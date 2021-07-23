Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины – вместо Валерия Кондратюка назначен Александр Литвиненко, который до этого возглавлял Национального института стратегических исследований. Кроме того, по информации источников LIGA.net в СБУ, президент уволил первого замглавы СБУ Руслана Баранецкого, а сам глава ведомства Иван Баканов уволил начальника управления внутренней безопасности Андрея Наумова. Однако официально это до сих пор не подтверждено. С чего связаны решения – в разборе LIGA.net.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Президент сменил руководство СВР, уволив Кондратюка и назначив бывшего директора НИСИ Литвиненко. В разные годы Литвиненко работал в структурах СБУ, СНБО, НИСИ. Генерал-майор запаса. Кондратюк проработал на должности год – он был назначен в июне 2020 года. Генерал-лейтенант, экс-замглавы Администрации президента с 2016 по 2019 год, а также экс-начальник ГУР Минобороны с 2015 по 2016 год, а с 2014 по 2015 был начальником Департамента контрразведки СБУ.
Собеседники LIGA.net в силовых структурах называют Кондратюка человеком, тесно сотрудничающим с западными спецслужбами. И якобы это было одной из причин, почему Зеленский не стал увольнять Кондратюка в запас с приходом к власти (как "человека Порошенко"), а принял его в команду.
Баранецкий известен ролью в истории с ЧВК "Вагнера". Украинские спецслужбы якобы планировали захват членов этой террористической организации. И именно Баранецкий якобы доложил в Офис президента об этой операции на финальном этапе. Оппоненты президента Зеленского утверждают, что тот поручил остановить операцию и в итоге она сорвалась. Вчера суд обязал ГБР зарегистрировать дело о госизмене против Зеленского. Однако зарегистрировать дело не равно расследовать. До сих пор нет фактов, которые бы подтверждали существование операции. Сам Зеленский утверждал, что она "была придумана в другой стране".
В то же время Наумов фигурировал в скандале с покушением. Наумова якобы заказал другой сотрудник СБУ за $50 000.
До сих пор нет подтверждения увольнения Баранецкого и Наумова. По одной из версий, которую LIGA.net озвучили люди, близкие к СБУ, Баранецкого могли перевести на работу в Минобороны. В минувшую среду Кабмин уволил трех заместителей министра обороны – Игоря Старобинского, Александра Миронюка и Игоря Халимона. Однако за весь день указа о переводе Баранецкого на сайте президента так и не появилось. И вполне может быть, что от этого решения отказались - и Наумов (его отставку также официально не подтверждают) вместе с Баранецким останутся в СБУ.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Спецслужбы (особенно в воюющей стране) играют первоочередную роль в противодействии гибридной агрессии. На днях контрразведка СБУ разоблачила целую сеть российских агентов, один из них был действующим сотрудником СБУ. Кадровые изменения на этом фоне требуют объяснения: каковы причины перестановок, почему именно сейчас и кто будет вместо уволенных. Особенно интересно услышать причины перестановки в СВР. В задачи этого ведомства входит в основном сбор информации, шпионаж и аналитические прогнозы.
Собеседники LIGA.net в среде украинских спецслужб говорят как минимум о двух причинах отставки Кондратюка. При этом какая стала главной, а какая не сыграла особой роли – сказать наверняка собеседники затруднились.
Первая причина – отставка Кондратюка связана с похищением украинского экс-судьи Николая Чауса, которого якобы вывезли из Молдовы в Украину. Накануне генпрокурор Молдовы заявил, что похищение организовали спецслужбы Украины. МИД Украины прокомментировал LIGA.net, что удивлен результатами расследования. Оценивая действия Молдовы, в ведомстве предположили, что "была задача реализовать громкий политический процесс с заранее определенным результатом".
Например, дело Чауса с увольнением Кондратюка связывает бывший первый замглавы СБУ Виктор Трепак. "Это может быть попыткой сделать его крайним в истории с Чаусом. Кроме того, это еще и удар по международным партнерам Украины, поскольку Кондратюк считается ориентированным на Запад", – говорит генерал-майор запаса.
Однако в Офисе президента призывают "не искать конспирологических ответов". В комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что руководителям "фундаментальных направлений" (оборона, спецслужбы, разведка) "важно обладать умением быстро адаптироваться под новые тактические и стратегические задачи, угрозы ведь меняются".
По его словам, полезно "изменить менеджерский взгляд", перестроить работу, вывести направление "на другой стратегический уровень". "Это все зависит от конкретных задач, а также от того, как президент видит ключевые риски для страны и перспективы развития наших оборонных систем. Естественно, это сопровождается и кадровыми решениями. Каждое из них имеет мотивы. Но не стоит в них искать больше, чем адаптацию к тому, как меняются задачи для конкретной структуры", – говорит Подоляк.
ЧТО ДАЛЬШЕ. Собеседники LIGA.net в СБУ не исключают, что в ближайшее время будут новые громкие отставки. В частности, могут сменить главу Главного разведуправления Минобороны Кирилла Буданова. Однако какие могут быть основания – неизвестно. Разве что они тоже будут связаны с Чаусом – именно ГУР МО Украины в Молдове называют причастным к похищению бывшего судьи.
Но основания увольнения Кондратюка тоже озвучены достаточно туманно. Можно предположить, что и дальнейшие перестановки будут происходить без конкретных комментариев. Например, каждый раз, когда президент менял главу СВР (он делал это уже четыре раза), Владимир Зеленский лишь наставлял нового главу. Но ничего не говорил о провалах старого и причинах увольнения (тем более настоящих причинах).
Не исключены перестановки и внутри СБУ. Но едва ли они заденут главу ведомства, друга президента, который уже третий год возглавляет Службу. При этом остальные ведомства меняют начальников ежегодно. И складывается впечатление, что президент меняет глав спецслужб, которым не доверяет. "Наверное им ставят определенный испытательный срок", – предположил депутат Костенко.
И если недоверие – фактор, то происходящее в спецслужбах – обычная история. Человек, которому дают на работу год, не успевает сделать практически ничего. А самое важное – он не успевает "набрать вес" и собрать вокруг преданных людей, способных к инициативе. Проще говоря, если глава ведомства – человек временный, то он выполняет приказы и практически не проявляет инициативу, не становится угрозой для самой власти. А показать достойный результат за год работы в огромном ведомстве просто невозможно.
Сегодня в 19:00 президент Зеленский представил нового начальника коллективу СВР. Он отметил, что "Александра Валерьевича мы все знаем, я лично знаю его два года". "Много работаем в СНБО. Очень много сделали под его руководством в НИСИ. Действительно с большим уважением отношусь к господину Литвиненко. Он – опытный и уважаемый человек, профессионал с прекрасной репутацией", – подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что новый руководитель "прекрасно понимает задачи, стоящие перед внешней разведкой". Глава государства считает, что Литвиненко должен сохранить вокруг себя профессиональных людей, чтобы "вместе идти к реформированию СВР".
"У нас сегодня одна большая задача – это защита нашей государственности, нашего суверенитета, территориальной целостности. И каждый должен это делать прозрачно, открыто, отдавая силы и знания", – сказал президент.
Литвиненко отметил, что для него это назначение – большая честь и вызов. "Убежден, что в СВР прекрасные традиции, прекрасный потенциал, очень мощные специалисты... Я убежден, что вместе мы оправдаем доверие президента, руководства государства и обеспечим выполнение задач нашей службы", – подчеркнул Литвиненко.
Причину отставки его предшественника президент не озвучил.
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