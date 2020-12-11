Интервью с Кравчуком, российский книжный бизнес в Украине. Что надо знать утром

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро! Сегодня пятница, 11 декабря. Температура от -1 до -4, курс доллара 27.93

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции.

"Влияние России трещит по швам. Нужно давить. Нужны санкции и НАТО". Интервью с Кравчуком

Больше десяти лет назад Кравчук был именно тем человеком, у которого я взял свое первое интервью.

Это было накануне очередной годовщины независимости. Мы долго говорили о причинах, которые сподвигли его шатать СССР (что ни говори, но без его роли все могло бы пойти иначе).

И я знаю, какое реноме у Кравчука. Но его слова показались мне тогда искренними. Он говорил о голодоморе. Как впервые открыл для себя архивы и узнал правду об уничтожении украинцев. Целенаправленном геноциде украинской нации.

И изменился. Комсомольского задора поубавилось. Жизнь оказалась сложнее. И вовсе не в таких радужных тонах, как рисовала система образования.

Поэтому когда настал момент, Кравчук (как минимум!) не стал мешать. Хотя мог. Нет, вряд ли его можно считать отцом независимости. Но он выполнил историческую роль и занял неплохое место в школьных учебниках.

Но к чему я это рассказываю. Это – иллюстрация. Кравчук очень хорошо чувствует момент. Как тогда, так и сейчас (да и всегда по жизни, если вспомнить его близость к пророссийскому нарративу еще не так давно).

Но сейчас он как никогда прав: если хотим победить – сейчас самое время предпринять максимум шагов. Нет никакого смысла заглядывать больше в глаза Путину. У него там остался только страх, он видит, как все, что ему хотелось собрать вокруг России, рушится. И роль его по сути в том, чтобы теперь каким-то образом так уйти, чтобы не посадили.

Что говорит Кравчук? Время додавливать. Время санкций. Время действовать. Почитайте наше интервью с ним. Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции.

БТА-Банк в Украине покупает крупный бизнесмен из Беларуси. Что о нем известно

В Украине может появиться еще одна финансово-промышленная группа с очень интересными связями. Белорусский предприниматель Николай Воробей хочет купить украинский БТА Банк. Почему на эту сделку стоит обратить внимание? Воробей – непростой бизнесмен. В Украине ему уже принадлежит очень специфический бизнес – компания Прикарпатзападтранс, которая владеет целым трубопроводом и качает из Беларуси в Украину российский дизель.

Купил он его у швейцарской компании, которую в Украине часто ассоциируют с бизнес-окружением Виктора Медведчука.

Пару лет назад компания Воробья участвовала в приватизации еще одной непростой украинской компании – Центрэнерго. Продажу тогда заблокировала СБУ, которая подозревала одного из участников в связях с Россией.

Выгорит ли новая сделка, зависит от Нацбанка Украины. Тот пока не озвучил своего решения. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life.

Чи варто фінансувати підтримку російського книжкового бізнесу з українського бюджету

У це важко повірити, але на сьомому році війни представник російського видавництва в Україні отримує грантову підтримку від держави Україна на понад 2 млн грн. Як російські книги повертаються в український простір, розповідає книговидавець Антон Мартинов. Більше за лінком.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день – подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.