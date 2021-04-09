Индекс недоверия к гривне, контракты по продаже газа населению. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня пятница, 9 апреля. Температура от -1 до +10, курс доллара 27.78

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Индекс недоверия к гривне. Зачем Зеленскому, Шмыгалю и Ко "горы" валюты

Долларизация очень вредна для украинской экономики, скажет вам любой глава НБУ, Минфина или Минэкономики. И на словах любая власть будет с ней бороться. Но дела топ-чиновников говорят о другом: с каждым годом доля гривны в их сбережениях в лучшем случае не растет.

Больше по ссылке. Мы провели мини-исследование, посмотрели, в чем хранят деньги последние пять лет чиновники, от которых больше всего зависит курс доллара в нашей стране. И вывод неутешительный – дедолларизация нам может только сниться.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Цена на газ: с 1 мая население переведут на годовые контракты. Как это работает? Разбор

7 апреля нацкомиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) утвердила условия годовых контрактов по продаже газа населению. Они заработают уже с 1 мая и будут действовать до 30 апреля 2022 года.

Откуда идея, какой будет цена, смогут ли потребители после этого менять поставщика газа? Читайте в нашем разборе. Спойлер – здесь есть подводные камни. Больше по ссылке.

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