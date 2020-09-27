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27.09.2020, 22:00
Инаугурация Лукашенко, катастрофа Ан-26 и тайник Эскобара на $18 млн: новости недели

В Беларуси прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко, под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ, Азербайджан и Армения возобновили боевые действия, Юрченко выпустили из СИЗО под залог в 3 млн грн, ВАКС дал два года тюрьмы экс-прокурору ГПУ, а в тайнике колумбийского наркобарона нашли $18 млн. Обзор LIGA.net.

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Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию и принял присягу президента Беларуси

Александр Лукашенко (Фото: Андрей Стасевич/БелТа/EPA)

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По официальным данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко с результатом в 80% голосов. При этом, по неофициальным данным большинство беларусов проголосовало за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

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После этого в стране начались протесты и забастовки, которые идут и сейчас. Беларусы требуют отставки Лукашенко и главы ЦИК Лидии Ермошиной, а также призывают остановить насилие силовиков и задержания мирных протестующих. 

В Европе осудили то, как в Беларуси прошли выборы. В Германии назвали неприемлемыми нарушения во время голосования, главы МИД Украины, Литвы и Польши призвали не применять силу против участников протестов, а в США заявили, что беларуские власти не должны препятствовать мирным собраниям.

11 августа Тихановская, опасаясь арестов и преследований выехала в Литву, где ей на год выдали визу и предоставили жилье. Спустя три дня она создала координационный совет по передаче власти в Беларуси.

Тем временем, в Беларуси продолжились задержания и избиения протестующих – в разное время против демонстрантов применялись светошумовые гранаты, газ, водометы и дубинки. Только на 12 августа количество задержанных превысило 1000 человек.

В поддержку протестов беларусов по миру прокатилась волна акций: они проходили в Киеве, Чехии, Испании, Великобритании – люди выстраивались в живые цепи, приходили с цветами и флагами Беларуси, записывали видеообращения и направляли лучи поддержки.

Лукашенко с победой на выборах поздравили только три лидера – Си Цзиньпин, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Большинство европейских стран не признали его в качестве нового гаранта страны и призвали к санкциям. В ответ на это Лукашенко заявил, что западные страны зажрались и "мы им покажем, что такое санкции".

7 сентября в Минске задержали и вывезли на границу с Украиной лидера протестов Марию Колесникову. Однако, выдворить из страны силовикам ее не удалось. Колесникова порвала свой паспорт и ее привезли обратно в Минск. На следующий день оппозиционерку арестовали по подозрению в призывах к захвату власти.

17 сентября Европарламент официально не признал Александра Лукашенко президентом Беларуси, но санкции против беларуских чиновников министры ЕС пока не ввели.

23 сентября в СМИ появилась информация, что инаугурацию Лукашенко могут провести тайно, а чуть позже в этот день стало известно, что она таки состоялась. Церемония прошла во Дворце независимости, в присутствии "высших должностных лиц, депутатов и руководителей госорганизаций". Трансляции инаугурации по местному телевидению не проводилось.

Германия, Словакия, Латвия, Литва и множество других стран не признали Лукашенко легитимным президентом. К этой же позиции присоединилась и Украина. Сам Лукашенко заявил, что его инаугурация – это "внутреннее дело страны".

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редактор новостей LIGA.net
Дарья Мостовая
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Теги: новости недели, армения, Азербайджан, александр лукашенко, катастрофа, инаугурация, Ан-26, пабло эскобар, александр юрченко
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