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Фракция Голос раскололась, Байден дал Путину полгода. Что надо знать утром

17.06.2021, 10:30
Фракция Голос раскололась, Байден дал Путину полгода. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня четверг, 17 июня. Температура от +16 до +26, курс доллара 27.37

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Фракция Голос раскололась: 10 нардепов заявили о создании объединения Справедливость

Вчера весь мир, конечно, следил за встречей Байдена и Путина. На этом фоне не очень заметно заколотили последний гвоздь в крышку гроба партии Голос: десять человек – Устинова, Юрчишин и ко – вышли из одноименной фракции. Основали свою – Справедливость. Подкрепили это шумной кампанией в соцсетях, дискредитирующей бывших соратников. Лично мне дико обидно. И не потому, что я голосовал за них. А из-за того, что два десятка положительных людей не смогли договориться, поставили личную правоту и эго выше интересов избирателя и страны. 

Очевидно, что считает избиратель: таким молодым политикам никакой внешний враг не нужен, чтобы развалить страну. Прощайте мечты о либеральной партии среднего класса, Украина остается в объятиях олигархических и популистских проектов. Спасибо Саше и Кире. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Байден дал Путину полгода. Итоги встречи в Женеве

Байден дал Путину полгода. Если точнее – 3-6-12 месяцев, которые покажут, чем же на самом деле закончилась вчерашняя встреча. Варианта целых два: "Путин все понял" и "Путин ничего не понял". 

Вероятно, американский президент знает, что контактное лицо с российской стороны себе не изменит. Россия, которая ни на кого не нападает, – это Россия, которая в нынешнем формате существовать не сможет. 

Поэтому Украине ничего ждать от этой встречи не приходиться, кроме новых провокаций России. 

А Байден делает все так, как должен делать лидер с его опытом – встретиться с врагом и вкрадчиво донести перспективы мира и перспективы войны. 

Вторая встреча случится только в случае хорошего сценария. Кто в него верит? Да никто. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Микитась заявил о возврате контроля над Укрбуд Девеломент

Самая неожиданная новость вчерашнего дня. Максим Микитась говорит, что вернул себе Укрбуд. Но не очень ясно, что именно он вернул и зачем. Все его бывшие стройки уже передали другим компаниям, а что делать с Укрбудом после скандала прошлого года, похоже, загадка даже для самого Микитася. Больше по ссылке.

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