Главе НБУ ищут замену, Олимпиада в Токио: последние новости. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Тучи над Кириллом. Главе НБУ ищут замену. Чем он не угодил Зеленскому, а точнее – Ермаку

У главы Национального банка проблемы с Банковой. Сразу пять источников рассказали, что у главы Офиса президента Андрея Ермака и руководителя НБУ Кирилла Шевченко конфликт, и для последнего это может закончиться отставкой уже осенью. Причины? Шевченко самостоятельнее, чем ожидали в Офисе. И не спешил выполнять "хотелки" Ермака в кадровых вопросах. Плюс нежелание НБУ печатать деньги. В итоге – на Банковой ищут замену Кириллу Шевченко. Очевидно, что это не у Ермака проблемы конкретно с Шевченко, а у государства Украина в эпоху Зеленского проблема с независимыми институтами. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Amazon и Ford вложили $2,5 млрд в конкурента Tesla

Больше по ссылке. В США зарождается еще одна автозвезда. На раскрутку компании Rivian не жалеют денег Amazon и Ford. Правда, похвастаться пока нечем. Компания откладывает выпуск электрокаров до осени. Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендует Дмитрий Фионик, руководитель лаборатории качественного контента. Гроші на пам’ять. Як будівництво меморіалу в Бабиному Яру перетворилося на проблему національного масштабу



Чому досі не створено меморіальний комплекс у Бабиному Яру?

Загальноприйнята версія: путінські олігархи будують нам троянського коня, з якого казна що потім вилізе. Звідси – конфлікт. Більш розлого: є "хороші" учасники процесу, а є "погані". Процес гальмується, Меморіалу немає. Винні – погані. А хороші – це українські активісти та проукраїнський єврейський діяч, дисидент та голова громадської організації ВААД України Йосиф Зісельс, а також держава, яка має сама будувати Меморіал, але грошей у неї немає.

Ми провели розслідування. Парадигма розсипалася. Гроші російських олігархів там дійсно є, але менша частина. У 2017 році Зісельс і Порошенко ці гроші, до речі, мало не благословляли. Потім щось зламалося. І справа не тільки в "російських грошах".

Нагадаємо, що за останні 20 років пішли у небуття кілька масштабних спроб зробити меморіальний комплекс, зокрема, ця участь спіткала американський проєкт і проєкт українських олігархів. І кожного разу спротив будівництву очолював пан Зісельс. Чому? Є офіційні версії, але є й маловідомі факти.

З неочевидного: одна з організацій, яку очолює Зісельс, збирає гроші на альтернативний проєкт (державний!). І куди ці гроші йдуть – невідомо. Публічної фінансової звітності не існує. А все, що будується в межах держаного проєкту (пів будівлі музею,) робиться винятково бюджетним коштом.

До статті потрапила невелика частина зібраного матеріалу , все що опубліковано – лише верхівка айсбергу, у кожному кришталику якого – конфлікт. За що? Відповідь: на кону $100 млн. Більше за посиланням.

Рекомендує Ірина Андрейців, керівниця редакції LIGA.Life. Олімпіада в Токіо. Останні новини, медалі, рекорди, зрада – все, що ви могли пропустити

Олімпіада в Токіо не припиняє нас дивувати. І, на жаль, в поганому сенсі. Поки ви спали, вперше (!) у своїй кар'єрі Ольга Харлан вибула в першому раунді Олімпійських ігор. Усі важливі новини з ігор і розклад, коли дивитись українців, – у нашій онлайн-хроніці, яку ми постійно оновлюємо. Більше за посиланням.

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