Голос Вакарчука, скандал в КСУ и Евровидение: новости недели

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В финале конкурса Евровидение-2019, которое проходило в этом году без Украины, победил представитель Нидердандов Дункан Лоуренс с песней "Arcade".
Музыкант сделал ставку не на шоу, а на чувственность - сам себе аккомпанировал на рояле.
Композицию он написал во время обучения в известной рок-академии города Тилбург. Она основана на рассказах его любимого человека, который умер в молодом возрасте.
Лоуренс лидировал в прогнозах букмекеров, с момента, когда в марте сместил с первого места представителя России Сергея Лазарева.