Разбор | Госсекретарь США Блинкен едет в Киев. Чего ждать Зеленскому: три мнения
Эскалация на востоке, встреча Байдена-Зеленского, увольнение Коболева, назначение спепредставителя по Донбассу. Что привезет в Украину Блинкен
5-6 мая госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину с рабочим визитом. Чего ждать Украине: присоединения США к переговорам по Донбассу, откровенного разговора по НАК "Нафтогаз Украины" или подготовки встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом? С чем едет Блинкен: LIGA.net спросила мнение экспертов-международников.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
|Михаил Пашков, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова
Американцы достаточно серьезно выступили в защиту Украины в период обострения ситуации на востоке. Поэтому одним из сюжетов, который привезет Блинкен, будет дальнейшая помощь Украине в разных сферах, в том числе в борьбе с российской экспансией. Речь идет о законопроекте об увеличении помощи Украине в рамках военного бюджета США.
Будет важна поддержка Блинкеном предстоящего саммита крымской платформы. Американцы уже говорили, что поддерживают платформу и Штаты будут представлены там на достаточно высоком уровне. Речь может идти о возможной встречи с Байденом во время его визита в Европу.
Если говорить о прикладных вещах, то речь будет идти о спецпредставителе США по Донбассу и восстановлении этого переговорного трека. Также может обсуждаться инициатива Зеленского по расширению нормандского формата и вопрос американского посла в Украине. Кроме того, накануне июньского саммита НАТО для Украины будет важна поддержка США по предоставлению ПДЧ.
Касательно нормандского формата, то здесь много зависит от того, состоится ли встреча Байдена с Путиным. До этого США воздерживались от участия в нормандском формате. Они прекрасно понимали, что это вызовет недовольство России. Поэтому в ходе визита Блинкена может идти речь о возобновлении переговорного трека, который был у Волкера с Сурковым. Этот вариант более реален и практичен. И фигура Волкера в качестве спецпредставителя по Донбассу была бы приемлемой. Он опытен, знает ситуацию и его идеи отвечают интересам Украины.
Украина заинтересована в возобновлении работы комиссии стратегического партнерства. В период Климкина было проведено заседание, на котором приняли достаточно серьезные документы. Эту линию нужно обязательно развивать.
Возможно, будет затронут вопрос смены руководства Нафтогаза. Но не думаю, что она будет иметь приоритетное значение. Европейцы и американцы уже высказались на этот счет.
|Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент Института социальных наук Одесского национального университета имени И. И. Мечникова
Я бы не имел завышенных ожиданий по поводу этого визита. Скорее всего, он будет символическим. Нужно показать, что США поддерживают Украину. Тем более, учитывая эскалацию России у наших границ.
Наверняка, будут подписаны какие-то соглашения, специально подготовленные под визит. Но серьезных достижений и надежд, что Блинкен привезет новые форматы помощи Украине, я бы не ожидал. Не стоит ожидать ответа на вопрос, примут ли нас в НАТО или дадут нам статус основного союзника США вне альянса.
Формат помощи уже давно задан. Не стоит сомневаться, что США будут нас поддерживать с точки зрения безопасности и обороны. В законопроекте, который сейчас должен пройти Конгресс, четко написано, что в 2022-2026 годах Украина будет стратегически поддерживаться на уровне $300 млн.
Сегодня Белый дом возглавляет человек, который восемь лет подталкивал Украину к реформам. И администрация Байдена не будет отмалчиваться на сей счет. США будут говорить, что Украина должна выполнять домашнее задание по борьбе с коррупцией и судебной реформе. И Блинкен, если на прессу, то точно с глазу на глаз, донесет эту мысль.
Я не вижу заинтересованности США присоединятся к нормандскому формату. В свое время США упустили шанс быть частью большого переговорного процесса. И к этой точке уже не вернуться. Поэтому к многостороннему формату США вряд ли подключатся.
Если Байден в июне встретиться с Путиным, но не встретиться с Зеленским, это будет не очень хороший сигнал для нас. Это не будет означать кризис в украино-американских отношениях. Но с символической точки зрения было бы неплохо, если бы Байден в один заезд встретился и с Путиным, и с Зеленским.
|Алена Гетьманчук, директор центра Новая Европа
Энтони Блинкен в двусторонних отношениях играет сейчас с американской стороны роль "доброго полицейского": он умеет очень дипломатично и корректно реагировать даже на очень чувствительные для украинской власти вещи. В частности, прогресс в реформах, которые являются критически важными для Украины, а также вопрос реальной, а не выборочной деолигархизации.
Можем надеяться, что визит будет происходить в достаточно дружественной атмосфере. Хотелось бы, чтобы это была действительно партнерская атмосфера: в частности, чтобы Блинкен проинформировал украинских коллег об основных наработках, которые так или иначе касаются Украины, до саммита Байден-Путин.
Интересно, что сам Байден в 2009 году был в такой же роли: посещал Украину перед саммитом Обамы-Путина. Сегодня в Вашингтоне решили, что для такой символической поездки в Украину достаточно госсекретаря, а не вице-президента. Или просто потому, что у нынешнего вице-президента Камалы Харрис другое досье и не хватает опыта в международных делах, который был у Байдена.
Кроме того, у Блинкена за последние месяцы было уже как минимум три контакта с украинскими визави, включая "живую" встречу с министром Кулебой в Брюсселе. Поэтому, хорошо знает ключевые украинские позиции и будет способен не только активно слушать, но и активно обсуждать многие вещи.
Было бы также хорошо, если бы во время визита был подробно обсужден совместный украинско-американский план действий на случай, если Путин снова решит побряцать оружием с целью достижения определенных политических целей. А также – рамочное двустороннее соглашение по вопросам безопасности и обороны, реализация которого дала б нам возможность лучше защитить себя самим.
Читайте также: У Байдена готовят визит главы Госдепа в Украину в мае – CNN
Комментарии