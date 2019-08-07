Идеология Слуги народа: консерваторы, либертарианцы и Бужанский. Что происходит в партии

В сентябре в украинском парламенте будет создана самая большая фракция за всю историю украинского парламентаризма – 254 нардепа. С одной стороны, такое количество депутатов имеет очевидный позитив – не нужны партнеры по коалиции, принимать законы можно без согласования с партнерами. С другой – необходимо обеспечить внутрифракционную дисциплину, которая не должна превратиться в партийную диктатуру и не допустить раскола мегафракции. Первые разногласия и конфликты в Слуге народа уже есть. В чем они состоят и как с этим планирует бороться партия власти - рассказывает LIGA.net.

НЕИЗБЕЖНЫЕ КОНФЛИКТЫ

Первый публичный звонок разногласий среди кандидатов от партии Слуга народа общество услышало 25 июля в эфире телеканала 1+1. Видеоблогер и телеведущий "плюсов" Александр Дубинский обвинил Давиду Арахамию, четвертого номер списка СН, в том, что он не разбирается в вопросе земельного кадастра, а также призвал коллег по партии говорить только то, в чем они разбираются. Через несколько дней Дубинский в своем видеоблоге назвал Арахамию "порохоботом" и выступил против его назначения главой фракции. Постоянные негативные публикации об Арахамии в Telegram-канале Дубинского продолжаются до сих пор.

Конфликт получил продолжение, когда Арахамия предложил идею использовать искусственный интеллект для отслеживания аномалии при голосованиях нардепов. Арахамия назвал ее "Большой брат". "В романе Оруэлла "1984" Большой брат - символ тотального контроля над гражданами. Это тоталитаризм, прообразом которого был, в том числе, Сталин. Уж чего-чего, а Сталина нам в парламенте не хотелось бы", - отреагировал Дубинский. Солидарность с ним проявил еще один блогер и мажоритарщик от СН Макс Бужанский, который известен своими симпатиями президенту Виктору Януковичу, 9 мая и СССР. По его мнению, Арахамия пытается "ввести чечетовщину со старта и запугать ряд депутатов".

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По словам собеседников LIGA.net в списке Слуги народа, Дубинский пытался сбить Арахамию с должности главы фракции. Не получилось. В Трускавце в присутствии Владимира Зеленского депутатам сообщили, что главой фракции будет именно Арахамия. "У них был диалог в Трускавце. После этого каких-то трений мы не заметили. Конфликт Арахамии и Дубинского вошел в пассивную стадию", - отметил кандидат от СН из первой тридцатки списка.

30 июля Дубинский заявил о создании депутатской группы, состоящей из пяти мажоритарщиков СН. По его словам, к объединению под названием Справедливость примкнули Бужанский, еще один блогер Александр Куницкий, а также журналистка 1+1 Ольга Василевская-Смаглюк. "Чтобы Дубинский сам ходил и подвербовывал, я такого не замечал. Кто хотел, сам подходил", - отметил в комментарии LIGA.net 14-й номер списка партии Дмитрий Наталуха. Василевская-Смаглюк практически сразу опровергла участие в каких-либо депутатских группах. А Справедливость распалась, не успев собраться, рассказывает Наталуха.

Еще одной проблемой, которая может привести к плачевным для партии последствиям - идеологический вопрос. "У нас условно можно выделить три точки зрения: западноукраинский консерватизм, прогрессивный либертарианский капитализм и Макс Бужанский", - рассказывает LIGA.net собеседник в руководстве Слуги народа.

По его словам, идеологические отличия мотивируют партию на внутренние дискуссии. "У нас есть люди с Западной Украины, которые исповедуют республиканские ценности. А есть люди, которым ближе либертариантство. И в этой связи во фракции уже были дискуссии", - продолжает собеседник в партии.

Возможны разногласия на основе культурного и мировозренческого бэкграунда. "Мне давно не задавали вопрос, "а ты что еврей", - рассказывает один из депутатов.

Арахамия публично в эфире Радио НВ заявил, что у некоторых членов фракции "пророссийские взгляды". "У меня есть ценностные конфликты с несколькими депутатами, которые имеют достаточно пророссийские и антимайдановские взгляды. У меня нет с ними продуктивных отношений… Это не люди, которые говорят, что "нам надо идти в Россию", а которые говорят, что "не все так однозначно", "надо разбираться", - разъяснил Арахамия.

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29-й номер списка партии Ирина Верещук также видит потенциальную угрозу для монолитности СН в настроениях отдельных мажоритарщиков. "Есть блогеры, которые чувствуют повышенное внимание общества. В связи с этим они хотят повышенное внимание самой партии к себе. Хотят, чтобы их мысли были услышаны. Мы увидим, готовы ли они работать в коллективе людей, которые хотят спокойно трудиться и доносить свои идеи через законодательство, а не через соцсети и ТВ. Если они смогут это понять, то замечательно. Если не смогут, то эти конфликты будут продолжаться", - отметила она в комментарии LIGA.net.

КАК ПАРТИЯ БУДЕТ ПРЕСЕКАТЬ КОНФЛИКТЫ

В руководстве Слуги народа прекрасно осознают, что предпосылки для будущих конфликтов есть и их не может не быть, учитывая такое количество нардепов и их разношерстность. Поэтому приняли решение переложить отвественность на волю случая. Сегодня, 7 августа, в офисе Слуги народа на Печерске прошла слепая жеребьевка, по итогам которой будущие нардепы были разбросаны в 15 групп по 17 человек в каждой. У каждой из этих групп будет свой руководитель, с официальным статусом замглавы фракции. LIGA.net пока не удалось получить полный и окончательный список - мы опубликуем его позже. Единственное, что удалось пока узнать - блогеры Дубинский, Бужанский и Куницкий будут в разных группах.

Кроме того, были определены главы комитетов. Тут случайности не допускались. По словам собеседника LIGA.net из первой десятки, главы комитетов были выбраны руководством партии и согласованы Зеленским. Но Ирина Верещук рассказала изданию, что глава комитета, в котором она будет работать был выбран в ходе внутрипартийной дискуссии в Трускавце.

"15 заместителей – это не 15 "смотрящих", - поясняет на своей странице в Facebook 112-й номер списка и глава пресс-офиса СН Евгения Кравчук, - Эти люди не будут управлять, а координировать работу. И группы мы формируем путем жеребьевки, а не на "клановой", землянской или другой основе". По ее словам, группы позволят более эффективно координировать работу самой фракции.

Будущие нардепы от СН рассказали LIGA.net, что идея с жеребьевкой была озвучена в Трускавце в присутствии президента и получила противоречивые отзывы. "Были люди, которые заявили, что с тем-то и с тем-то не хотят быть в группе. Таких людей процентов пять", - отметил собеседник издания в первой двадцатке списка. "Мне эта идея не нравится: выбрали пионерважатых и распределили между ними людей по жребию. Они хотят разделять и властвовать. Думаю, что это не сработает", - рассказывает один из депутатов. Ирина Верещук допускает, что какие-то отдельные пожелания, которые касаются конкретных персоналий, будут решаться в индивидуальном порядке. "Зеленский об этом говорил, что если для вас будет вопросом жизни и смерти присутствие кого-то подгруппе по результатам жеребьевки, то обращайтесь к руководству фракции", - объяснила она.

Тем не менее, собеседник LIGA.net в руководстве партии отметил, что результаты жеребьевки не будут пересматриваться. "Все знали, что будет жеребьевка. Мы даже сегодня все на видео сняли, чтобы ни у кого не было вопросов", - рассказал он.

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ПОЛУЧИТСЯ ЛИ ИЗБЕЖАТЬ РАСКОЛА

"Предпосылки для конфликтов есть, потому что всегда есть личностный фактор. Всегда будет тот, кто не доволен или считает, что кто-то недорабатывает. Мы этого не избежим. Не будет Дубинский, будет кто-то другой", - рассказывает LIGA.net Дмитрий Наталуха. По его мнению, единственный способ избежать конфликтов – это пытаться заранее их предотвращать.

По мнению Ирины Верещук, множить конфликты – значит подыгрывать тем, кто не хочет, чтобы у Слуги народа получилось быть монолитной фракцией, которая сможет сама принимать законы. "Понимаю, что какие-то конфликты будут. Насколько они будут серьезными – увидим во время первых голосований, а может даже и быстрее. В частности, когда наши мажоритарщики войдут или не войдут во фракцию. Если не войдут, то здесь все понятно", - добавила она.

Никита Потураев надеется, что все вопросы будут решаться внутри групп. "Мы должны научиться слушать и слышать. Эти группы создаются не для принятия решений, а для того, чтобы люди общались и обсуждали события во фракции с разных сторон", - заявил он в комментарии LIGA.net. Потураев сомневается, что конфликт Арахамии и Дубинского будет иметь продолжение. При этом выразил надежду, что в дальнейшем все вопросы и претензии не будут выноситься в публичную плоскость.

Помимо этого Слуга народа должна решить еще одну проблему – логистическую. "Когда в Трускавце все люди собрались в одном зале, мы быстро поняли, что в Верховной Раде вообще нет зала, где фракция может собираться, кроме сессионного", - рассказал Давид Арахамия в эфире Радио НВ. По словам собеседников в партии, на данный момент нет даже приблизительных вариантов, где фракция из 254 человек будет собираться перед пленарными неделями. "Если в КВЦ Парковый каждую неделю проводить, то мы так разоримся", - иронизирует Потураев.

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