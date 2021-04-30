Эскалация на востоке, встреча Байдена-Зеленского, увольнение Коболева, назначение спепредставителя по Донбассу. Что привезет в Украину Блинкен

5-6 мая госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину с рабочим визитом. Чего ждать Украине: присоединения США к переговорам по Донбассу, откровенного разговора по НАК "Нафтогаз Украины" или подготовки встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом? С чем едет Блинкен: LIGA.net спросила мнение экспертов-международников.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Михаил Пашков, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова

Американцы достаточно серьезно выступили в защиту Украины в период обострения ситуации на востоке. Поэтому одним из сюжетов, который привезет Блинкен, будет дальнейшая помощь Украине в разных сферах, в том числе в борьбе с российской экспансией. Речь идет о законопроекте об увеличении помощи Украине в рамках военного бюджета США.

Будет важна поддержка Блинкеном предстоящего саммита крымской платформы. Американцы уже говорили, что поддерживают платформу и Штаты будут представлены там на достаточно высоком уровне. Речь может идти о возможной встречи с Байденом во время его визита в Европу.

Если говорить о прикладных вещах, то речь будет идти о спецпредставителе США по Донбассу и восстановлении этого переговорного трека. Также может обсуждаться инициатива Зеленского по расширению нормандского формата и вопрос американского посла в Украине. Кроме того, накануне июньского саммита НАТО для Украины будет важна поддержка США по предоставлению ПДЧ.

Касательно нормандского формата, то здесь много зависит от того, состоится ли встреча Байдена с Путиным. До этого США воздерживались от участия в нормандском формате. Они прекрасно понимали, что это вызовет недовольство России. Поэтому в ходе визита Блинкена может идти речь о возобновлении переговорного трека, который был у Волкера с Сурковым. Этот вариант более реален и практичен. И фигура Волкера в качестве спецпредставителя по Донбассу была бы приемлемой. Он опытен, знает ситуацию и его идеи отвечают интересам Украины.

Украина заинтересована в возобновлении работы комиссии стратегического партнерства. В период Климкина было проведено заседание, на котором приняли достаточно серьезные документы. Эту линию нужно обязательно развивать.

Очевидно, что некоторые решения в портфеле Блинкена будут. Возможно, не такого стратегического характера. Но ряд сигналов он, безусловно, озвучит. С пустыми руками он не приедет.

Возможно, будет затронут вопрос смены руководства Нафтогаза. Но не думаю, что она будет иметь приоритетное значение. Европейцы и американцы уже высказались на этот счет.

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент Института социальных наук Одесского национального университета имени И. И. Мечникова

Я бы не имел завышенных ожиданий по поводу этого визита. Скорее всего, он будет символическим. Нужно показать, что США поддерживают Украину. Тем более, учитывая эскалацию России у наших границ.

Наверняка, будут подписаны какие-то соглашения, специально подготовленные под визит. Но серьезных достижений и надежд, что Блинкен привезет новые форматы помощи Украине, я бы не ожидал. Не стоит ожидать ответа на вопрос, примут ли нас в НАТО или дадут нам статус основного союзника США вне альянса.

Формат помощи уже давно задан. Не стоит сомневаться, что США будут нас поддерживать с точки зрения безопасности и обороны. В законопроекте, который сейчас должен пройти Конгресс, четко написано, что в 2022-2026 годах Украина будет стратегически поддерживаться на уровне $300 млн.

Будут ли сигналы от США по поводу наших внутренних разборок – открытый вопрос. Учитывая визит Блинкена, был выбран не самый лучший момент для увольнения руководителя Нафтогаза. Хотя до этого были и позитивные сигналы: санкции против Медведчука и так далее.

Сегодня Белый дом возглавляет человек, который восемь лет подталкивал Украину к реформам. И администрация Байдена не будет отмалчиваться на сей счет. США будут говорить, что Украина должна выполнять домашнее задание по борьбе с коррупцией и судебной реформе. И Блинкен, если на прессу, то точно с глазу на глаз, донесет эту мысль.

Я не вижу заинтересованности США присоединятся к нормандскому формату. В свое время США упустили шанс быть частью большого переговорного процесса. И к этой точке уже не вернуться. Поэтому к многостороннему формату США вряд ли подключатся.

Если Байден в июне встретиться с Путиным, но не встретиться с Зеленским, это будет не очень хороший сигнал для нас. Это не будет означать кризис в украино-американских отношениях. Но с символической точки зрения было бы неплохо, если бы Байден в один заезд встретился и с Путиным, и с Зеленским.

Алена Гетьманчук, директор центра Новая Европа

Энтони Блинкен в двусторонних отношениях играет сейчас с американской стороны роль "доброго полицейского": он умеет очень дипломатично и корректно реагировать даже на очень чувствительные для украинской власти вещи. В частности, прогресс в реформах, которые являются критически важными для Украины, а также вопрос реальной, а не выборочной деолигархизации.

Можем надеяться, что визит будет происходить в достаточно дружественной атмосфере. Хотелось бы, чтобы это была действительно партнерская атмосфера: в частности, чтобы Блинкен проинформировал украинских коллег об основных наработках, которые так или иначе касаются Украины, до саммита Байден-Путин.

Тем более, что сам факт визита госсекретаря в Украину будет содержать определенный успокаивающий компонент именно в контексте будущей встречи российского и американского президентов.

Интересно, что сам Байден в 2009 году был в такой же роли: посещал Украину перед саммитом Обамы-Путина. Сегодня в Вашингтоне решили, что для такой символической поездки в Украину достаточно госсекретаря, а не вице-президента. Или просто потому, что у нынешнего вице-президента Камалы Харрис другое досье и не хватает опыта в международных делах, который был у Байдена.

Кроме того, у Блинкена за последние месяцы было уже как минимум три контакта с украинскими визави, включая "живую" встречу с министром Кулебой в Брюсселе. Поэтому, хорошо знает ключевые украинские позиции и будет способен не только активно слушать, но и активно обсуждать многие вещи.

Было бы также хорошо, если бы во время визита был подробно обсужден совместный украинско-американский план действий на случай, если Путин снова решит побряцать оружием с целью достижения определенных политических целей. А также – рамочное двустороннее соглашение по вопросам безопасности и обороны, реализация которого дала б нам возможность лучше защитить себя самим.

Читайте также: У Байдена готовят визит главы Госдепа в Украину в мае – CNN

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.