Интервью Андрея Ермака о самом важном, как COVID-19 изменился за год. Что надо знать утром
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Доброе утро!
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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Вбивча брехня про Чорнобильську аварію від перших осіб СРСР
35 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. Крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества унесла десятки жизней, нанесла колоссальный урон здоровью миллионам украинцев и сильно толкнула СССР к распаду.
Еще один результат взрыва четвертого реактора – и спустя 35 лет мы не верим власти. Циничной, убийственной (в прямом смысле слова) и бессмысленной лжи советских топ-чиновников было очень много в первые недели аварии.
Наши друзья из VoxCheck сделали разбор первого после взрыва выступления генсека СССР Михаила Горбачова (оно состаялась на 19 день после аварии). Ложь и манипуляцию Горбачова читать больно, но полезно: чтобы никогда не оказаться в стране, где люди не значат ничего. Больше по ссылке.
Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Большая война, Донбасс, стена и олигархи: интервью Андрея Ермака о самом важном для страны
Андрей Ермак дал интервью LIGA.net. Мы попытались задать ему все вопросы, которые вообще есть к Офису президента. Глава ОП попытался ответить.
Получился интересный разговор – от Порошенко до Путина, от Донбасса до олигархов, от НАТО до систем Patriot.
Хотя трудно сказать, где глава ОП был искренним, а где лукавил. Кажется, Ермак научился быть политиком. Хорошо это или плохо – оценивайте по ссылке. Больше по ссылке.
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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Важчі симптоми, молодші пацієнти. Як COVID-19 змінився за рік
"Якщо рік тому від контакту з хворим до перших клінічних проявів могло минути близько двох тижнів, то зараз 2-3 дні – і пацієнт вже у ліжку з "букетом" коронавірусної симптоматики".
Лікарі розповіли, як змінився ковід за рік, і підтвердили, що він "помолодшав", тобто частіше стали хворіти люди 30+. Більше за лінком.
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