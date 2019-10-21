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21.10.2019, 14:42

"Горіла хата, палала". Реакция соцсетей на скандальный номер Квартала 95

Скриншот из видео Квартала 95 Фото: Youtube

Квартал 95 посмеялся над пожаром в доме экс-главы Нацбанка. В номере принял участие хор им. Веревки. Как отреагировали соцсети?

19 октября на телеканале 1+1 показали очередной концерт Квартала 95. Один из музыкальных номеров посвятили пожару в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Участие в нем принял национальный хор имени Веревки. "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", – спели они. LIGA.net собрала мнения пользователей соцсетей.

1. Константин Дорошенко, арт-критик

2. Петр Охотин, политтехнолог


3. Дмитрий Кузьмин, главред Украинских новостей

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4. Алина Радченко, сооснователь Одесской политической платформы

5. Андрей Алехин, блогер

6. Елена Козаченко, журналист

7. Денис Бигус, журналист-расследователь

8. Левко Стек, журналист

9. Виталий Чепинога, политик

10. Антон Ходза, блогер

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Теги: валерия гонтарева, Квартал 95, хор имени Веревки
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