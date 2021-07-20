Израиль влип в мировой скандал, правила въезда в два клика. Что надо знать утром

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Проект Pegasus. Стало известно о прослушке президента Мексики и оппозиции в Индии

Израиль влип в мировой скандал. Ведущие СМИ сообщили о проекте Pegasus.

Это шпионская программа, с помощью которой следили за сотнями людей по всему миру – активистами, журналистами, военными, президентами.

Это израильская разработка. И власти Израиля продавали программу всем, кто интересовался слежкой за оппонентами.

Например, программу купило правительство Венгрии. Журналисты полагают, что Венгрия сделала это в 2017 году во время визита в страну премьера Израиля.

То же самое повторилось в Индии. И в Мексике. И в других странах, куда приезжал израильский премьер Нетаньяху. И, судя по всему, именно он – главный амбассадор этой программы.

Возникает только один вопрос: имел ли доступ сам Израиль ко всей собранной информации с помощью этой программы, которую лидеры различных стран сами внедряли в своих государствах, чтобы шпионить за оппонентами?

Риторический вопрос, если что. И гениальное решение: правительства сами сделают всю работу, еще и денег заплатят. Браво, Израиль.

Но, конечно, теперь этот скандал будет долго преследовать Израиль, а многие потенциальные клиенты Pegasus задумаются, принимать ли "троянского коня" из Тель-Авива.

К слову, пегас – тоже конь, хоть и крылатый. И тоже из тех же древнегреческих мифов. Больше по ссылке.

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