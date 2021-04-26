UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Интервью Андрея Ермака о самом важном, как COVID-19 изменился за год. Что надо знать утром

26.04.2021, 09:00
Интервью Андрея Ермака о самом важном, как COVID-19 изменился за год. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 26 апреля. Температура от -1 до +10, курс доллара 27.78

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Вбивча брехня про Чорнобильську аварію від перших осіб СРСР

35 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. Крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества унесла десятки жизней, нанесла колоссальный урон здоровью миллионам украинцев и сильно толкнула СССР к распаду. 

Еще один результат взрыва четвертого реактора – и спустя 35 лет мы не верим власти. Циничной, убийственной (в прямом смысле слова) и бессмысленной лжи советских топ-чиновников было очень много в первые недели аварии. 

Наши друзья из VoxCheck сделали разбор первого после взрыва выступления генсека СССР Михаила Горбачова (оно состаялась на 19 день после аварии). Ложь и манипуляцию Горбачова читать больно, но полезно: чтобы никогда не оказаться в стране, где люди не значат ничего. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Большая война, Донбасс, стена и олигархи: интервью Андрея Ермака о самом важном для страны

Андрей Ермак дал интервью LIGA.net. Мы попытались задать ему все вопросы, которые вообще есть к Офису президента. Глава ОП попытался ответить. 

Получился интересный разговор – от Порошенко до Путина, от Донбасса до олигархов, от НАТО до систем Patriot. 

Хотя трудно сказать, где глава ОП был искренним, а где лукавил. Кажется, Ермак научился быть политиком. Хорошо это или плохо – оценивайте по ссылке. Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Важчі симптоми, молодші пацієнти. Як COVID-19 змінився за рік

"Якщо рік тому від контакту з хворим до перших клінічних проявів могло минути близько двох тижнів, то зараз 2-3 дні – і пацієнт вже у ліжку з "букетом" коронавірусної симптоматики". 

Лікарі розповіли, як змінився ковід за рік, і підтвердили, що він "помолодшав", тобто частіше стали хворіти люди 30+. Більше за лінком.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день – подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
новости утренний дайджест
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 