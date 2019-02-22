Журналисты LIGA.net и выборы. Как нам хорошо сделать нашу работу

31 марта и 21 апреля - важные дни: Украина будет выбирать президента и, возможно, новый вектор развития на последующие годы. Для нас, как для медиа, новые выборы – это вызов. Вызов - сделать свою работу хорошо, не обмануть читателя (осознанно или нет) и быть полезными стране. И хотя за почти двадцатилетнюю историю LIGA.net это уже пятые президентские выборы, мы понимаем, что они не будут для нас проще, а для страны - спокойнее. Скорее наоборот. Слишком много информационного шума, слишком изощренные пиар технологии, слишком поляризовано общество и слишком велико желание России воспользоваться случаем и ослабить (а в идеале разрушить) Украину. Добавьте к этому дефицит достоверной и неангажированной информации: телевидение - главный медийный рупор страны - заолигархизировано почти полностью, большинство онлайн и печатных СМИ имеют адженду, навязанную собственниками и спонсорами.

Мы будем и впредь делать свою работу профессионально и предоставлять читателям объективную информацию для осознанного выбора. И это не просто слова - для этого у нас есть четыре принципа:

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НЕЗАВИСИМОСТЬ

LIGA.net равноудалена от всех политических сил. Никто из политиков (членов их команд) не диктует нам, что и как писать, никто не влияет на редакционную политику и не имеет преференций. Владельцы LIGA.net - семья Бондаренко - не вовлечены в политику и не вмешиваются в контентную часть работы редакции.

НЕАНГАЖИРОВАННОСТЬ

У редакции нет политической позиции, мы, как СМИ, не поддерживаем кого-то из кандидатов. Конечно, это не отменяет того, что у каждого члена команды есть свои политические симпатии. Мы стараемся не допустить их проявление в контенте. Во-первых, у нас в редакции представлен довольно широкий спектр взглядов, а плюрализм - неплохой предохранитель от однобокости. В редакции есть как сторонники Садового, Гриценко, Зеленского, так и те, кто собирается голосовать за Порошенко и Тимошенко. Во-вторых, в LIGA.net действуют правила и процедуры, четко прописанные в редакционном кодексе: мы используем только проверенные источники, перепроверяем информацию от анонимных источников и так далее. Иногда читатели нас за это поругивают. Например, когда речь идет о сравнении кандидатов, мы их расставляем по алфавиту, и некоторым людям не нравится видеть в начале списка Юрия Бойко. В-третьих, мы даем слово всем, кто способен внятно высказаться по тому или иному вопросу, даже тем, с кем мы можем не соглашаться.

УЧИТЫВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Налаженные процедуры, к сожалению, не исключает человеческого фактора. Когда работа соприкасается с темами, которые могут повлиять на благосостояние (выгоду или проигрыш) или с вопросами, которые имеют отношение к нашим друзьям и родственникам, люди могут неосознанно расширить рамки правил и процедур. Мы в LIGA.net стараемся минимизировать возможный конфликт интересов. Журналисты-редактора обязаны сообщать непосредственному руководителю о наличии дополнительных мотивов. Например, несколько наших бывших коллег сейчас стали политиками или работают в штабах разных политических сил: мы стараемся, чтобы информацию от них или о них проверял сотрудник, у которого нет (и не было) с ними дружеских или иных отношений.

ОТКРЫТОСТЬ

У нас одна из самых профессиональных редакций: многие журналисты - признанные “первые перья” на своих "полянах". Но мы не забронзовели. Конечно, мы не любим ошибаться, но признаем ошибки и быстро их исправляем (публично). Еще у нас приветствуется дискуссия и открытость. Это хорошее подспорье для объективности, даже в напряженное предвыборное время. Например, у нас есть партнерский проект с Евгением Черняком, мы делаем текстовые версии его видеоинтервью. Недавно он побеседовал с инвестиционным директором mail.ru, этот крупнейший интернет- холдинг России, который находится в украинском санкционном списке. У нас была горячая дискуссия - стоит ли публиковать это интервью. Опубликовали. "Зря", - сказали нам читатели и почти не стали его читать.

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Если у вас есть идеи, как можно улучшить работу нашей редакции - пишите на lenta@liga.net. Мы не обещаем, что сразу же воплотим ваши предложения в жизнь, но можете не сомневаться, что мы их внимательно прочитаем и обдумаем.

Эдиториал - статья, выражающая точку зрения всей редакции