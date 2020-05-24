Гордон-Гиркин, смерть нардепа Давиденко и бесплатная Civilization VI: новости недели

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Зеленский дал пресс-конференцию по итогам первого года президентства

Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба ОПУ)

20 мая президент Владимир Зеленский подвел итоги первого года в должности главы государства, проведя трехчасовую пресс-конференцию.

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LIGA.net вела хронику события, а также разобрала всю пресс-конференцию, уложив ее в минуту.

Пресс-конференция проходила в Мариинском парке. Всего было аккредитовано около 70-80 СМИ. Некоторые медиа получили отказ в аккредитации, как заявили в Офисе президента, из-за карантинных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

На пресс-конференции Зеленский заявил, что ему "не хватит" одного президентского срока, чтобы выполнить все обещания, которые он дал украинцам год назад.

Также глава государства заявил, что приговор пятому президенту Петру Порошенко "еще впереди", говоря в контексте якобы переговоров Порошенко и Байдена, обнародованных нардепом Деркачем: "Вы же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров".

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