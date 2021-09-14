Правоохранителям хватило одного видео из анонимного telegram-канала, чтобы поднять вопрос о возможном уголовном преступлении нардепа Гео Лероса. Сам депутат называет видео с якобы его участием фальсификацией и обвиняет в сливе киевского бизнесмена и застройщика Вадима Столара. Как ГБР и Нацполиция легализовали вброс, кому это может быть выгодно и при чем здесь Офис президента, — в разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 13 сентября в 20:15 (следите за хронологией, это важно) на сайте Государственного бюро расследований появляется сообщение под названием "Действия лица, похожего на Гео Лероса, могут содержать признаки уголовного преступления". Предварительные выводы государственный следственный орган сделал на основании видео, опубликованного на одном из telegram-каналов.

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"На видео зафиксирован человек, внешне похожий на нардепа Лероса, который за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для имитации нападения на себя лично для создания иллюзии угроз якобы за политическую деятельность", – сказано в сообщении ГБР.

В 20:30 столичное управление Нацполиции отрапортовало, что "изучает видеозапись разговора с участием нардепа". "Видео, распространенное в сети интернет, будет приобщено к материалам уголовного производства", – написали в полиции, не пояснив, о каком именно уголовном производстве речь. Добавляет этому странности то, что в сообщении ГБР нет ни слова об открытом деле. ГБР успел лишь проинформировать Офис генпрокурора для "внесения информации в ЕРДР".

О каком видео идет речь? В 16:26 на telegram-канале Украина Online появляется видео с некачественными звуком и изображением. Большая часть картинки с неизвестной целью заблюрена. Видно только человека, похожего на Лероса, который, по словам автора видео, сидит в одном из столичных офисных центров 24 июля 2020-го.

Судя по ракурсу съемки, кадры с якобы Леросом являются видеозаписями с камер наблюдения. На видео человек, внешне похожий на нардепа, получает пакет, а его размытый собеседник говорит, что "здесь 60 000 долларов в евро".

После этого человек, похожий на Лероса, предлагает неизвестному собеседнику организовать "трехходовочку", включающую физическое нападение на него с целью дискредитации некоторых представителей власти. Затем забирает пакет и просит собеседника подумать над предложением.

В целом запись выглядит как пародия на журналистское расследование, озвученная главным злодеем из фильма "Пила". В конце "расследования" закадровый голос просит Лероса "покаяться и назвать имя заказчика", поскольку "обратный счет времени пошел".

Отдельно остановимся на telegram-канале, который первым опубликовал это видео. Украина Online имеет 345 000 подписчиков. Как показывает наше расследование о Telegram, больше половины фолловеров могут быть ботами с виртуальными сим-картами. Контент канала аналогичен тем, которые попали в поле нашего исследования: якобы разоблачающие мини-расследования с признаком проплаченности. С администраторами канала можно договориться о "сотрудничестве". Как показало упомянутое выше расследование, за определенную сумму каналы ставят практическую любую информацию. В феврале 2020-го самый крупный отечественный канал Украина 24/7 (462 000 подписчиков) размещал рекламный пост за 9 000 грн. На еще одном большом канале Украина в шоке (204 000 подписчиков) рекламу размещали за 3 000 грн. Также Украина Online периодически репостит записи канала Шептун, который согласно нашему анализу плотно связан с прокремлевскими каналами.

ХРОНОЛОГИЯ СЛИВА. По классической схеме информацию из анонимных telegram-каналов нужно легитимировать через традиционные СМИ.

Через пол часа "видео" с якобы Леросом появляется на сайте Compromat-ua. Далее новость с этого сайта становится источником для From-ua (17:07). В свою очередь, From-ua всего через восемь минут цитирует Znaj.ua (17:15).

В 18:59 медиа-кампания выходит на более масштабный уровень и новость о якобы Леросе со ссылкой на Znaj.ua публикует Обозреватель. Новость со ссылкой на Обозреватель публикуют Апостроф (19:49), РБК-Украина (20:02) и Фокус (20:14).

Все вышеперечисленные публикации были сделаны до первого сообщения ГБР, то есть до 20:15. В свою очередь, ГБР и Нацполиция построили свои сообщения на основании видео из анонимного telegram-канала, за публикацию которого, скорее всего, кто-то мог заплатить.

В легитимации вброса поучаствовали также и общенациональные СМИ. В частности, в 20:30 издание Интерфакс-Украина опубликовало комментарий политолога Владимира Фесенко о "видео" с якобы Леросом. До этого агентство не дало ни одной новости о "видео", а в бэке вставляет ссылку на Facebook-пост нардепа от Слуги народа Юрия Камельчука, который просто загрузил себе на страницу видео с анонимного telegram-канала.

Вторым и на данный момент последним, кто решил процитировать Фесенко, стал государственный Укринформ (22:01). Пост Фесенко вышел в 19:06, то есть за час до первого сообщения ГБР.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Лерос считает, что против него начата "грязная кампания... в ответ на события, которые произошли в Верховной Раде на прошлой неделе", очевидно, имея в виду конфликт Лероса с депутатом Николаем Тищенко 9 сентября на заседании Рады. Тищенко тогда не понравилось выступления бывшего коллеги по фракции, и он попытался вытащить его из-за трибуны. Во время выступления Лерос обвинял власть, президента Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в "сливе спецоперации" украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

Лерос обращает внимание, что на видео с его якобы участием "полностью сфабрикован звук и замазано 70% экрана". Он назвал публикацию видео "максимально циничной попыткой уничтожить" его репутацию и пообещал подать заявление в правоохранительные органы.

14 сентября утром Лерос заявил, что видео сделано в кабинете Вадима Столара, нардепа от ОПЗЖ, которого журналисты Bihus.info называли неформальным смотрящим за строительным рынком Киева до смены власти в 2019-м.

"Еще в 2016-м Кличко познакомил меня со Столаром, как со своим кошелкем, с целью финансирования столичных арт-проектов. После этого произошло несколько встреч в его офисе, это было задолго до моего депутатства", – пишет Лерос в Facebook.

По словам нардепа, ему было известно, что Столар ведет видеозапись всех встреч в своем кабинете, но появление этого видео стало для него сюрпризом.

Лерос объясняет, почему видео заблюрено. "Тема разговора была совсем другая. Это монтаж нескольких эпизодов в разные годы. Фрагмент с передачей денег происходит при большом количестве свидетелей, поэтому это не является преступлением или секретом… Именно таким образом киевская власть выделяла деньги на поддержку проектов. Это был выбор Кличко как финансировать и через кого", – заявляет нардеп.

Кроме того, Лерос утверждает, что именно Столар передавал ему в офисе материалы, "связанные с коррупцией в Киеве". Но никаких обязательств перед бизнесменом у него не было. Также он попросил допросить Столара и изъять оригиналы записей, которые должны подтвердить слова нардепа.

Пресс-секретарь Столара на многочисленные звонки и сообщения редакции на момент выхода материала не ответила. Пресс-секретарь мэра Виталия Кличко Оксана Зиновьева заявила LIGA.net, что "высказывания Гео Лероса точно нечего комментировать".

ЧТО ДАЛЬШЕ. До сих пор непонятно, открыто ли уголовное дело на основании "видео" из анонимного telegram-канала. Судя по сообщению Нацполиции, то открыто. Хотя нардепы - подследственность ГБР. К сожалению, в пресс-службе Нацполиции и ГБР не ответили на звонки и сообщения LIGA.net.

В то же время представители власти продолжают активно комментировать "видео" с якобы Леросом. В частности, член набсовета Укрзализныци Сергей Лещенко стал одним из немногих, кто в Telegram опубликовал ссылку на первоисточник видео – Украина Online. Сообщение самого Лещенко оперативно репостнул канал Тайны депутата, который по данным LIGA.net, контролируется представителями Офиса президента.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал LIGA.net: "Давайте дождемся вывода, сфальсифицировано ли это видео".

При этом для советника главы ОП Михаила Подоляк "видеозапись с господином Леросом четко и крайне убедительно говорит сама за себя". "Несомненным есть только факт крайне нелицеприятных действий самого господина Лероса, которые должны получить вполне логичную криминально-процессуальную оценку", — сообщил Подоляк в комментарии LIGA.net.

По словам двух собеседников LIGA.net в руководстве парламентской фракции Слуга народа, о видео было известно давно, но "Леросу давали шанс перестать гадить". "Почему не раньше его опубликовали? Потому что допек", – признается один из руководителей фракции.

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