"Горіла хата, палала". Реакция соцсетей на скандальный номер Квартала 95

19 октября на телеканале 1+1 показали очередной концерт Квартала 95. Один из музыкальных номеров посвятили пожару в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Участие в нем принял национальный хор имени Веревки. "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", – спели они. LIGA.net собрала мнения пользователей соцсетей.
1. Константин Дорошенко, арт-критик
2. Петр Охотин, политтехнолог
3. Дмитрий Кузьмин, главред Украинских новостей
4. Алина Радченко, сооснователь Одесской политической платформы
5. Андрей Алехин, блогер
6. Елена Козаченко, журналист
7. Денис Бигус, журналист-расследователь
8. Левко Стек, журналист
9. Виталий Чепинога, политик
10. Антон Ходза, блогер
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