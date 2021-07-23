Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины – вместо Валерия Кондратюка назначен Александр Литвиненко, который до этого возглавлял Национального института стратегических исследований. Кроме того, по информации источников LIGA.net в СБУ, президент уволил первого замглавы СБУ Руслана Баранецкого, а сам глава ведомства Иван Баканов уволил начальника управления внутренней безопасности Андрея Наумова. Однако официально это до сих пор не подтверждено. С чего связаны решения – в разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Президент сменил руководство СВР, уволив Кондратюка и назначив бывшего директора НИСИ Литвиненко. В разные годы Литвиненко работал в структурах СБУ, СНБО, НИСИ. Генерал-майор запаса. Кондратюк проработал на должности год – он был назначен в июне 2020 года. Генерал-лейтенант, экс-замглавы Администрации президента с 2016 по 2019 год, а также экс-начальник ГУР Минобороны с 2015 по 2016 год, а с 2014 по 2015 был начальником Департамента контрразведки СБУ.

Собеседники LIGA.net в силовых структурах называют Кондратюка человеком, тесно сотрудничающим с западными спецслужбами. И якобы это было одной из причин, почему Зеленский не стал увольнять Кондратюка в запас с приходом к власти (как "человека Порошенко"), а принял его в команду.

Баранецкий известен ролью в истории с ЧВК "Вагнера". Украинские спецслужбы якобы планировали захват членов этой террористической организации. И именно Баранецкий якобы доложил в Офис президента об этой операции на финальном этапе. Оппоненты президента Зеленского утверждают, что тот поручил остановить операцию и в итоге она сорвалась. Вчера суд обязал ГБР зарегистрировать дело о госизмене против Зеленского. Однако зарегистрировать дело не равно расследовать. До сих пор нет фактов, которые бы подтверждали существование операции. Сам Зеленский утверждал, что она "была придумана в другой стране".

В то же время Наумов фигурировал в скандале с покушением. Наумова якобы заказал другой сотрудник СБУ за $50 000.

До сих пор нет подтверждения увольнения Баранецкого и Наумова. По одной из версий, которую LIGA.net озвучили люди, близкие к СБУ, Баранецкого могли перевести на работу в Минобороны. В минувшую среду Кабмин уволил трех заместителей министра обороны – Игоря Старобинского, Александра Миронюка и Игоря Халимона. Однако за весь день указа о переводе Баранецкого на сайте президента так и не появилось. И вполне может быть, что от этого решения отказались - и Наумов (его отставку также официально не подтверждают) вместе с Баранецким останутся в СБУ.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Спецслужбы (особенно в воюющей стране) играют первоочередную роль в противодействии гибридной агрессии. На днях контрразведка СБУ разоблачила целую сеть российских агентов, один из них был действующим сотрудником СБУ. Кадровые изменения на этом фоне требуют объяснения: каковы причины перестановок, почему именно сейчас и кто будет вместо уволенных. Особенно интересно услышать причины перестановки в СВР. В задачи этого ведомства входит в основном сбор информации, шпионаж и аналитические прогнозы.

Собеседники LIGA.net в среде украинских спецслужб говорят как минимум о двух причинах отставки Кондратюка. При этом какая стала главной, а какая не сыграла особой роли – сказать наверняка собеседники затруднились.

Первая причина – отставка Кондратюка связана с похищением украинского экс-судьи Николая Чауса, которого якобы вывезли из Молдовы в Украину. Накануне генпрокурор Молдовы заявил, что похищение организовали спецслужбы Украины. МИД Украины прокомментировал LIGA.net, что удивлен результатами расследования. Оценивая действия Молдовы, в ведомстве предположили, что "была задача реализовать громкий политический процесс с заранее определенным результатом".

Например, дело Чауса с увольнением Кондратюка связывает бывший первый замглавы СБУ Виктор Трепак. "Это может быть попыткой сделать его крайним в истории с Чаусом. Кроме того, это еще и удар по международным партнерам Украины, поскольку Кондратюк считается ориентированным на Запад", – говорит генерал-майор запаса.

LIGA.net депутат Роман Костенко (Голос), комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопастности, обороны и разведки "Какой-то одной причины точно нет. К СВР всегда было много вопросов", – говоритдепутат(Голос), комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопастности, обороны и разведки