Исключение Лероса, отравление Навального "Новичком" и слияние черных дыр: новости недели

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Нардепа Гео Лероса исключили из фракции Слуга народа

Гео Лерос (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

1 сентября фракция Слуга народа приняла решение исключить из своих рядов депутата Гео Лероса после его критики в адрес действующей власти, в частности, президента Владимира Зеленского, главы Офиса президента Андрея Ермака и главы СБУ Ивана Баканова.

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31 августа Зеленский, выступая на съезде СН, назвал некоторых депутатов "микробами", которые "забыли, зачем их избрали в Раду".

Лерос ответил Зеленскому, заявив, что тот не стал воевать со старой системой, а "слился" с ней: "Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, утратив шанс великой державы и обменяв его на конверты от олигарха". Он также упрекнул Зеленского в том, что нет обещанных конкурсов на должности, а "люстрированных, зашкваренных и махровых коррупционеров" ставят на должности таможни.

Также Лерос критиковал Ермака, назвав его "агентом ГРУ РФ, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену", и Баканова, который, по мнению Лероса, "взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта и наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса".

После этого в Верховной Раде начали собирать подписи за выход Лероса из фракции СН. Инициатором сбора, по информации LIGA.net, стал глава фракции Давид Арахамия. В итоге Лероса исключили.

Лерос отреагировал на исключение, заявив, что угрозы не смогут его остановить и он будет продолжать бороться с "режимом".

4 сентября Лероса вызвали на допрос в ГБР. Его вызывают в качестве свидетеля по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов. Дело было открыто 25 августа на основе решения Печерского районного суда Киева по жалобе представителя общественной организации "Совет ветеранов АТО".

Адвокаты Лероса утверждают, что жалобу подал бывший начальник отделения СБ Оболонского управления полиции, адвокат Андрей Одягайло. На основе анализа декларации Лероса он допустил, что нардеп уклонился от уплаты налогов.

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