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Тема дня | Герои Азовстали возвращаются домой. Что известно о крупнейшем обмене большой войны

Цей матеріал також доступний українською
Герои Азовстали возвращаются домой. Что известно о крупнейшем обмене большой войны - Фото
Фото - Telegram LIGA.net
22.09.2022, 08:18

В результате обмена Украина вернула более 200 военных, в том числе защитников Азовстали. России отдали Медведчука

21 сентября Украина вернула 215 человек из российского плена. В частности, боевых командиров Азова. Части освобожденных грозила смертная казнь от террористов ДНР.

Российскому диктатору Владимиру Путину вернули его кума Виктора Медведчука и 55 пленных, не имеющих никакой ценности для Украины, говорит руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Что известно о самом большом с 24 февраля обмене – в обзоре LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 21 сентября в результате обмена Украина вернула из российского плена 213 военных и двоих гражданских. 108 из них – бойцы полка "Азов".

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Среди украинских воинов, которых удалось освободить: Герои Украины Денис Прокопенко ("Редис") – командир отдельного отряда специального назначения Азов, Евгений Бова – командир первого отдельного батальона морской пехоты, Лев Пашко – командир роты Азова.

Освобожденые защитники Мариуполя (Фото: МВД)

Фото – пресс-служба МВД

Освобождены из плена также Сергей Волынский ("Волына"), врио командира 36-й отдельной бригады морской пехоты; Святослав Паламар, заместитель командира полка "Азов" по работе с личным составом; Денис Шлега, командир 12-й бригады оперативного назначения им. Дмитрия Вишневецкого; Олег Хоменко, командир комендантской роты, непосредственно осуществлявший командование обороной Азовстали; Дмитрий Козацкий, старший солдат, фото и видео которого из Азовстали облетели весь мир.

Среди освобожденных также Михаил Дианов, старший сержант 36-й бригады (известный по фото с раненой рукой) и глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

В Украину вернулась знаменитая "Пташка" Екатерина Полищук – парамедик-доброволец Нацгвардии.

Возвращается Марьяна Мамонова, 30-летний военный врач, капитан медицинской службы. Со дня на день она должна стать мамой, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. В общей сложности были освобождены три беременных военнослужащих.

Среди освобожденных – военнослужащие Нацгвардии, Военно-морских сил, ВСУ, Госпогранслужбы, теробороны, Нацполиции, СБУ, таможенной службы, а также двое гражданских.

124 защитника, освобожденные из плена, относятся к офицерскому составу, 89 – к рядовому и сержантскому составу.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Этот обмен самый крупный с 24 февраля. Всего с начала великой войны произошло 20 таких освобождений, возвращено 802 пленника.

Обмен 21 сентября прошел в несколько этапов и в разных локациях. Один из них – в Черниговской области, сообщает Суспильне. Здесь в Украину вернулись 200 человек. В Россию отправился всего один человек – Виктор Медведчук.

"Мы бы обменяли Медведчука даже на одного азовца. То, что удалось вернуть такое количество, – это то, за что государство сегодня может выпить", – заявил президент Владимир Зеленский.

В СБУ также убеждают, что никакой "измены" в обмене Медведчука нет. "Медведчук – это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами государственный изменник. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, которые собрала СБУ", – сообщил и.о. главы СБУ Василий Малюк.

Он подчеркнул, что его обмен никак не повлияет на рассмотрение его дел в суде, а также конфискацию имущества.

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Второй этап обмена завершился в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Туда при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана были доставлены 10 иностранцев-защитников Украины. Пятеро из них – граждане Великобритании. Также есть представители США, Хорватии, Марокко и Швеции.

По информации CNN, освобождены двое граждан США: 39-летний Александр Джон-Роберт Дрюке и 27-летний Энди Тай Нгок Хюинь. Они попали в плен во время боев за Украину к северу от Харькова в июне.

Среди освобожденных, сообщает CNN, британец Эйден Аслин, которого угрожали казнить террористы ДНР в июне.

"Я видел документы, многие из них были обречены на смертную казнь. Но вы вернули им жизнь", – заявил Зеленский.

Освобожденные иностранцы-защитники прибыли в Саудовскую Аравию (фото – ОП)

Третий этап обмена позволил вернуть пятерых боевых командиров-защитников Азовстали. Это – Прокопенко ("Редис"), Волынский ("Волина") Паламарь, Шлега и Хоменко. Они были доставлены в Турцию под личные обязательства президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и будут находиться там до конца войны, сообщил Зеленский.

В обмен на них Россия получила 55 пленных, для Украины не имеющих никакого интереса, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Тех, кто не заслуживает ни жалости, ни сострадания, ни вообще каких-либо слов. Тех, кто воевал против Украины. И тех, кто предал Украину. Тех, кто нам с вами точно не нужен", – уточнил Зеленский.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Процесс освобождения пленных будет продолжен, заверили в ОП. "Вернем всех", – коротко резюмировал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Кирило Буданов та командири Азову (фото – пресслужба МВС)

По оценкам британской разведки, из Азовстали в мае вышли около 1700 украинских военных.

"Я безгранично благодарен, что нас вернули, – сказал на брифинге в Анкаре один из командиров Азова Волынский. – Эмоции переполняют. Я приду в себя и скажу все, что должен сказать".

"Придет время – мы дадим больше информации", – заверил Денис Шлега.

22 сентября запланирован брифинг Ермака и Буданова, на котором должны рассказать детали обмена.

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Герои Азовстали возвращаются домой. Что известно о крупнейшем обмене большой войны

специальный корреспондент LIGA.net
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