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19.04.2020, 20:00
Генерал Шайтанов, обмен и танец звезды у черной дыры: новости недели

Киево-Печерская Лавра из-за коронавируса закрылась на карантин, СБУ задержала своего генерала за связи с ФСБ и провела обыски у первого заместителя Кличко, США приостановили финансирование ВОЗ, нардеп Новинский сообщил о позитивном тесте на коронавирус, Украина провела обмен пленными с боевиками, Верховная Рада изменила регламент, открыв дорогу "антиколомойскому" закону, суд назначил Черновол домашний арест, а "танец" звезды около сверхмассивной черной дыры доказал правоту Эйнштейна. Обзор LIGA.net.

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Киево-Печерская Лавра закрылась на карантин: там около 100 заболевших COVID-19

Киево-Печерская лавра на карантине (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

13 апреля Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин из-за распространения коронавируса.

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"Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин. Я обращаюсь к правоохранительным органам проконтролировать выполнение этого решения", - заявил Кличко.

В Лавру направили мобильные рентгены и бригаду медиков для того, чтобы сделать ПЦР-тестирование. 

17 апреля из-за коронавируса на карантин закрыли еще один монастырь УПЦ МП - Ионинский. Также сообщалось, что еще семь новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Лавре.

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Теги: новости недели, сбу, киево-печерская лавра, коронавирус, Валерий Шайтанов
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