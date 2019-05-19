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19.05.2019, 21:20
Голос Вакарчука, скандал в КСУ и Евровидение: новости недели

Евровидение без Украины, скандал в КСУ, Голос Вакарчука, возвращение первого из окружения Януковича, финал "Игры престолов", смерть легенды мемов Grumpy Cat, "Ингулец" против "Шахтера", "враги Трампа" у Зеленского, загадочные убийства из арбалета, интервью росСМИ с покойницей. Обзор LIGA.net

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Евровидение без Украины

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В финале конкурса Евровидение-2019, которое проходило в этом году без Украины, победил представитель Нидердандов Дункан Лоуренс с песней "Arcade".

Музыкант сделал ставку не на шоу, а на чувственность - сам себе аккомпанировал на рояле.

Композицию он написал во время обучения в известной рок-академии города Тилбург. Она основана на рассказах его любимого человека, который умер в молодом возрасте.

Лоуренс лидировал в прогнозах букмекеров, с момента, когда в марте сместил с первого места представителя России Сергея Лазарева.

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Теги: Владимир Зеленский, Рудольф Джулиани, новости недели, дональд трамп, футбол, выборы, юрий луценко, ксу, Святослав Вакарчук, игорь коломойский, евровидение, инаугурация, петиция, сергей лещенко, Игра престолов, Андрей Портнов, Дункан Лоуренс
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