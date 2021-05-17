УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Владимир Гундяев (Кирилл) сделал блестящую карьеру в религии. К 2021-му году он очень богатый человек (вероятно) с поместьями по всей России, автопарком, сотнями слуг, готовых выполнить любое желание. А еще у него есть влиятельные покровители в Кремле и на Лубянке.

Путь в большую веру начался для него в 18 лет, когда его приблизил к себе завербованный КГБ священник. Можно сказать, что всю свою жизнь Владимир Гундяев провел под контролем спецслужб. А, получив позывной "Михайлов", и сам начал строить империю в православном мире, неотрывно связанную с государственным аппаратом.

Другого опыта у Гундяева не было. Потому едва ли он считает, что работа на спецслужбы – это что-то неправильное. Но если во времена СССР сотрудничество с КГБ можно было оправдывать возможными антирелигиозными гонениями, то сегодня работу на ФСБ оправдать этим не получится. Служители российской церкви делают это добровольно, помогая России через религию распространять политическое влияние за рубежом, рассказывают LIGA.net многие бывшие служители РПЦ.

В Украине РПЦ действует через Украинскую православную церковь (Московского патриархата). В конце прошлого года в опросе Центра Разумкова 22% украинцев назвали себя прихожанами УПЦ (МП). Речь о миллионах людей и гигантском влиянии на внутреннюю ситуацию в стране. В то же время роль российской церкви в Украине ослабевает с каждым годом – в том же опросе 32% украинцев назвали себя прихожанами Православной церкви Украины (ПЦУ).

Мы рассказываем историю главы Русской православной церкви: как КГБ/ФСБ интегрировалась в РПЦ; сколько стоит русский мир Гундяева-Путина; сколько денег в распоряжении РПЦ. Мы также нашли и пообщались с церковными служителями, которых Кирилл изгнал – в том числе, за отказ работать на ФСБ. Что обещал Кирилл Путину до 2014 года и почему не смог реализовать планы – большая история от LIGA.net. Читайте также предыдущий текст цикла Первый среди равных. Как устроен православный мир патриарха Варфоломея.

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КТО ТАКОЙ ВЛАДИМИР ГУНДЯЕВ

Будущий глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) родился в послевоенном 1946 году. Старт карьеры тесно связан с протекцией влиятельнейшего митрополита, сотрудничавшего с КГБ, Никодима (Ротова), рассказывает LIGA.net религиовед из России, гостевой преподаватель Украинского католического университета Александр Солдатов.

"Никодим приблизил к себе Володю, когда ему было 18 лет. Благодаря особым симпатиям и расположению Никодима, имевший только среднее образование Володя, став его личным секретарем, почти экстерном окончил Ленинградские духовные школы, принял монашество, быстро стал иеромонахом и архимандритом", – вспоминает Солдатов.

Уже в 20 с небольшим лет Кирилл представлял РПЦ на Всемирном совете церквей в Женеве. В 27 лет стал ректором Ленинградской духовной академии, не имея вообще каких-либо научных работ.

Карьера Кирилла была настолько стремительной, что нарушила даже возрастные ограничения и церковные каноны, рассказывает LIGA.net директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой. Согласно каноничному праву, диаконом может стать человек, который не моложе 25 лет, священником – 30, епископом – 35 лет.

"Кирилл стал диаконом и священником в 23, епископом – в 29 лет. Но представителей так называемой канонической церкви нарушение канонов самим патриархом не волнует", – говорит Горевой.

Все это происходило в конце 1960-х – начале 1970-х годов, когда стремительная карьера без активного содействия КГБ была невозможна, говорит Солдатов. Особенно – без первого главного управления, отвечавшего за внешнюю разведку. А Кирилл бесконечно вояжировал по странам Ближнего Востока и Африки, Европе и США, Болгарии, Югославии, Греции и Румынии.

Согласно архивным документам и благодаря сопоставлению дат визитов, можно предположить, что будущий глава РПЦ получил оперативный псевдоним "Михайлов", а его покровитель митрополит Никодим сотрудничал со спецслужбами под псевдонимом "Святослав". Это подтверждает и религиовед Солдатов. Он говорит: люди из ближнего круга Никодима вспоминали, что Никодим охотно благословлял церковных юношей на вербовку в КГБ, сопровождая это фразой: "Не бойтесь – мы их обманем".

Никодим был в близких отношениях со спецслужбами, выполнял партийные задания за рубежом, говорит Горевой. Фактически он был инструментом КГБ, который использовал церковь для продвижения интересов СССР: "Он возглавлял отдел внешних церковных связей, контактировал с иностранцами, создал группу топовых иерархов, которую называли никодимовцами. Эта группа подавала себя как либеральную, модерную во взглядах, но – работала на Советский Союз".

Горевой о слиянии РПЦ с КГБ/ФСБ: "Уже давно известны все их агентурные клички. Есть много рассекреченных архивных документов".

В том, что без протекции в "органах" ни один священник не мог подняться до уровня иерарха, признавался и почетный предстоятель Православной церкви Украины Филарет. Он тоже был в системе КГБ. Известен и позывной Филарета на Лубянке – агент Антонов.

С КГБ были связаны все без исключения архиереи. В советские времена никто не мог стать архиереем, если на это не давал согласие КГБ. Поэтому утверждать, что я не был связан с КГБ, было бы неправдой. Был связан, как и все, – говорил Филарет.

"Мы одно время шутили над фотографией, на которой Путин, будучи уже президентом, разговаривает с патриархом Алексием II. Что надо под это фото поставить подпись: полковник разговаривает с генералом, – говорит LIGA.net религиовед, доктор философских наук Юрий Черноморец. – Вербовка была общепринятой практикой. Это касалось почти всех епископов. Избежать нельзя. Кирилл – не исключение".

Три года назад тогдашний вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов открыто назвал Кирилла агентом КГБ. Месяц назад Софийский суд фактически признал, что это правда – не усмотрев клеветы в этих словах: "Мы должны четко сказать людям, кем является Кирилл. Он не сошел с неба. Он не родом из рая и не является посланником Бога. Кирилл известен как сигаретный митрополит России... Это не восточно-православный священник. Это агент Михайлов из советского КГБ, второсортный советский агент".

После развала СССР агенты в РПЦ никуда не делись, а перешли под покровительство преемницы КГБ – Федеральной службы безопасности.

Кирилл смотрит на это "сотрудничество" с ФСБ как на инструмент. Сегодня он делает уступки системе, а завтра за счет этого выигрывает – для церкви, для себя лично, считает Черноморец. Он хотел, вступив в тесную деятельность со всеми структурами, стать геополитическим лидером, чтобы в мире были папа римский и патриарх Кирилл, и больше никого.

"Это его мечта, – говорит Черноморец. – Он пользовался всеми инструментами. Смотрел на все очень практично. Фактически как на ступеньки, которые можно использовать, а потом выкинуть. Это касалось и людей, и структур".

В советские годы каждого семинариста вербовали еще на студенческой скамье, говорит Солдатов. Лишь единицам удавалось этого избежать. Сейчас, считает он, ситуация другая – выбирают перспективных. Власть и спецслужбы уже не рассматривают РПЦ как источник опасности или альтернативной идеологии, поэтому не видят необходимости в создании массовой агентурной сети в церкви – она стала частью общей государственной вертикали.

Единственное, что не меняется – верхушка РПЦ обязательно выбирается из числа завербованных, сходятся опрошенные религиоведы.

"Я ВОЗИЛ ДЕНЬГИ ДЛЯ ПОДКУПА АНТИОХИСКОГО ПАТРИАРХАТА"

В декабре 2019 года в петербургскую квартиру епископа РПЦ Флавиана (Максима Митрофанова) пришли с обыском. Пока оперативники, по словам Флавиана, искали у епископа наркотики, оперуполномоченный ФСБ лейтенант Красавин "сбегал за выпивкой".

"Буквально меня напоил, – вспоминает Флавиан свою вербовку. – И сказал, что я у них в разработке с 2007 года. Что им нужны сведения о моих связях. А у меня после работы в Лондоне очень много знакомых, с которыми я поддерживаю контакт: они работают в ООН, они вхожи в круг некоторых российских олигархов".

2014 год. Епископ Флавиан и глава РПЦ Кирилл: рукоположение в епископы (фото – череповецкая епархия)

Флавиан посоветовался с адвокатами и отказался.

"Я ему сказал, что с организацией, у которой руки по локоть в крови русских священников и русских людей, я сотрудничать не стану, – рассказал он в интервью российской службе Радио Свобода. – Эта организация совершенно бесовская. Прямо в лицо ему так и сказал". Лейтенант пригрозил, что епископ пожалеет.

Лейтенант ФСБ не соврал. Еще недавно Флавиан был в верхушке церковной иерархии. В 2018-м, по личному признанию Флавиана, он возил деньги Антиохийскому патриарху за то, чтобы он выступил против томоса Православной церкви Украины.

В марте прошлого года подконтрольные Кремлю медиа опубликовали новость, что в квартире Флавиана нашли целую нарколабораторию (ни меньше, ни больше). Образ отступника закрепили дополнительными грехами – якобы у Флавиана были связи с бывшим работником гей-эскорта Каином Монтанелли.

После очередного обыска в декабре 2020 года епископ выехал в Лондон. Он уверен, что стал жертвой спецслужб за отказ сотрудничать с ФСБ. Синод РПЦ заочно судил его и лишил священного сана.

"Его просто начали кошмарить, – объясняет LIGA.net Горевой. – Патриархия вообще не любит входить в клинч со спецслужбами. Патриархия своих клириков не защищает, а отдает на растерзание".

В РПЦ можно все. Главное – не спалиться, – говорит бывший протоиерей РПЦ Александр Усатов.

Примерно в тот же период, когда у Флавиана один за другим шли обыски, в декабре 2019-го года глава РПЦ наградил орденом директора ФСБ генерала армии Александра Бортникова. Буквально рассыпался в похвалах: "Для меня это очень почетно вручить орден человеку, чье имя и должность вы сейчас услышите".

Награждение состоялось после освящения воинского храма в московском районе Южное Бутово. Его строительство было завершено "благодаря значительным усилиям и помощи департамента военной контрразведки" ФСБ России.

LIGA.net связалась с Флавианом. Он подтвердил нам свою историю, но сказал, что к большому интервью пока не готов. "К этому я не готов сейчас... Ответить кратко даже на вопрос, как ФСБ пыталась заставить меня сотрудничать, не выйдет. Они вели работу и напрямую, и через коллег, начальство, подчиненных, друзей. Это долгая история", – сказал он.

Еще один бывший протоиерей РПЦ из Ростова-на-Дону Александр Усатов вынужден скрываться в Норвегии из-за угроз в России. "Мне не хотелось увидеть реализацию полученных угроз, поэтому я навсегда покинул Россию в июле 2020 года", – признался он в интервью LIGA.net.

Александр Усатов (фото – личный Instagram)

Протоиерей РПЦ осознал гомосексуальность в возрасте 22 лет и пошел служить в церковь, чтобы "исправить" ориентацию. Но вместо этого обнаружил в РПЦ, по его словам, развитое гей-лобби.

Епископы РПЦ, говорит он, позволяют себе любые грехи, если об этом не узнают за пределами системы.

"Могут бесконтрольно тратить церковные деньги, ездить за рулем в пьяном виде, вступать в беспорядочные сексуальные связи... Я знаю о подобных случаях лично и от соучастников событий. Одни священники спят с проститутками, другие имеют любовницу, кому-то нужен секс с парнями. Это лучше всего описывается поговоркой: можно все, главное – не спалиться", – говорит Усатов.

Около 10 лет назад Усатова вызвал к себе ростовский митрополит Меркурий, рассказывает протоиерей. "Он сказал, что моя сексуальная жизнь как гомосексуалиста должна быть исключительно тайной для всех, – вспоминает Усатов. – А если кто-то об этом узнает, то он меня уничтожит".

Усатов рассказывает, как начал терять веру: "Мне стало стыдно, что служение священника отождествляется с выходками таких фриков в рясах, как протоиерей Андрей Ткачев, советующий "женщину ломать об колено", или священник Иван Охлобыстин, который призывает "сжигать геев в печах".

В конце концов, говорит Усатов, он стал возмущаться истерией гомофобии в одном из храмов своего города: "Услышав это, настоятель дал понять, что я перешел границы... Он сообщил о происходящем митрополиту... На меня написали донос в особое государственное ведомство".

Епископы могут бесконтрольно тратить церковные деньги, ездить за рулем в пьяном виде, вступать в беспорядочные сексуальные связи... Одни священники спят с проститутками, другие имеют любовницу, а кому-то нужен секс с парнями. Можно все, главное – не спалиться, – говорит Усатов.

Митрополит Меркурий, по словам Усатова, подтвердил, что "был в органах безопасности", и "эти люди займутся" им. Он также дал понять, что защищать Усатого больше не будут. Тогда священник попытался уйти из церкви, написал заявление на имя Кирилла с просьбой лишить его сана по причине неверия. Но тихо попрощаться система уже не хотела.

"Во время прощальной беседы с митрополитом тот потребовал, чтобы я физически покинул Ростовский регион, – говорит Усатов. – Я смущенно лепетал о своем конституционном праве жить в любом месте России, но тот и слышать не хотел: "Ты мне мешаешь".

Ему хотели вменить педофилию, изнасилования, наркотики, а под конец – шизофрению, чтобы отдать его в "карательную психиатрию". "Митрополит говорил, что я выйду в окно", – вспоминает Усатов.

В итоге он выехал из страны и получил статус беженца.

В РПЦ совершенно недопустимо высказывать свое мнение, которое расходится с позицией Кирилла. Свое мнение в РПЦ сейчас может иметь исключительно он. Это касается любых сфер: богословия, политики или медицины, – говорит Усатов.

Усатов считает, что властям России не требуется прилагать усилия, чтобы проникать в РПЦ: "Эта структура была буквально создана сотрудниками НКВД в 1943 году... Как только священник выступает против властей – лишают сана, отдают под суд".

МИЛЛИАРДЫ В КОНВЕРТАХ. СКОЛЬКО СТОИТ ТРОН КИРИЛЛА

Никаких достоверных данных о бюджете РПЦ нет. Это полностью засекреченные данные, говорит российский религиовед и церковный диссидент Сергей Чапнин. "И я не думаю, что ситуация в ближайшие годы изменится, так как коррупция – это важная составляющая системы, которую построил Кирилл", – говорит религиовед.

Несколько раз журналисты пытались расследовать тему денег в РПЦ. Одно из лучших провело российское издание РБК в 2016 году. Журналисты выяснили, что РПЦ – это фактически корпорация, где каждый приход зарегистрирован как отдельная некоммерческая организация, а значит – не платит налоги.

Приходов у РПЦ больше 30 000. По подсчетам журналистов, каждый из них приносит от небольших сумм до 3 000 000 рублей дохода ежемесячно (около $45 000 по курсу 2016 года). Речь о пожертвованиях, продаже свеч, икон, религиозной литературы. От 10% до 50% приходы отдают "наверх" – в епархию. Епархия аккумулирует дань и 15% от суммы передает в патриархию.

Делиться заработанным – обязанность прихода. Если он не способен передать деньги, могут уволить настоятеля. Таксу устанавливает епископ, рассказал LIGA.net на примере ростовской епархии беглый протоиерей Александр Усатов: "Церковная экономика непрозрачная. Епископ сам назначает размер ежемесячного взноса. Он может составлять 25 000 рублей ($300) для сельского храма или до 320 000 рублей ($4000) для городского прихода".

Епископ Флавиан рассказывал, что его личное церковное содержание по этой схеме доходило до полутора миллионов рублей в месяц (около $20 000), и "это нормальный доход епископа РПЦ". Все это не облагается налогами. Деньги приходили епископу на карточку. Сколько архиереи получают в конвертах – не считает никто.

В начале 2000-х архиепископ Климент рассказывал, что 55% доходов РПЦ получает от коммерческой деятельности, 40% составляют пожертвования спонсоров, и только 5% – отчисления епархий. Сейчас пожертвований меньше, а отчисления из епархий могут достигать половины бюджета.

В РПЦ жесткая финансовая дисциплина, говорит Чапнин. Главный критерий эффективности настоятеля/игумена/епископа – способность привлечь деньги под отчисления в епархию и далее – в патриархию.

"Схема отчислений довольно сложная. Что-то перечисляется банковскими платежами, что-то передается в конверте. И для епархий, и для патриархии важно сохранить неконтролируемый оборот кэша. Для этого на всех уровнях церковного управления ведется двойная, а иногда и тройная бухгалтерия: одна – для налоговых органов, другая – для официальных отчетов в патриархию, и третья – для себя", – объясняет Чапнин.

В Москве при Кирилле разработана даже специальная "тарифная сетка" для налогообложения приходов. Минимальная сумма отчислений – 100 000 рублей в год ($1300) – для небольших домовых храмов. Приходские храмы среднего размера платят от 600 000 ($8000) до 1 000 000 рублей в год ($13 000), храмы в спальных районах – несколько миллионов рублей.

Это статистика на 2018-й. Учитывая, что в российской столице было 1179 церквей, патриархия получает от них около миллиарда рублей ежегодно ($13,3 млн). И это только в Москве.

Общий объем оборотных средств в приходах РПЦ можно оценить в десятки миллиардов рублей ежегодно, говорит Солдатов.

Спонсорами является как сама Россия в лице федерального и местных бюджетов, выделяющих огромные деньги под совместные с РПЦ программы (в основном под видом реставрации или строительства храмов), так и крупнейшие корпорации и даже средний бизнес, на который давит административный ресурс.

Классический пример – неформальный налог на строительство храма Христа Спасителя, которым экс-мэр Москвы Юрий Лужков обложил всех столичных коммерсантов.

По данным РБК, бюджет РПЦ подпитывают и коммерческие предприятия. Главные – завод Софрино и гостиница Даниловская. Софрино выпускает иконы, мебель, гробницы, свечи, обеспечивает половину российских церквей. В епархиях настоятельно рекомендуют закупать именно продукцию Софрино.

Гостиница Даниловская – еще один актив РПЦ. Сутки в одноместном номере с завтраком в будние дни стартует от 5 500 рублей со скидкой (почти 2000 грн), полулюкс – в 11 000 рублей (4000 грн). Доход гостиницы в 2013 году РБК оценивало в 137 млн руб.

В сферу интересов РПЦ входят также лекарства, ювелирные украшения, сдача конференц-залов в аренду, сельское хозяйство и рынок ритуальных услуг.

Роль государства в финансировании РПЦ тоже велика, объясняет Солдатов. Все крупнейшие российские чиновники и олигархи входят в попечительские советы крупнейших монастырей, через которые проходят многомиллиардные суммы. Например, попечительский совет Новоиерусалимского монастыря под Москвой, возглавляемый Медведевым, собрал миллиарды рублей на его реконструкцию. Но поскольку институтов гражданского контроля в России нет, проверить расходование денег невозможно.

По данным РБК, в 2012-2015 годах РПЦ и связанные с ней структуры получили от государства 14 млрд рублей. В бюджете на 2016-й для РПЦ было заложено 2,6 млрд рублей. Государство дает деньги церкви в рамках федеральных программ, связанных с развитием духовно-просветительских центров, сохранением и реставрацией церквей.

Основная часть бюджета РПЦ находится в тени, огромные потоки церковного нала нигде не фиксируются, в отчетность не попадают, кассовые аппараты в церковных лавках отсутствуют, – говорит Солдатов.

Одним из наиболее успешных соискателей госфинансирования и частных инвестиций является митрополит Тихон (Шевкунов), имеющий репутацию "духовника Путина". В разных городах РФ за миллиарды рублей создает гигантские мультмедийные пропагандистские парки "Россия – моя история", говорит Солдатов. Сейчас таких парков уже около 30. Главная их цель – внушать молодежи идеологию русского мира.

Никто не берется хотя бы примерно оценить состояние самого Кирилла. "Глава РПЦ летом прошлого года говорил, что ходят слухи, будто у него есть $4-8 млрд. Но он эти слухи не подтверждал", – сказал Солдатов.

Одно турне главы РПЦ по Латинской Америке в 2016 году оценивают в $260 млн. В вояже его сопровождали около ста человек. Кирилл добрался до Антарктиды – провел литургию в единственном храме РПЦ и посмотрел на пингвинов.

Кроме того, Кириллу в многочисленных расследованиях приписывают пятикомнатную квартиру в центре Москвы, самолет, яхту (не одну), бронепоезд, виллу в Швейцарии, дворец, а также большой автопарк люксовых машин.

ЗАКАТ РУССКОГО МИРА. КАК КИРИЛЛ ТЕРЯЕТ МОСКОВСКИЙ ТРОН



В 2009 году Кирилл возглавил РПЦ благодаря поддержке Путина и олигархов, говорит религиовед Солдатов. Многие делегаты собора были бизнесменами и членами Единой России. А у Кирилла был имидж образованного архиерея, обладавшего ораторским даром и огромным опытом церковно-дипломатической работы, рассказывает LIGA.net российский религиовед Чапнин.

"Став патриархом, он довольно жестко расправился с противниками и на долгие годы обезопасил себя от архиерейской оппозиции", – добавляет он.

Кириллом двигало тщеславие, говорит Горевой: "Он позиционировал себя так, что входит в пятерку наивысших лиц по должности. Вот есть президент, премьер, спикер Думы, глава Совета федерации и патриарх".

Достаточно продолжительное время Кириллу удавалось держаться рядом с Путиным. Но в последние годы российский президент, кажется, разочарован. Опрошенные LIGA.net собеседники говорят: Кремль все меньше интересует РПЦ и электоральный потенциал церкви.

Кирилл, считают опрошенные религиоведы, впал в депрессию. И много месяцев, под предлогом самоизоляции, не покидает охраняемый "Объект Скит" под Москвой. Его терзают мысли: что делать дальше?

Глава РПЦ, считают эксперты, стал жертвой собственной чрезмерной жесткости. "Об этом говорят все, кто с ним сталкивался, – говорит LIGA.net богослов Илья Бей. – И мне кажется, он находится под влиянием оккультистов. Болезненно относится ко всем случаям, когда его прекращали поминать священники в Украине. Это какая-то оккультная составляющая, что-то уровня персонального эгрегора".

Рамки мышления Кирилла – неоимперские, говорит архимандрит, доктор философских наук Кирилл Говорун. Он хорошо знаком с РПЦ. В 2009 году Говоруна отправили в распоряжение главы РПЦ в Москву. "Думаю, перед 2014 годом его визия вдохновляла Кремль. Так появилась идеология русского мира, которая из маргинальной превратилась в центровую именно благодаря церкви", – сказал он LIGA.net.

Теперь русский мир может стать началом конца Кирилла. Потому что именно глава РПЦ продавал Путину идею "русского мира" с упором на Украину, Беларусь и Молдову, рассказывает Горевой.

"Кирилл убеждал Путина, что если Кремль хочет держать Украину в орбите влияния, то лучшим исполнителем будет РПЦ. Это позволит через церковные каналы оказывать идеологическое, культурное, информационное влияние. Автор концепции "русского мира" в ее нынешнем виде – лично Кирилл", – отметил Горевой.

В итоге РПЦ стала идеологическим аппаратом Кремля. Но когда в 2014 году началась российско-украинская война, иллюзорное влияние РПЦ дало сбой – русский мир не случился, без танков он замкнулся в границах России. Это был первый тревожный сигнал для Кирилла – время его влияния ушло. И это была первая ступень вниз для Кирилла.

Вторую ступень он преодолел в 2018 году, когда официальный Киев внезапно для Москвы получил томос Православной церкви Украины. Кирилл, который мнил себя православным папой римским, не смог ничего сделать. Для русского мира это означало конец влияния в Украине.

Третья ступень вниз для Кирилла стала фатальной – после нее стали говорить о скором смещении главы РПЦ и замену его другой кандидатурой. Речь о об открытом противостоянии с Вселенской церковью патриарха Варфоломея. В попытке отменить томос для ПЦУ, Кирилл бросился во все тяжкие, но проиграл (Первый среди равных. Как устроен православный мир патриарха Варфоломея).

Главная проблема Кирилла – отсутствие реального влияния. Когда РПЦ разорвала отношения с Константинополем, другие церкви за ней не последовали. Более того: три церкви подтвердили автокефалию ПЦУ, еще две-четыре – определяются. Это стало провалом России.

"Москва думала, что если они разорвут отношения с Константинополем, то все пойдет кувырком. Но этого не произошло. Ни одна церковь не разорвала с Варфоломеем отношений вслед за РПЦ. Даже из ближнего круга РПЦ и ее сателлитов", – подчеркивает Горевой.

РПЦ попыталась провести встречу церквей в иорданском Аммане, чтобы поднять вопрос "церковного раскола" и оспорить первенство патриарха Варфоломея. Но у Кирилла снова не ничего получилось: крупнейшие и древнейшие церкви отказались легализовать планы Москвы и не приехали. Демарш РПЦ не только не расширил влияние Москвы, а очертил ее скудные границы.

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Глава РПЦ полагал, что сможет захватить приходы церквей, признавших ПЦУ. Но и здесь ему ничего не удалось. Влияния Российской православной церкви, которая не смогла подтвердить угрозы, пострадало еще больше. И Кремль это видит.

"Сфера влияния РПЦ с каждым годом сокращается, – подтверждает богослов Бей. – И среди православных церквей тоже". Фактически, утверждает он, в руках у Кирилла остались только три-четыре ниточки: поместные церкви Чехии и Словакии, Польши, Сербии и (очень условно) Болгарии: "Дело в том, что в Болгарии и Сербии, которые близки к Греции, уже высшее духовенство получает преимущественно греческое образование. И все больше дышит в сторону Греции и патриарха Варфоломея. А завербованное еще при союзе КГБ-лобби теряет власть".

Кирилл хотел влиять, но его основной актив в мире – это РПЦЗ и экзархаты. После томоса ПЦУ и раскола с Константинополем он теряет поддержку поместных церквей.

Это чувствуется даже на уровне обычных европейских приходов, говорит Бей, знакомые которого в Словакии лояльно относились к РПЦ: "Но когда увидели реакцию Москвы на признание ПЦУ – начали осознавать, что Москва здесь играет не в ту игру".

"В Европе РПЦ по старинке продолжает насаждать московский культ, – добавляет религиовед. – Я это очень четко заметил в Бельгии в российских приходах: когда в проповеди у местного митрополита слово православие прозвучало два раза, а слово московский в любых манипуляциях – раз 15. Москва, Москва, Москва. А в Европе совсем иное отношение к православию".

В России Кирилла тоже сложно назвать влиятельной политической фигурой, говорит Горевой. РПЦ все еще может лоббировать бизнес-интересы. Например, убрать обязанность подавать финотчетность или придерживаться КЗоТ, закрепить только за РПЦ паломничество как туризм. "Но в политическом плане Кирилл не имеет влияния. Даже если он в это искренне верит", – добавляет Горевой.

Череда провалов выбила Кирилла из нормального состояния и теперь он впал в депрессию, говорит Черноморец. По его словам, в последнее время глава РПЦ "очень редко оживает" и это "передается его окружению".

Из-за сложного характера вокруг Кирилла с трудом формировался ближний круг, говорит Солдатов – фавориты быстро попадают в опалу. Но пока Кирилл симпатизирует нескольким людям.

Во-первых, речь о его личном секретаре Алексии (Турикове), который за год из иподиакона стал архимандритом. Он один из немногих, кто совместно проживает с главой РПЦ в самоизоляции. Еще есть архимандрит Илий (Ноздрин), близкий к Никодиму монах, а также протопресвитер Владимир Диваков, секретарь главы РПЦ в Москве. Определенные симпатии Кирилл испытывает к ростовскому митрополиту Меркурию (Иванову), а также к служащему в Париже митрополиту Антонию (Севрюку).

"Возможно, его он и готовит в наследники, – допускает Солдатов, опираясь на опыт наблюдений. – Но явного кандидата N1 пока не видно".

Возможно, уже в этом году главе РПЦ придется удалиться в одну из резиденций "на покой". Ему исполняется 75 лет. При достижении такого возраста епархиальный архиерей должен подать заявление об уходе. "Сам на себя он вряд ли будет писать, но могут найтись некоторые буквоеды, которые напомнят ему о такой необходимости и вынесут вопрос на рассмотрение синода, – говорит религиовед Илья Бей. – И может так произойти, что совсем скоро Кирилла на престоле уже не будет".

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