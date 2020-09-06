Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
06.09.2020, 20:00
Исключение Лероса, отравление Навального "Новичком" и слияние черных дыр: новости недели

Нардепа Лероса исключили из фракции Слуга народа, ВСП отказался отстранить главу ОАСК Павла Вовка, Навального отравили ядом из группы "Новичок", Россия шантажировала Украину на заседании ТКГ по Донбассу, Фокин высказался об амнистии для боевиков, но позже оказалось, что его слова могли исказить, сборная Украины победила Швейцарию, а ученые обнаружили крупнейшее слияние двух черных дыр. Обзор LIGA.net.

1/7

Нардепа Гео Лероса исключили из фракции Слуга народа

Гео Лерос (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

1 сентября фракция Слуга народа приняла решение исключить из своих рядов депутата Гео Лероса после его критики в адрес действующей власти, в частности, президента Владимира Зеленского, главы Офиса президента Андрея Ермака и главы СБУ Ивана Баканова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное 

31 августа Зеленский, выступая на съезде СН, назвал некоторых депутатов "микробами", которые "забыли, зачем их избрали в Раду".

Лерос ответил Зеленскому, заявив, что тот не стал воевать со старой системой, а "слился" с ней: "Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, утратив шанс великой державы и обменяв его на конверты от олигарха". Он также упрекнул Зеленского в том, что нет обещанных конкурсов на должности, а "люстрированных, зашкваренных и махровых коррупционеров" ставят на должности таможни. 

Также Лерос критиковал Ермака, назвав его "агентом ГРУ РФ, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену", и Баканова, который, по мнению Лероса, "взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта и наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса". 

После этого в Верховной Раде начали собирать подписи за выход Лероса из фракции СН. Инициатором сбора, по информации LIGA.net, стал глава фракции Давид Арахамия. В итоге Лероса исключили. 

Лерос отреагировал на исключение, заявив, что угрозы не смогут его остановить и он будет продолжать бороться с "режимом". 

4 сентября Лероса вызвали на допрос в ГБР. Его вызывают в качестве свидетеля по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов. Дело было открыто 25 августа на основе решения Печерского районного суда Киева по жалобе представителя общественной организации "Совет ветеранов АТО".

Адвокаты Лероса утверждают, что жалобу подал бывший начальник отделения СБ Оболонского управления полиции, адвокат Андрей Одягайло. На основе анализа декларации Лероса он допустил, что нардеп уклонился от уплаты налогов.

Смотрите также: "Зеленский слился с системой". Полное заявление Лероса, за которое его исключили: видео



Отправить:
Распечатать:
Теги: Гео Лерос, Новичок, новости недели, алексей навальный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Материалы по теме
Реакция Запада на отравление Навального "Новичком" — главные заявления
Мир Реакция Запада на отравление Навального "Новичком" — главные заявления
Скандал с Вагнером, отравление Навального и рекордная жара в Долине смерти: новости недели
Политика Скандал с Вагнером, отравление Навального и рекордная жара в Долине смерти: новости недели
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
От иконы к виртуальной анимации. Как Андрей Тимошенко создал стартап мирового уровня
Экономика От иконы к виртуальной анимации. Как Андрей Тимошенко создал стартап мирового уровня
Экономика
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 