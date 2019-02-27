Гладковский и коррупция. Что надо знать об этой истории - коротко

25 февраля программа «Наші гроші з Денисом Бігусом»(НГ) обнародовала первые две серии расследования по разоблачению махинаций группы лиц с участием сына первого зама СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского. Журналисты заявляют, что фирмы-прокладки, связанные c Гладковским-младшим несколько лет поставляли на предприятия Укроборонпрома контрабандные комплектующие из РФ за завышенными ценами. Что надо знать - коротко объясняет LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Журналисты НГ утверждают, что 22-летний сын замглавы СНБО Олега Гладковского - Игорь Гладковский, его друг Виталий Жуков и Андрей Рогоза организовали схему, по которой госконцерн Укроборонпром покупал запчасти с 2015 года из РФ через фирмы-прокладки втридорога.

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Эта же схема была известна в 2017 году. Тогда журналисты утверждали, что заводы оборонки переплатили посредническим компаниям за поставки военных запчастей около 100 млн. гривень. Осенью 2018 года журналисты получили анонимное письмо с архивом переписки подельников. Архив помог расследователям установить роль участников коррупционной схемы.

Как утверждают авторы, первый участник схемы - Гладковский-младший по надобности мог "припугнуть директоров" и "внести нужный вопрос в повестку дня на заседании СНБО через отца". Второй участник - Виталий Жуков "оформлял документы, носил деньги и договаривался с директорами заводов". Третьего участника – Андрея Рогозу - называют "специалистом по контрабанде".

Общая сумма, которую заработали участники схемы, составляет не менее 250 млн. гривень, утверждают авторы. Доходило до абсурда: схемщики скидывали взятки чиновникам на карточки Приватбанка.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Высокую степень достоверности сюжета подтвердил LIGA.net высокопоставленный топ-менеджер из оборонного сектора. По его словам, инициатором расследования против Рогозы в свое время выступил тогдашний глава Укроборонпрома Роман Романов (руководил концерном с июля 2014 по февраль 2018). Однако военный эксперт Олег Жданов сказал, что Романов не мог дистанциироваться от этих схем.

Так или иначе, сам Романов сообщил LIGA.net, что фигуранты расследования приходили на заводы Укроборонпрома, и, прикрываясь "высокими покровителями" требовали заключений договоров на поставки запчастей. "Мне звонил директор из Харькова и говорит, что Рогоза встречается с директорами и прикрывается моим именем. Я написал заявление в СБУ и его задержали. Военная прокуратура возбудила дело и более полгода держала в СИЗО (спустя полгода был отпущен, - ред.)", - сказал Романов.

Вместе с тем, по словам Романова, Олег Гладковский "никогда не обращался к нему с коррупционными просьбами".

Депутат от Самопомощи Алексей Скрыпник, знакомый с проблемами оборонного комплекса считает, что проблемы Укроборонпрома начинаются с неправильной организационной структуры концерна. Когда компания работает, как концерн с главной целью получить прибыль и параллельно исполняет функции органов госуправления по стратегическому планированию военно-промышленной политики.

С ним согласен военный эксперт по стрелковому вооружению Константин Лесник. По его мнению, у военных госконцернов на западе нет функций госуправления, а Укроборонпрому они достались из советского прошлого. Концентрация полномочий в данной госкомпании является главной причиной коррупции, уверен он.

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Стимулирует коррупционные процессы запрет прямой закупки комплектующих из РФ. Укроборонпром объявил об импортозамещении, но полностью это не удается. "Украина не может отказаться от российских комплектующих для техники", - говорит LIGA.net директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. Эксперт подчеркивает наличие этой проблемы, но осуждает фигурантов коррупционной схемы, которые решили на этом нажиться.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Президент требует от силовиков срочно проверить сюжет журналистов. При этом представитель президента в Раде Ирина Луценко сообщила, что Укроборонпром и Олег Гладковский "будут судиться против журналистов". Сам Гладковский опровергает свою причастность к схемам. В Укроборонпроме обвинили журналисто в манипуляциях. При этом проверить сюжет взялись практически все силовые инстанции, полномочия которых это позволяют - СБУ, НАБУ, САП, ГПУ.

Руководитель программы "Наші гроші..." Денис Бигус заявил, что редакция готовит текстовую версию расследования, которую подкрепят более основательными доказательствами и ответами на вопросы с учетом вызванного резонанса.

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