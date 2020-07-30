"Из 50 кандидатов в ССО проходит десятая часть". Об элите украинской армии - за минуту

Бойцы ССО ВСУ учат английский целыми подразделениями, из 50 кандидатов до конца доходит десятая часть, снаряжение одного спецназовца стоит 105 000 грн

29 июля в Украине отмечают День Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил. Командующий ССО генерал-лейтенант Игорь Лунев рассказал ArmyInfrom о том, сколько кандидатов попадают в ССО, как развивается элитный род войск, как ВСУ вместе с США готовят украинских спецназовцев, какую поддержку подразделения получают от стран-партнеров Украины и сколько стоит экипировка одного спецназовца.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

LIGA.net публикует интервью Лунева за минуту.

Из 50 кандидатов проходит десятая часть. "Проблем с претендентами нет. Каждые пять месяцев имеем до полусотни желающих пройти курс. Как результат селекции, остается десятая часть. На выходе после семимесячной подготовки имеем подразделение до 30-40 человек. Подобная тенденция сохраняется на протяжении четырех лет".

Спецназовцев готовят по стандартам НАТО. "Продолжается подготовка наших подразделений соответственно к стандартам НАТО. Практически с "нуля" сформирован учебно-тренировочный центр, который готовит воинов ССО по программам подготовки SOF армий передовых стран мира <...> 67 должностей офицерских инструкторских заменены на сержантские <...> Сержанты полностью обеспечивают качественную подготовку спецназовцев".

Планирующих элементов на местах не было. Приходилось, находясь в Краматорске, получать указания из Киева. Ну, как можно управлять и планировать реальные действия на расстоянии? Сейчас есть возможность все это выполнять на месте

Приходилось, находясь в Краматорске, получать указания из Киева. "Отряд может состоять из нескольких тактических групп со штабными элементами в каждой. 2014 год показал, что действовать приходилось в составе одной-двух групп. Были случаи, когда действовали отрядом. При этом планирующих элементов на местах не было. Приходилось, находясь в Краматорске, получать указания из Киева. Ну, как можно управлять и планировать реальные действия на расстоянии? Сейчас есть возможность все это выполнять на месте".

Кадры готовим совместно с университетом спецназа США. "Подготовкой кадров оперативного уровня занимаемся третий год подряд на постоянной основе вместе с университетом Сил спецопераций США. В эти минуты, когда общаемся, преподаватели университета проводят занятия с офицерами командования ССО. На оперативном уровне у нас достаточное количество подготовленных экспертов".

С каждым годом ССО поддерживают все больше стран. "Иностранные партнеры предоставляют поддержку от начала создания ССО. Из года в год международная поддержка расширяется. К ней привлекаются новые страны-партнеры <...> Штаб спецопераций НАТО координирует и приумножает международную поддержку для ССО и является основной составляющей Альянса, отвечающей за генерирование и включение новых подразделений от стран-партнеров в состав Сил спецопераций НАТО".

Английский учат целыми подразделениями. "Подготовка подразделений, находящихся на боевом дежурстве в составе Сил реагирования НАТО, показала, что без знаний английского не обойтись <...> к учебному процессу привлекают целые подразделения <...> В нашем учебно-тренировочном центре есть штатное подразделение по изучению иностранных языков <...> нам ничто не мешает проводить аналогичную (языковую - ред.) подготовку у себя и мы ее начнем до конца 2020 года".

Спецназовцы пройдут подготовку по классу "боевой пловец". "Военные из состава Морского центра ССО проходят тренировку на базовом курсе в Школе водолазов ВМС. До конца года <...> выпускники пройдут повышенную подготовку по классу "боевой пловец". Этот учебный год заканчиваем учениями в одной из стран-членов НАТО".

Требование к летному составу очень серьезные. "Нашими штатным летательными аппаратами являются военно-транспортные самолеты Ан-26 и вертолеты Ми-8 <...> Очень серьезные требования выдвигаем к летному составу. Кроме того, чтоы они должны быть физически подготовлены, психологически настроены, еще должны владеть иностранным языком, знать процедуры, авиационное оборудование".

Советские СВД заменили на украинские UAR-10, они намного лучше. "Быстрыми темпами переоснащаем подразделения на современные образцы вооружения и техники отечественного производства <...> Уже заменили снайперские винтовки СВД на украинские системы UAR-10, который намного лучше. Отечественный автоматы типа "Вулкан", тактически беспилотные авиационные комплексы Sparrow, предназначенные для ближней разведки <...> Мы впервые получили бронеавтомобили типа "Варта".

Снаряжение бойца ССО стоит 105 000 гривень. "Предусмотрено 62 наименования экипировки спецназовца. Общая стоимость специального оборудования одного военного ССО составляет около 105 000 гривень. Также сейчас отрабатываем новый боевой комплект: начиная от носков и заканчивая вооружением".

Смотрите также: "Стрельба в бешеном ритме". ВСУ провели турнир среди лучших снайперов - видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.