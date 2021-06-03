Германия обрывает воздушные связи с РФ, университет Зеленского. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. "Философский камень". Получится ли из университета Зеленского на ВДНГ украинский Гарвард?

Распил, пиар, вырубка леса на ВДНХ – такой вывод моментально сделали диванные аналитики, узнав про план Зеленского построить Президентский университет.

Мы пошли чуть глубже: досмотрели презентацию проекта до конца, поговорили с экспертами из сферы образования и идеологами ВДНХ. Оказалось, что вырубки не будет, запланированные 7 млрд грн – это много, но не факт, что достаточно. Остается главный вопрос – только пиар или появится нормальный университет в Украине. Пока скепсиса больше: слишком сжатые сроки. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Германия прекращает принимать авиарейсы из России

Железный занавес опускается! Воздушный конфликт между Европой и Россией набирает обороты. В ответ на срыв Москвой рейсов Люфтганзы, Германия обрывает воздушные связи с РФ. Пока, вероятно, только на месяц. Но не зря же Путин это затеял! Будет нагнетать, пока есть где и есть чем. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Головний біль, проблеми зі сном, нюхом, увагою після ковіду: пояснює і радить неврологиня

Що довше ми живемо з ковідом, то більше людей на нього хворіє. Але з негативним тестом історія часто не закінчується. І – починається: болить голова, важко сконцентруватися, хочеться лежати "кабачком" і немає сил встати з ліжка, а ще може бути погіршення сну та зміна апетиту. А на додачу – проблеми зі смаком і нюхом. Більш того – ці симптоми можуть проявлятися після хвороби не одразу, а пізніше. "Накрити" за декілька тижнів, наприклад.

Що про це каже медична наука, коли ми можемо впоратися самостійно і як, а коли потрібно звертатися до лікаря, пояснює неврологиня Олександра Щебет. Більше за лінком.

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