок проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса и предоставления им особого статуса.

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