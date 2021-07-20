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Израиль влип в мировой скандал, правила въезда в два клика. Что надо знать утром

20.07.2021, 10:30
Израиль влип в мировой скандал, правила въезда в два клика. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня вторник, 20 июля. Температура от +17 до +27, курс доллара 27.19

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Проект Pegasus. Стало известно о прослушке президента Мексики и оппозиции в Индии

Израиль влип в мировой скандал. Ведущие СМИ сообщили о проекте Pegasus. 

Это шпионская программа, с помощью которой следили за сотнями людей по всему миру – активистами, журналистами, военными, президентами. 

Это израильская разработка. И власти Израиля продавали программу всем, кто интересовался слежкой за оппонентами. 

Например, программу купило правительство Венгрии. Журналисты полагают, что Венгрия сделала это в 2017 году во время визита в страну премьера Израиля. 

То же самое повторилось в Индии. И в Мексике. И в других странах, куда приезжал израильский премьер Нетаньяху. И, судя по всему, именно он – главный амбассадор этой программы. 

Возникает только один вопрос: имел ли доступ сам Израиль ко всей собранной информации с помощью этой программы, которую лидеры различных стран сами внедряли в своих государствах, чтобы шпионить за оппонентами? 

Риторический вопрос, если что. И гениальное решение: правительства сами сделают всю работу, еще и денег заплатят. Браво, Израиль. 

Но, конечно, теперь этот скандал будет долго преследовать Израиль, а многие потенциальные клиенты Pegasus задумаются, принимать ли "троянского коня" из Тель-Авива.

К слову, пегас – тоже конь, хоть и крылатый. И тоже из тех же древнегреческих мифов. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, керівниця редакції  LIGA.Life. Що треба мати для подорожі в Туреччину, Єгипет, ЄС чи США. Правила в'їзду у два кліки

Два кліки – і ви вже в курсі інформації, що потрібно для в'їзду до ЄС, США, Єгипту чи Туреччини. Наш редактор по роботі з даними Олександр Надельнюк адаптував інформацію з сайту МЗС у зручний онлайн-інструмент. Обираєте спосіб мандрівки – тимчасовий в'їзд або транзит, далі – бажану країну, і все, вам одразу видає результат. Інформація на нашому сайті оновлюється одночасно з сайтом Міністерства закордонних справ. Більше за посиланням.

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