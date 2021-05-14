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"Инвестняни" из Минюста, украинские бизнесмены идут в YouTube. Что надо знать утром

14.05.2021, 09:30
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня пятница, 14 мая. Температура от +9 до +20, курс доллара 27.62

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. "Інвестняні" з Мін’юсту. Хто та як приглядає за вашими активами

Шаткие права собственности – причина №1, почему Украина на последнем месте в Европе по ВВП на человека. Ярчайшее проявление такой шаткости – рейдерство. Несколько лет назад Украина пережила бум незаконного передела собственности. Сейчас подобных новостей намного меньше. 

Как устроена львиная часть "рейдеского бизнеса", какая роль Минюста и кто побеждает в борьбе за справедливость и нормальность: в новом расследовании проекта LIGA.Радників. Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Зачем украинские бизнесмены идут в YouTube и сколько это им стоит. Три звездных кейса

Украинский бизнес пошел в Youtube. В украинском сегменте сервиса можно найти с десяток качественных каналов, которые ведут состоявшиеся бизнесмены. Зачем это им и сколько стоит? Свои истории рассказывают Василий Хмельницкий, Андрей Буренок и Андрей Федорив. Больше по ссылке.

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