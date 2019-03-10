"Хотели хардкора". Зачем Нацкорпус устроил побоище в Черкассах

В Нацкорпусе говорят, что приехали к президенту Петру Порошенко требовать ареста Гладковских, которые фигурируют в расследовании о коррупции в оборонке. Президент их слушать не захотел, и тогда они устроили побоище. Что произошло в Черкассах - коротко.

Что случилось. Сначала представители Нацкорпуса искали Порошенко на Банковой. Оттеснив в сторону "полицию диалога" без шлемов и спецсредств, они устроили потасовку с силовиками. Ее начало зафиксировали видеокамеры (и вот видео). В НПУ сообщают о троих пострадавших на Банковой силовиках. Одного из них госпитализировали с химическим ожогом глаз.

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Лидер Нацкорпуса, нардеп Андрей Билецкий утверждает: драку устроили силовики, когда его активисты хотели мирно пройти по улице.

Самого Порошенко в Администрации президента не было - он находился с поездкой в Черкассах. Нацкорпус поехал вдогонку. В партии говорят, что этой поездке препятствовали десятки автобусов с полицией, и из двух тысяч активистов доехали только сто.

Президента "догнали", когда он как раз выступал на митинге. "Стой на сцене и отвечай на наши вопросы!" - кричал в микрофон Билецкий во главе колонны из представителей Нацкорпуса, которая достаточно агрессивно приближалась к сцене. Порошенко быстро завершил выступление словами: "Слава Украине и слава Черкассам. Спасибо". И его кортеж тут же покинул площадь Дружбы народов.

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"Он заскочил в мерседес, и кортеж рванул, чуть не давя людей, свезенных (согнанных) на пропрезидентский митинг. Порошенко сбежал, в очередной раз выставив полицию как живой щит", - описал свою версию события в Facebook Билецкий.

В полиции утверждают, что во время отъезда президента представители Нацкорпуса пытались заблокировать кортеж. "Они начали провоцировать на драку обычных граждан, применяли к сотрудникам полиции газ раздражающего действия, физическую силу, подожгли файеры", - говорится в сообщении НПУ. Дальше, применяя пиротехнику, Нацкорпус прорвался на сцену - чтобы на ней выступил Билецкий.

В потасовке с Нацкорпусом пострадали 22 сотрудника полиции. 19 из них госпитализированы.

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На этом видео - на 1:30 Порошенко прощается с жителями Черкасс и уезжает

Видео столкновений Нацкорпуса и Нацполиции в Черкассах

Отъезд автомобилей скорой помощи: видео - YouTube

Что это значит. В окружении Порошенко считают, что события в Черкассах - это игра мускулами и демонстрация частной армии, которая может быть использована для срыва выборов. "Ментально это Титушки", - написала у себя в Facebook народный депутат от БПП Ирина Геращенко. И тут же намекнула, что к акции Нацкорпуса может иметь отношение глава МВД Арсен Аваков.

"У меня вопрос к МВД: вы не заигрались в политику, друзья? Ваша задача - способствовать честным выборам, а не играть в выборы и не демонстрировать возможность влияния на процесс... Это - сценарий дестабилизации и попытки влияния на избирательный процесс, срыва выборов... Я против частных армий. У нас есть армия. Она на фронте. А не в мирных городах в балаклавах", - сказала Геращенко.

Арсен Аваков соратников Билецкого вроде бы осудил, но тут же назвал поведение Нацкорпуса праведным гневом. "Хотели хардкора... Выборный период - это состязание аргументов и представления позиций, а не соревнование кулаков, осатаневших глоток и слезоточивого газа, схем-сеток и взаимной подлости. Прошу настоящих патриотов думать о стране, а не раскручивать спираль ненависти и хаоса, которая разрушает страну не меньше, чем коррупция против которой вы справедливо протестуете", - пишет он в соцсетях.

Вероятно, слово "сетка" в этом посте Авакова тоже появилось не просто так. В феврале Аваков открыто начал играть против Порошенко на выборах-2019: заявил о формировании избирательных "сеток" и подкупе голосов избирателей (читайте об этом здесь). В БПП тогда через лидера фракции Артура Герасимова потребовали от министра внутренних дел: докажите или опровергайте.

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Официально в партии БПП столкновения в Черкассах с фамилией Авакова не связывают: это все "пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы" - для свержения проевропейской власти, чтобы "окунуть Украину в хаос". Политсила потребовала наказать участников нападения на полицейских в Киеве и в Черкассах", а также "остановить провокации, которые совершаются против нашей государственности".

Что дальше. Сегодня полиция задержала двоих, как говорит, наиболее активных лиц вчерашних событий в Черкассах. По данным черкасского Нацкорпуса, это глава областной организации партии Дмитрий Кухарчук, а также активист Евгений Свиридов. "Приняли жестко, разбили автомобили, - сообщил представитель Нацкорпуса Константин Мирошниченко. - Сейчас проводят обыски без свидетелей".

По событиям в Черкассах полиция открыла два уголовных производства: по части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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