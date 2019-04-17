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17.04.2019, 22:39

Гражданство - всем. Зачем Кремлю раздавать паспорта в Донбассе

Гражданство - всем. Зачем Кремлю раздавать паспорта в Донбассе - Фото
Фото - EPA

Россия может обеспечить Донецк и Луганск паспортами всего за полгода. Что с этим делать и чем это грозит - в обзоре LIGA.net

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Российская газета Коммерсантъ, ссылаясь на российских чиновников сообщает, что Владимир Путин собирается подписать указ об упрощении получения гражданства РФ жителями оккупированных территорий Донбасса после президентских выборов в Украине. Что это означает - объясняем коротко.

Что случилось. В российских регионах, граничащих с оккупированными украинскими областями, уже подготовили инфраструктуру, пишут российские журналисты. В прошлом месяце в Ростове-на-Дону открыли новое здание управления по вопросам миграции. Эту информацию газета подтвердила у главы комитета госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова. Вопрос уже полностью проработан и для решения нужен лишь соответствующий указ Путина. По информации газеты, он его подпишет сразу после выборов в Украине.

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Упрощенная процедура получения российкого гражданства состоит в том, что население оккупированных территорий сможет получить российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России​ более пяти лет. Основными условиями смены гражданства будет наличие так называемого паспорта, выданного боевиками Донбасса, и сдача украинского.

Почему это важно. На территории оккупированного Донбасса количество жителей составляет от 1,5 до 3 млн человек, говорят опрошенные эксперты. До сих пор Кремль не решался на открытую выдачу российских паспортов в оккупированной части Донбасса, рассчитывая на своих условиях вернуть Донецк и Луганск в Украину. В прошлом году глава МИД РФ Сергей Лавров на вопрос, может ли Россия признать независимость Луганска и Донецка ответил, что Москва сохраняет приверженность минским соглашениям. Изменение этой политики может быть серьезным вызовом любому из президентов - будь то Петр Порошенко или Владимир Зеленский.

Что будет дальше. Мы задали вопрос командам кандидатов в президенты, что они будут делать с этой проблемой. Представитель Зеленского по международным вопросам Александр Мережко заявил LIGA.net, что если выдача начнется, это означает, что Кремль готовит еще одну аннексию части территории Украины. "Нужно сразу готовить заявления МИД в рамках минского процесса, обратиться к Совету безопасности ООН и к Совету Европы", - заявил он. В то же время представитель команды президента, депутат БПП Владимир Арьев заявил, что Путин создает дополнительное напряжение для усложнения переговорного процесса для нового президента.

Журналист Денис Казанский считает странной информацию о раздаче паспортов. Он напомнил, что цель России была "запихнуть ЛДНР на правах широкой автономии обратно в Украину". "Москва попытается договориться с новым президентом, а выдача паспортов означает обратный процесс - отторжение ОРДЛО от Украины. Пока информация о выдаче паспортов РФ не оправдывалась", - говорит Казанский.

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Если сценарий все-таки будет реализован, бывший постпред президента по Крыму Борис Бабин считает, что Кремлю достаточно полгода, чтобы выдать российский паспорт каждому жителю Донецка и Луганска. "Если Россия приступит к массовой выдаче паспортов на оккупированных территориях, то это существенно ухудшит шансы на реинтеграцию Донбасса со ставкой на людей. Украине придется менять стратегию и думать, как возвращать территории", - добавляет LIGA.net эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

По мнению Бабина, решение Кремля означает постепенную легализацию присутствия РФ и ориентацию Донбасса на сценарий Южной Осетии, то есть признание террористических организаций ЛНР и ДНР - независимыми государствами. Бабин напомнил грузинский сценарий. В 2008 году Россия аннексировала часть Грузии, а после - раздала жителям Южной Осетии российские паспорта.

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Теги: Донбасс, Луганск, владимир путин, Донецк
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