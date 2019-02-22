Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.02.2019, 12:28

Журналисты LIGA.net и выборы. Как нам хорошо сделать нашу работу

Журналисты LIGA.net и выборы. Как нам хорошо сделать нашу работу - Фото
Лица редакции

На этой неделе в редакции LIGA.net состоялся откровенный разговор - как мы работаем во время выборов. Его результатом стал этот эдиториал

Реклама
Реклама

31 марта и 21 апреля - важные дни: Украина будет выбирать президента и, возможно, новый вектор развития на последующие годы. Для нас, как для медиа, новые выборы – это вызов. Вызов - сделать свою работу хорошо, не обмануть читателя (осознанно или нет) и быть полезными стране. И хотя за почти двадцатилетнюю историю LIGA.net это уже пятые президентские выборы, мы понимаем, что они не будут для нас проще, а для страны - спокойнее. Скорее наоборот. Слишком много информационного шума, слишком изощренные пиар технологии, слишком поляризовано общество и слишком велико желание России воспользоваться случаем и ослабить (а в идеале разрушить) Украину. Добавьте к этому дефицит достоверной и неангажированной информации: телевидение - главный медийный рупор страны - заолигархизировано почти полностью, большинство онлайн и печатных СМИ имеют адженду, навязанную собственниками и спонсорами.

Мы будем и впредь делать свою работу профессионально и предоставлять читателям объективную информацию для осознанного выбора. И это не просто слова - для этого у нас есть четыре принципа:

Реклама

НЕЗАВИСИМОСТЬ

LIGA.net равноудалена от всех политических сил. Никто из политиков (членов их команд) не диктует нам, что и как писать, никто не влияет на редакционную политику и не имеет преференций. Владельцы LIGA.net - семья Бондаренко - не вовлечены в политику и не вмешиваются в контентную часть работы редакции.

НЕАНГАЖИРОВАННОСТЬ

У редакции нет политической позиции, мы, как СМИ, не поддерживаем кого-то из кандидатов. Конечно, это не отменяет того, что у каждого члена команды есть свои политические симпатии. Мы стараемся не допустить их проявление в контенте. Во-первых, у нас в редакции представлен довольно широкий спектр взглядов, а плюрализм - неплохой предохранитель от однобокости. В редакции есть как сторонники Садового, Гриценко, Зеленского, так и те, кто собирается голосовать за Порошенко и Тимошенко. Во-вторых, в LIGA.net действуют правила и процедуры, четко прописанные в редакционном кодексе: мы используем только проверенные источники, перепроверяем информацию от анонимных источников и так далее. Иногда читатели нас за это поругивают. Например, когда речь идет о сравнении кандидатов, мы их расставляем по алфавиту, и некоторым людям не нравится видеть в начале списка Юрия Бойко. В-третьих, мы даем слово всем, кто способен внятно высказаться по тому или иному вопросу, даже тем, с кем мы можем не соглашаться.

Читайте также
Поделить и под суд: как кандидаты в президенты видят реформу Рады 21.02.2019Ветераны "договорняков", или Грабли в полной готовности 19.02.2019Придут ли избиратели Зеленского голосовать. Что говорят социологи 14.02.2019

УЧИТЫВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Налаженные процедуры, к сожалению, не исключает человеческого фактора. Когда работа соприкасается с темами, которые могут повлиять на благосостояние (выгоду или проигрыш) или с вопросами, которые имеют отношение к нашим друзьям и родственникам, люди могут неосознанно расширить рамки правил и процедур. Мы в LIGA.net стараемся минимизировать возможный конфликт интересов. Журналисты-редактора обязаны сообщать непосредственному руководителю о наличии дополнительных мотивов. Например, несколько наших бывших коллег сейчас стали политиками или работают в штабах разных политических сил: мы стараемся, чтобы информацию от них или о них проверял сотрудник, у которого нет (и не было) с ними дружеских или иных отношений.

ОТКРЫТОСТЬ

У нас одна из самых профессиональных редакций: многие журналисты - признанные “первые перья” на своих "полянах".  Но мы не забронзовели. Конечно, мы не любим ошибаться, но признаем ошибки и быстро их исправляем (публично). Еще у нас приветствуется дискуссия и открытость. Это хорошее подспорье для объективности, даже в напряженное предвыборное время. Например, у нас есть партнерский проект с Евгением Черняком, мы делаем текстовые версии его видеоинтервью. Недавно он побеседовал с инвестиционным директором mail.ru, этот крупнейший интернет- холдинг России, который находится в украинском санкционном списке. У нас была горячая дискуссия - стоит ли публиковать это интервью. Опубликовали. "Зря", - сказали нам читатели и почти не стали его читать.

Реклама

Если у вас есть идеи, как можно улучшить работу нашей редакции - пишите на lenta@liga.net. Мы не обещаем, что сразу же воплотим ваши предложения в жизнь, но можете не сомневаться, что мы их внимательно прочитаем и обдумаем.

Эдиториал - статья, выражающая точку зрения всей редакции

Отправить:
Распечатать:
Теги: журналистика, liga.net, редакция, выборы 2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Президент и активист- враг Порошенко и Путина. Интервью Саакашвили
Политика Президент и активист- враг Порошенко и Путина. Интервью Саакашвили
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 