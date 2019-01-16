Государство рухнет, мы - устоим. Адское интервью Павла за минуту

14 января на Youtube-канале Лавра. Шлях до небес опубликовали интервью с настоятелем Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом, подписанное как "ответ Наместника Владыки Павла". Кому и на что он отвечал – ясно не до конца, в видео не слышно вопросов, только часто сумбурные реплики, чередующиеся с призывами "не трогать церковь". Журналист LIGA.net не побоялся православного гнева и отсеял самые забавные моменты из 35-минутного интервью.

Пришел тут один нехлюй. "Они свидетельствуют, что я разжигатель межконфессионных направлений. Я наоборот объединяю. Я встречался с мусульманами, евреями. Только с униатами никогда… Один там пришел такой, нехлюйный человек, кофта такая грязная, что стыдно с ним общаться… (Обращается к оператору – ред.) Только не вырезайте это. И он сразу пошел в штыки со мной. Я говорю:

Реклама

- Друг, а чего ты такой злой?

- Да вы там, в Москве…

- Я ж не говорю, что ты Рим, я ж не говорю, сколько вы принесли страданий Украине. Это прошлое. Если ты хочешь, я с тобой поговорю. Слава богу, я хорошо учился и знаю культуру, помимо вас, и знаю, что такое и что такое мы".

Словами насиловал премьера. "В том числе, и Золотоверхий монастырь… С моей помощью все это делалось (строительство и обустройство – ред.). Кучма дал указания, но денег не было… Я приходил к Валерию Павловичу Пустовойтенко, он был премьер-министром – прекраснейший человек! – я его просто в добром смысле слова насиловал требованиями, чтобы давал деньги, и он давал деньги… Поэтому сегодня пусть они благодарят бога и чуть-чуть владыку Павла".

Врагам мало не покажется. "Они (нынешняя власть – ред.) нас когда затронут уже по существу, думаю, им мало не покажется. Они или оставят церковь и лавру, или они выйдут в открытую войну, что им не принесет пользы. Нам – ничего, а им не принесет пользы. Потому что сегодня все сообщество мира восстает".

Вы нас не трогайте. Мы не имеем ничего против греко-католиков, поляков, католиков, протестантов, мусульман. Каждый пускай верит, но не трогайте нас. У нас есть церковь, есть предстоятель, мы не зарубежная церковь в Украине, у нас нет центра ни в Москве, ни в Турции. Мы полноправные граждане Украины, со своей церковью, своим предстоятелем, своим апостолом Андреем Первозванным".

Такое государство не устоит, а мы - будем. "Я хочу все-таки доносить людям, чтоб люди знали, что нет Московской церкви в Украине, есть каноническая церковь. Все остальное – то не церковь… Сейчас опять появилась церковь. А где истоки? А где благодать той лампочки, о которой я вам рассказывал? Нет? Так что это за церковь, это политическое собрание… Если государство раздробляет, само себя разрушает от своей власти, то оно не устоит никогда. А мы – есть и будем".

Шелуха отсыпалась от кормушки. "Для нас они ничего, это шелуха отсыпалась (О тех, кто из УПЦ МП перешел в Православную церковь Украины, - ред.). Отец Георгий Коваленко (бывший спикер УПЦ МП – ред.), который все построил себе за московские деньги, был такой рьяный проповедник. А когда их отбросили чуть-чуть от кормушки, которую они постоянно источали, тогда появились национальные герои. Национальные герои – здесь, в лавре. Потому что эти уйдут, а мы останемся".

Реклама

Раньше император деньги давал, а эти - враги Христа. "Раньше помогал император и помогали благодетели. Сегодня нету у нас, у нас там два человека, которые немножко помогают, а все остальные убежали. А с этой властью не хочу иметь ни дела, ни ихних денег, потому что это враги церкви и Христа".

Проклял людей и они умерли. "Никто не смотрел, что в храмах были ремонтные мастерские. Были открытые дискуссии о выселении этих мастерских, и я сказал, что умрут, если не уйдут. И в один день три человека умерло. После этого они написали открытое письмо-жалобу на меня блаженнейшему митрополиту Владимиру, и когда я с ним говорил, я увидел, что у него из глаз "идут искры". Это я нежно так говорю. Он спросил меня, почему я позволяю себе проклинать музейщиков, ведь у них умерло три человека. Я поворачиваюсь и говорю: "До вечера умрете все. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа". Правда, еще один человек умер".

Просто странная цитата, которую сложно понять. "Я им (врагам, - ред.) не желаю чего-то плохого, но я им желаю умственного прозрения и оставить церковь в покое… Этим клеветникам я бы посоветовал заняться добрыми делами… Не надо возить одну корзину перед Новым годом в несколько детских домов. Не делайте этого. Дайте, вы можете дать. Купите свинку, зарежьте, дайте детям, дайте картофеля. Мы можем, монахи, можем дать. А вы, такие несчастные люди, так рветесь до власти. А мы идем в пещеры, идем в монастырь, чтобы помочь людям. Так что не надо на нас клеветать, не надо на нас лить грязь".

Читайте также: Говорят, томос ненастоящий - так ли это. 5 вопросов и ответов