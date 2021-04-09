Индекс недоверия к гривне, контракты по продаже газа населению. Что надо знать утром
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Доброе утро!
Сегодня пятница, 9 апреля. Температура от -1 до +10, курс доллара 27.78
Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Индекс недоверия к гривне. Зачем Зеленскому, Шмыгалю и Ко "горы" валюты
Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Цена на газ: с 1 мая население переведут на годовые контракты. Как это работает? Разбор
7 апреля нацкомиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) утвердила условия годовых контрактов по продаже газа населению. Они заработают уже с 1 мая и будут действовать до 30 апреля 2022 года.
Откуда идея, какой будет цена, смогут ли потребители после этого менять поставщика газа? Читайте в нашем разборе. Спойлер – здесь есть подводные камни. Больше по ссылке.
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