"Инвестняни" из Минюста, украинские бизнесмены идут в YouTube. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. "Інвестняні" з Мін’юсту. Хто та як приглядає за вашими активами

Шаткие права собственности – причина №1, почему Украина на последнем месте в Европе по ВВП на человека. Ярчайшее проявление такой шаткости – рейдерство. Несколько лет назад Украина пережила бум незаконного передела собственности. Сейчас подобных новостей намного меньше.

Как устроена львиная часть "рейдеского бизнеса", какая роль Минюста и кто побеждает в борьбе за справедливость и нормальность: в новом расследовании проекта LIGA.Радників. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Зачем украинские бизнесмены идут в YouTube и сколько это им стоит. Три звездных кейса

Украинский бизнес пошел в Youtube. В украинском сегменте сервиса можно найти с десяток качественных каналов, которые ведут состоявшиеся бизнесмены. Зачем это им и сколько стоит? Свои истории рассказывают Василий Хмельницкий, Андрей Буренок и Андрей Федорив. Больше по ссылке.

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