"Хотим быть в коалиции одни". Как Слуга народа идет в Раду

В понедельник, 27 мая, состоялась первая пресс-конференция партии Слуга народа. Наконец-то журналисты смогли увидеть первые лица партии и задать интересующие общественность вопросы. Что известно о партии, как будет формироваться список и с кем Слуга народа готова формировать коалицию - LIGA.net коротко отвечает на девять основных вопросов.

Кто главный в партии? Поскольку основатель партии Иван Баканов был трудоустроен президентом Владимиром Зеленским в СБУ, недавний съезд Слуги народа избрал нового главу. Им стал политтехнолог и спикер штаба Зеленского во время президентской кампании Дмитрий Разумков. Также в ходе пресс-конференции был представлен глава избирательного штаба партии Александр Корниенко и руководитель диджитал-направления Михаил Федоров.

Кто в списках? Избирательный список партии находится на стадии формирования. Проводится серьезный отбор кандидатур, в результате которого будут выбраны 225 человек для списка, а также 199 фамилий для выдвижения в мажоритарные округа. Списки Слуги народа будут утверждены на съезде 8 июня. Собеседник в руководстве партии сообщил LIGA.net, что на данный момент избирательные списки сформированы на треть.

А как в них попасть? В списки может попасть любой желающий, уверяют в партии. Для начала нужно будет заполнить анкету и предложить концепты законопроектов. Затем все претенденты будут проходить серьезный отбор, включающий три этапа. Первый – документальная проверка при помощи специалистов по безопасности. Второй – проверка добропорядочности. В первую очередь, это касается кандидатов от партии на мажоритарных округах. Третий – кадровая оценка при помощи HR-агентств. На этом этапе будет проводиться собеседование. Глава партии Разумков заверил, что места в списках продаваться не будут.

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А если в списках будут сомнительные лица? Для этого Слуга народа предусмотрела четвертый уровень проверки – "пост-праймериз". После обнародования списков партия предоставит всем желающим возможность комментировать каждого отдельного кандидата и аргументировано высказываться против него. Если позиция людей будет совпадать с информацией, имеющейся у руководства партии, то такой кандидат будет исключен из списка. Такая возможность у Слуги народа будет до 8 июля.

Действующие нардепы попадут в список? Корниенко заверил, что по мажоритарным округам действующих депутатов не будет. "Касательно списка, то даже среди этого фантастического состава Рады есть несколько депутатов, которые отметились качественной деятельностью и, возможно, мы будем рассматривать их", - отметил он. Не под запись в партии отметили, что в список Слуги народа могут попасть нардепы с хорошей репутацией. В качестве примера были названы фамилии нардепов от Самопомощи Алены Бабак и Алексея Скрыпника. Правда последний, по словам источника, намерен вернуться в бизнес и в новую Раду идти не планирует.

Квартал 95 пойдет в Раду? На данный момент среди актеров студии в Раду собирается только Юрий Корявченков ("Юзик"). Он планирует баллотироваться по мажоритарному округу в Кривом Роге. Кроме того, как сообщил глава штаба партии Корниенко, по спискам партии могут пойти несколько участников телепроекта Лига Смеха.

Где почитать программу партии? Программа партии разрабатывается. Говорить о ней сейчас руководство "не имеет права", поскольку ее будет утверждать съезд.

Кто финансирует? Кампания имеет большое количество физических доноров, к которым партия и будет обращаться за помощью. Стоимость кампании пока не оценивали, однако рассчитывают, что она будет не очень затратной. Планируют сэкономить на телевизионной рекламе за счет акцента на интернет-сегменте.

С кем создадут коалицию? Программа-максимум у Слуги народа – единолично сформировать коалицию, не прибегая к помощи других фракций. Собеседник в руководстве партии сообщил LIGA.net, что создать коалиционную фракцию планируется за счет мажоритарщиков. Ориентировочно в партии рассчитывают на помощь 100 мажоритарщиков. Если единолично сформировать коалицию не получится, Слуга народа будет делать это с одной или двумя фракциями. Среди предпочтительных вариантов – Батькивщина и партия Святослава Вакарчука Голос. "Я думаю, Вакарчук сможет набрать 7-8% и будет в роли ранней Самопомощи образца 2014 года. Те тоже сначала не хотели входить в коалицию со старыми политиками, но в итоге пошли. Мы надеемся, что со Славиком получиться найти контакт", - рассказал LIGA.net источник в партии.

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