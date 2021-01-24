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24.01.2021, 10:00
Инаугурация Байдена, подозрение главе КСУ и права со 158-й попытки: новости недели

В США состоялась инаугурация Байдена, ГБР сообщило о подозрении Тупицкому, в РФ арестовали Навального, в Харькове произошел пожар в доме престарелых, на переговоры по Донбассу пришел Козак, а в Британии мужчина сдал экзамен на водительские права со 158-й попытки. Обзор LIGA.net.

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Байден официально стал новым президентом США

Джо Байден в Овальном кабинете(фото – Doug Mills_EPA)

20 января Джо Байден принес присягу во время церемонии инаугурации, официально став 46-м президентом США.

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"Это день демократии, день истории и надежды, обновления и решимости", – сказал новый президент в своей речи, добавив, что США необходимо "многое исправить, многое восстановить, многое вылечить, многое построить и многое усилить".

По его словам, в США "восторжествовала демократия": "История Америки зависит не от одного из нас, а от всех нас. От тех, кто хочет более совершенного союза. Мы — великая нация, великий народ — на протяжении веков выдержали и войны, и бури. Предстоит многое сделать, многое надо восстановить, исцелить, построить и многого достичь".

Он также поблагодарил своих предшественников от обеих партий за их присутствие на инаугурации сегодня. Экс-президент США Дональд Трамп не приехал на церемонию. Помимо этого, в своей речи Байден акцентировал внимание на необходимости единства американского общества.

После инаугурации Байден пришел на свое рабочее место в Овальном кабинете и подписал несколько указов, в том числе отменяющих некоторые указы Трампа. Например, указ о возвращении США в Парижское климатическое соглашение и Всемирную организацию здравоохранения. Также он остановил строительство стены от нелегалов вдоль границы с Мексикой и нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой. 



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Теги: алексей навальный, джо байден
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