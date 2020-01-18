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18.01.2020, 15:41

Гид по украинским СМИ: что читают опинион-мейкеры Украины #Медиагигиена

Гид по украинским СМИ: что читают опинион-мейкеры Украины #Медиагигиена - Фото
Сергей Иванов, Роман Синицын, Валерий Пекар, Денис Казанский и Роман Шрайк (Коллаж - LIGA.net)

Мы опросили 11 лидеров мнений и поинтересовались, какаие украинские СМИ они читают и почему именно их

Лидеры общественного мнения – это люди, чья позиция по тем или иным вопросам политической, экономической или общественной повестки интересна десяткам тысячам людей. LIGA.net спросила лидеров мнений, каким украинским онлайн-медиа доверяют эти люди и почему.

Роман Синицын. Волонтер и блогер. По образованию юрист, по профессии – IT-шник.       

Подписчиков: 59000 (Facebook)

Что читает: Украинская правда, Цензор.нет, LIGA.net и НВ

Мотивация: Не доверяю безоговорочно ни одному СМИ в Украине, стараюсь проверять. Но доверия к этим, конечно, больше в разы. Вероятность фейков меньше, чем у других. В то же время вероятность того, что "джинсанули" или отрабатывают ту или иную сторону, есть везде. В основном читаю Twitter/Facebook и иногда перехожу по ссылкам.

Максим Нефьодов. Глава Государственной таможенной службы. В 2015-2019 годах – первый замминистра экономического развития и торговли. В 2006-2010 годах работал в инвесткомпании Dragon Capital.

Подписчиков: 88000 (Facebook)

Что читает: НВ и LIGA.net

Мотивация: Читаю, потому что зарекомендовали себя независимыми и более-менее удобными для чтения с точки зрения формата. Новости потребляю из Facebook и Telegram-каналов. 

Сергей Иванов. Журналист YouTube-канале Исландия. Ранее работал в программе Право на владу на телеканале 1+1, а также шеф-редактором Espreso.tv. До этого работал в органах прокуратуры.

Подписчиков: 122000 (Facebook)

Что читает: Цензор.нет, LIGA.net и Левый берег

Мотивация: С 2015 года получаю украинские новости преимущественно с этих площадок. Почему доверяю? В моем случае доверие основывается прежде всего на качестве и объеме информации, которую я потребляю. Меня все устраивает. Кроме того, я лично знаю людей, которые управляют этими ресурсами или работают там, поэтому это еще и вопрос личного доверия и уверенности в профессионализме.

Читайте также: Фейки, чернуха, сливные бачки: кто и как манипулирует в интернете #Медиагигиена

Борислав Береза. Блогер, политик. Нардеп восьмого созыва, до этого руководил информационным отделом Правого сектора. В 2015 году баллотировался в мэры Киева, вышел во второй тур.

Подписчиков: 191000 (Facebook)

Что читает: НВ, LIGA.net и Обозреватель

Мотивация: Разные срезы информации. Каждое из изданий имеет свой стиль подачи информации. Меня интересуют разные точки зрения. Кроме того, каждое из изданий освещает, кроме общегосударственных событий и те, о которых можно прочитать только у них.

Денис Бигус. Журналист (проект Bihus.info). Автор и ведущий программы "Наші гроші". Кореспондент международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

Подписчиков: 75000 (Facebook)

Что читает: Зеркало недели, Украинская правда, LIGA.net

Мотивация: УП и ЗН – новости, настроены в фидах давным давно. Лигу читаю чаще, когда появляется именно аналитика или подшивки по актуальной повестке дня.

Денис Казанский. Журналист, блогер. До 2014 года работал в Донецке в издании Остров. С 2014 года пишет для издания Український тиждень.

Подписчиков: 85000 (Facebook)

Что читает: Зеркало недели, НВ

Мотивация: Они не ставят на сайты все подряд ради траффика, проводят фактчекинг и ответственно относятся к информации, которую размещают.


Александр Деркач. Бизнесмен, совладелец холдинга Молочный альянс. В 1998-2005 годах – глава правления банка Аваль.

Подписчиков: 19000 (Facebook)

Что читает: Украинская правда, Страна, остальное - статьи

Мотивация: И те, и другие оперативно дают новости. На Укрправде есть неплохие интервью и аналитические статьи. Страна дает более альтернативные оценки и имеет свое мнение относительно событий. И там, и там я редко вижу джинсу и откровенное манипулирование.

Читайте также: Обоз, Страна, Znaj. Кто стоит за ангажированными (и не очень) СМИ в Украине #Медиагигиена

Валерий Пекар. Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы. В 2001-2008 годах – замглавы правления Интернет Ассоциации Украины.

Подписчиков: 54000 (Facebook)

Что читает: Украинская правда, НВ, LIGA.net

Мотивация: Больше времени я уделяю Facebook, где читаю несколько десятков человек. На УП я читаю только новости, Лигу и НВ рассматриваю как блогерские площадки. Хотя больше времени уделяю площадке site.ua. Также читаю такие издания как Збруч, Петр и Мазепа. Общий принцип: читают людей, а не медиа. А вот люди могут быть журналистами или блогерами, или просто лидерами мнений, или узкими экспертами в той сфере, где хайп.

Кирилл Сазонов. Политолог.

Подписчиков: 31000 (Facebook)

Что читает: LIGA.net, Буквы и сайт 112

Мотивация: Лига - проверенная надежная информация по политике и экономике практически без желтизны, Буквы - оперативные и дотошные. 112 - за оперативность. В случае с Буквами дотошность в хорошем смысле этого слова. То есть перепроверят и будут копать в дополнительных источниках.

Антон Ходза. Анонимный блогер, который не выдает своей личности.

Подписчиков: 62000 (Facebook)

Что читает: Украинская правда, Левый берег, НВ

Мотивация: Украинская правда - для оперативных новостей. Читаю их еще с первого Майдана, уже привык. ЛБ - только когда есть какой-то эксклюзив, интервью или материалы, которых нет у других. НВ - так же, только если увижу в ленте заголовок материала, который заинтересовал. Нельзя сказать, что я что-то целенаправленно читаю ежедневно. Утро с этого не начинаю. Для новостей я использую Twitter - подписан на множество наших и западных СМИ, и уже с Twitter перехожу по ссылкам, если что-то заинтересовало. То есть это может быть и Лига, и Гордон, и CNN.

Роман Шрайк. Блогер. Редактор ньюсрума в программе Свобода слова с Савиком Шустером на телеканале Украина.

Подписчиков: 93000 (Facebook)

Что читает: Украинская правда, РБК-Украина, LIGA.net

Мотивация: УП - флагман, аналитика и инсайды. Лига - объективны и "чисты", аналитика, интересные спецпроекты. РБК-Украина - быстрые новости, аналитика и инсайды.

 Читайте также: Давайте спасать журналистику. Вот пять проблем и пять решений #Медиагигиена

Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

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специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
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Теги: Валерий Пекар, Александр Деркач, борислав береза, сергей иванов, Денис Бигус, медиагигиена, роман синицын, Макс Нефьодов, ЛОМ, лидеры мнений, опинион-мейкер, Роман Шрайк, Кирилл Сазонов
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