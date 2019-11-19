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19.11.2019, 09:00

Гражданское общество и грозит ли Порошенко тюрьма. Что вам надо знать этим утром

Гражданское общество и грозит ли Порошенко тюрьма. Что вам надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня вторник, 19 ноября. Погода +4-+7, курс доллара 24.14. Каждое утро мы выбираем главные новости, события и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Между свободой и тюрьмой. Что ждет Петра Порошенко

Госбюро расследований, Генпрокуратура, НАБУ ведут десятки дел, в которых замешан пятый президент Украины Петр Порошенко и люди из его окружения. Мы разбирались в потенциальных делах против Порошенко.

Против Порошенко разрабатывают 13 дел. Самые громкие из них:

  • Государственная измена
  • Захват государственной власти
  • Вмешательство в деятельность судебных органов

Кому грозят дела из окружения Порошенко:

  • Бывшему замсекретарю СНБО Олегу Гладковскому. Он якобы незаконно повлиял на включение в государственный оборонзаказ грузовых автомобилей Богдан, которые на нужды армии закупили по завышенным ценам. Убытки составляют более 10 млн грн.
     
  • Генералу Дмитрию Марченко. Он занимает должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Он якобы умышленно разрешил закупку некачественных бронежилетов и палаток для военных.

  • Экс-внештатному советнику главы Администрации президента Бориса Ложкина Михаилу Бейлину и нардепу от БПП Валерию Ищенко. Их подозревают в причастности к завладению деньгами Укрзализныци.

  • Экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку. Его подозревают в причастности к нанесению 18,8 млрд грн убытков от введения в действие так называемой формулы Роттердам+. Это далеко не все люди из окружения Порошенко, против которых открыли дела.

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Порошенко считает, что действия ГБР против него и партнеров координируются российскими организаторами его преследования.

Независимый адвокат Роман Васильняк считает, что дела ГБР вряд ли имеют судебную перспективу, хотя и могут дойти до подозрений. Больше о делах против Порошенко и его соратников читайте по ссылке.

Хватит спать! Почему гражданское общество сильнее любой власти

Согласно опросам, только 8% украинцев привлечены к активной гражданской деятельности. Мы выясняли, что делать если ты хочешь влиять на процессы, которые тебя окружают.

Об общественных организациях. В 2014 году в Украине существовало 75 тыс. общественных и 15 тыс. благотворительных организаций. Большинство из них существуют только на бумаге. Наше общество остается пассивным, а именно такие организации являются посредниками между людьми и властью.

Как стать участником гражданского общества. Нужно выбрать волнующую сферу гражданской активности. И зарегистрировать организацию.

Самые популярные сферы. На территориальном уровне: молодежные советы при местных органах власти. На общегосударственном уровне: война на Донбассе, борьба с коррупцией, экономическое состояние, здравоохранение, привлечение молодежи к политике.

Где найти деньги: Иностранные доноры, краудфандинг. Больше читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. ГБР передало в Генпрокуратуру подозрения Порошенко. Госбюро расследований обратилось в ГПУ с просьбой одобрить представление в Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины. Его подозревают в неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов в Высший совет правосудия.

2. Россия вернула захваченные корабли. Украине вернули три корабля, которые были захвачены в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Они направляются в Одессу.

3. Главу Укрэксимбанка освободили под залог в 3 млн грн. Александра Гриценко подозревают в легализации $100 млн через банк.

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Теги: гбр, порошенко петр, гражданское общество, эмейл-рассылка
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