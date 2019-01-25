Главный разведчик Украины дал интервью. Самое главное - за минуту

На столе у Путина лежат три сценария на выборы в Украине, говорит кадровый дипломат и глава Службы внешней разведки Егор Божок в двух отдельных интервью, которые дал Укринформу и LB.ua. На вопросы журналистов о своем первом заместителе Сергее Семочко, который после скандала о незаконном обогащении и российском гражданстве жены продолжает работать в СВР, отвечает очень неохотно. Что Россия запланировала на выборах в Украине, как продвигается расследование по Семочко и почему "президент всегда прав" - LIGA.net отобрала самое важное из двух интервью Божка.

"Задача Путина - вернуть Украину в российскую орбиту" (ЛБ)

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Угроза вторжения - была. "Но вы же все равно не поверите. Для начала попробуем ответить на вопрос: почему русские выложили в интернет видео с нападением на буксир Яни Капу? Они ожидали ответной стрельбы. А за ней должен был последовать стопроцентный повтор грузинского сценария 2008 года". "Когда президент спросил, какой риск военного вторжения, я был одним из тех, кто сказал – 30%".

$350 млн на обвал Украины. "В России есть решение в 2019 году окончательно закрыть украинский вопрос. Задача - вернуть Украину полностью в российскую орбиту влияния. Но так, чтобы больше никаких цветных революций. Для этого дополнительно к бюджету СВР, ФСБ и ГРУ выделено 350 млн долларов конкретно под наши выборы 2019 года".

Кого президентом хочет Москва? Кого угодно, только не Порошенко. "Конечный результат (на который ориентируется Россия - ред): кто угодно, только не Порошенко (должен выиграть выборы президента - ред)... Любая перезагрузка власти парализует госаппарат как минимум на три месяца. А не стоит забывать, что у границ 48 тысячная армия. И тут им три месяца раздолья".

Три сценария Кремля. "Первый сценарий - реванш сил, которые не вызывают такую изжогу, как Петр Порошенко. Второй - пророссийские силы проходят в парламент. Задача-минимум - завести туда Медведчука. И третий - если это не срабатывает, у них еще есть Шойгу с его армией. Проблема в том, что никто не знает, что у Путина в голове. У него на столе лежат эти три опции, но только он принимает решение".

"Среди сценариев вмешательства в украинские выборы – положить сервер ЦИК".

"В окружении президента России, преимущественно группой Суркова и Чеснакова, упорно продвигается идея о том, что градус напряжения на Донбассе надо повышать. По их мнению, такое развитие событий сыграет против нынешней власти в Украине".

Медведчук с Порошенко? Сначала докажите. "Я, например, не знаю, что Медведчук в прекрасных отношениях с Петром Алексеевичем... Мы правовое государство. Сперва нужно доказать в суде, что это "пятая колонна" и что этот конкретный человек работает на врага. Нужны решение судов. Или вы хотите, чтобы мы стали похожи на Россию?"

Новинский? Собираем основания. "Вопрос по российскому паспорту Новинского в работе. Но учитывая, какие силы, средства и ресурсы стоят за этим человеком... Перед тем, как пойти в суд украинская сторона должна будет на 200% уверенна, что есть железобетонные основания".

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Вокруг - агенты врага. "Высококлассные разведчики работают так, что их выявить тяжело. Сколько лет Кима Филби выслеживали? Хотя наша внутренняя безопасность достаточно плотно работает. Уже есть конкретные дела. Больше десятка... На самом деле проблема проникновения российских агентов в наш государственный механизм - серьезнейшая проблема. Особенно опасны те, кто шпионит по убеждению".

Но Семочко - крепкий оперативник. "Сергей Алексеевич... усердно работает, делает несколько таких вещей, которые действительно полезны с точки зрения национальных интересов. Я не могу сказать, что конкретно – ибо тогда точно нарушу закон. Отмечу лишь, что благодаря моему первому заму мы смогли нейтрализовать ряд действий РФ по легализации оккупированных территорий". "Нет официальной установленного факта наличия российского гражданства у Семочко или членов его семьи. Это не доказано". Доступа к гостайне у него нет. И Семочко с пониманием к этому отнесся и абсолютно поддержал - чтобы избежать малейших инсинуаций".

С Грицаком на связи по 15 раз в день. "Мы с СБУ взаимодействуем на ежедневной основе. Я с Грицаком (глава СБУ), Бурбой (начальник ГУР Минобороны) и с Евдокимовым (начальник управления информации Госпогранслужбы) разговариваю по 15 раз в день. Отдаю им то, что их касается, они мне – то, что касается меня. Вот так и должно работать разведсообщество". "Пришли к президенту и предложили зафиксировать распределение сфер ответственности: кто за войну отвечает, кто - за соседей, кто - за дальние горизонты. А если кто-то получает информацию, необходимую другому, мы обмениваемся ею".

"Я даже не знаю, на каком этапе расследование по Семочко" (Укринформ)

Президент всегда прав. "Мы в интерактивном режиме с ним каждый день. Президент участвует в анализе информации. Мы можем считать, что знаем что-то на 100% и передаем это президенту, а он звонит и говорит: "Деза". А потом оказывается, что он прав". "То есть у нас не только разведка помогает президенту Порошенко, но и президент Порошенко помогает разведке, потому что сам лично анализирует информацию и порой дает ценные советы украинским разведчикам по поводу того, какими "источниками" они пользуются".

Цена войны для Путина - $173 млрд. "За четыре года международные санкции, которые Путин называет смехотворными, лишили российский бюджет $173 млрд. Не знаю, насколько смехотворна эта сумма для Путина. Но уверен, для обычного россиянина это сумасшедшие деньги".

Шпионы России везде. "Профессионального крота очень трудно обнаружить. Еще труднее привлечь к ответственности в правовом государстве... Сегодня даже если я подозреваю сотрудника СВР в том, что он работает не на Украину, я не могу его уволить".

А что с Семочко - не знает. "Открыты два уголовных производства. Одно у контрразведки СБУ... о наличии у родственников Сергея Алексеевича российского гражданства. Второе у НАБУ... по незаконному обогащению. Я даже не знаю, на каком этапе расследование. Я только знаю, что идут активные процессуальные мероприятия - выемка документов, получена санкция суда на доступ к мобильным телефонам".

Спецслужбы РФ - это как Мрия. "Спецслужбы Российской Федерации - это как украинский самолет Мрия, который делали на 29 заводах по всему Советскому Союзу. Туда не жалели средств, они сильны во всем - и в технической разведке, и в агентурной, и в языках, и в психологии, и в анализе... Нарышкин и его компания - очень сильные ребята. Хотя они мои враги, но я должен признать это".

Надо больше гражданских в разведке. "Советская концепция предусматривала, что разведчик должен быть в погонах. Некий полковник Максим Максимович Исаев. Антипод советской разведки - ЦРУ. Там все гражданские. В МИ6 Великобритании - все гражданские, в Германии - гражданские. Я не говорю, что быть в погонах - это плохо, но мы должны давать людям возможность выбирать".

А РПЦ наоборот - вся в погонах. "Вы помните Соловьева? "Святой отец, к вам можно так обращаться? - Так точно!" На 99% РПЦ контролируется спецслужбами Российской Федерации. Те, кто работают на территории России - это ФСБ. Те, кто работает в представительствах РПЦ за рубежом, а также в Российском православном палестинском обществе - это служба внешней разведки РФ. Это называется - капитан очевидность. Единственное, что наши западные партнеры в это никак не могут поверить. Они считают, что это не по правилам".

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