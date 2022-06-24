ГРУ выделяло десятки миллионов долларов Деркачу на захват Украины: детали разоблачения

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть Главного разведуправления России, в которую входил нардеп Андрей Деркач. За миллионы американских долларов Деркач обязан был подготовить охранные фирмы, которые должны были помогать российским войскам беспрепятственно захватывать украинские города.

Когда Деркач был завербован, как российские спецслужбы планировали "вече" в Верховной Раде и где может скрываться Деркач – краткий разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. СБУ разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ, более известного как ГРУ. Задержан ключевой человек сети – бывший помощник народного депутата Украины Андрея Деркача – Игорь Колесников с позывным "Ветеран".

Во время допроса Колесников признается, что является негласным сотрудником ГРУ. Вербовал его лично Владимир Алексеев, первый заместитель начальника ГРУ. За непосредственный контакт с Колесниковым отвечал полковник ГРУ Алексей Савин.

"Передо мной ставилась задача – организация коммуникации и связь с народным депутатом Украины Деркачем Андреем Леонидовичем", — рассказал Колесников во время допроса.

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По его словам, в конце июня 2021 года он впервые услышал "непонятные разговоры о начале какого-то плана подготовки к агрессии".

Из "некоторых разговоров" Колесников узнал, что ГРУ во время вторжения в Украину будет использовать две бригады спецназа "Тамбов" и "Ульяновск", а также силы спецопераций. Управлять этими подразделениями должен был Алексеев. Вход должен был осуществляться с территории Беларуси.

"Спецназ должен был осуществить быстрый проход в Киев, захватить Крещатик и блокировать правительственный квартал… После этого в парламенте должно было быть собрано "вече", которое должно было проголосовать за новое правительство Украины", — рассказал Колесников.

Для реализации Россия собиралась использовать частные охранные структуры. Для этого в восточных и южных областях Украины были созданы частные охранные предприятия, финансировавшиеся ГРУ.

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Во время вторжения российских войск, когда "будет понятно, что города сдаются", "охранники" должны были обеспечить прохождение техники, садиться на бронетехнику с российскими флагами и таким образом обеспечивать мирный вход в города, свидетельствует Колесников.

По его словам, к созданию охранных фирм привлекался Деркач. Для реализации своих планов ГРУ выделяло по три-четыре миллиона долларов раз в несколько месяцев. Об этом свидетельствуют аудиозаписи Колесникова с кураторами.

Для шифрования они использовали медицинскую терминологию. Так, "врачами" были сам Деркач и первый заместитель председателя ГРУ генерал Алексеев, "медбратьями" – другие сотрудники. А "снимками" – интересовавшие россиян материалы.

Алексеев: Да, Игорь. Колесников: А я там не могу с этим медицинским работником созвониться. Ну, с вашим… Я хотел подтвердить, что пятого хочу приехать снимки привезти. Алексеев: Так приезжай. Я сказал. Колесников: Все, все. Хорошо. Да. Спасибо.

Колесников: Что-то там не получается или что? Не могу понять. Савин, сотрудник ГРУ: Ну не совсем. Врач сказал чуть-чуть подождать. Потому что он совсем что-то... Состояние его не очень. Колесников: Врач это понятно. Я имею в виду – насчет той проплаты. Савин: Ну не получается. Там другие варианты предлагают.

Также у следствия есть доступ к переписке Колесникова с Савиным. По данным СБУ, общая сумма достигает десятки миллионов долларов. Значительная часть этих денег осела в карманах Деркача.

"Я после согласования бюджета получал непосредственно в Киеве через конвертационный центр финансы, которые по команде Деркача передавал его людям, – признал Колесников. – Речь о миллионах долларов США".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Еще в сентябре 2020 года США определили Деркача как "активного российского агента". Против Деркача в США введены санкции за вмешательство в выборы. Он под следствием.

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Поэтому разоблачение сети ГРУ фактически подтвердило, что было известно ранее. По словам Колесникова, с выпускником академии ФСБ РФ Деркачем лично работало высшее руководство ГРУ – начальник управления Игорь Костюков и Алексеев.

Колесников выполнял роль финансового курьера и связиста между россиянами и Деркачем. Также о сотрудничестве беглого нардепа с ГРУ знал и зять Деркача Дмитрий Ковальчук, против которого США также ввели санкции.

По словам Колесникова, Деркач был завербован в 2016 году. "Андрей Леонидович долго не шел на контакт, и где-то через три-четыре месяца он сказал, что готов, – вспоминает Колесников. – Мы выехали в Москву, где состоялась встреча. Первая ознакомительная встреча была в кабинете Владимира Степановича (Алексеева. – Ред.). Затем последовало знакомство с руководителем ГРУ Костюковым".

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Колесников пошел на сделку с обвинением, и в мае 2022-го Шевченковский суд Киева объявил ему приговор за государственную измену – пять лет тюрьмы.

В отношении Деркача генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла досудебное расследование. СБУ продолжает оперативно-следственные меры, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к разветвленной агентурной сети.

Деркач сейчас не в Украине и с началом большой войны в Верховной Раде ни разу не появлялся, рассказали два собеседника в парламенте. В то же время, по данным СБУ, у его семьи появились две элитные квартиры в Москве.

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