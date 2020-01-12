Иран сбил Boeing МАУ, новое в деле Окуевой, свидетель для Гааги: новости недели

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Иран сбил украинский пассажирский самолет

Кабина пилотов сбитого в Иране Boeing (Фото: пресс-служба президента/Facebook)





Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752.

Погибли все 176 человек на борту. Среди них 11 украинцев (девять членов экипажа и два пассажира), а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

9 января премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет сбила иранская ракета. С подобными заявлениями выступили в Британии, Австралии, Нидерландах и США.

По информации источника из межведомственной комиссии Украины по расследованию авиакатастрофы в Иране, российская зенитная ракета Тор поразила Boeing 737 авиакомпании МАУ в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов.

Украинские эксперты обнаружили фрагменты пробоин от взрыва зенитной ракеты.

Источник добавил, что мгновенно отключился транспондер самолета, который подает сигналы о полете. "Мгновенно пропала связь. Пока нет данных, одна или две ракеты причинили такие повреждения. Не исключено, что вторая ракета также поразила фюзеляж снизу близко к первой. Но все это еще предстоит уточнить", - отметил он.

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Иран в первые дни не признавал, что сбил самолет, и настаивал: крушение произошло из-за технических неисправностей самолета.

Только 11 января в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер. Командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде заявил, что оператор противовоздушной обороны Ирана самостоятельно решил выпустить ракету самолету, не сумев связаться с командованием.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран "глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке". По его словам, Иран выплатит компенсации за сбитый украинский самолет.

В тот же день в Тегеране начались антиправительственные демонстрации, которые распространились и на другие города страны. Протестующих разгневали действия правительства, которое пыталось скрыть, что иранские военные сбили украинский самолет. Они требуют требуют отставки верховного лидера Хаменеи.

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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что семьи пострадавших, кроме компенсации по Монреальскому договору, получат по 200 тыс грн от Кабмина.

Гончарук пообещал юридическую помощь тем, кто захочет подавать судебные иски или какие-либо другие заявления для восстановления справедливости.

Кроме того премьер заявил, что Украина будет требовать компенсацию от Ирана.

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