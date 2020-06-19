Премьер был в кадровом резерве Януковича "Новая элита". Один министр был помощником регионала, другой - главой Госслужбы занятости при Януковиче

"Вы говорите, я провожу старых людей из системы Януковича. Может быть. Но скажите тогда, пожалуйста - кто?" - сказал в мае президент Владимир Зеленский. Месяц спустя президент предложил Слуге народа назначить новым министром образования Сергея Шкарлета. Но вопрос не стали выносить в Раду - не хватило голосов, говорят собеседники во фракции. Но его хотят назначить исполняющим обязанности.

В 2010 году Шкарлет участвовал в выборах от Партии регионов и открыто поддерживал экс-президента Виктора Януковича. А во время Революции достоинства, как ректор Черниговского государственного технологического университета, угрожал студентам, которые выходили на протесты.

LIGA.net решила проверить, чем занимались другие министры Шмыгаля в период Майдана, который развернул страну в сторону Европы.

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

С 2009 по 2013 год Шмыгаль работал во Львовской ОГА. Был помощником губернатора Кмитя, возглавлял экономический департамент. После победы Януковича на выборах-2010 Кмить ушел с должности, а Шмыгаль - остался. В 2012 году вошел в кадровый резерв Януковича "Новая элита нации", но карьеру в этот период не сделал. С началом Революции достоинства в декабре-2013 уволился с госслужбы.

В целом проработал в Львовской ОГА и при Ющенко, и при Януковиче. В интервью Укринформу признавался, что после бегства Януковича ему изрядно потрепали нервы люстрацией: "Было все - публичные люстрации, видео-эфиры, домой журналисты приходили".

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Алексей Резников, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

С 2008 по 2014 год был депутатом Киевсовета от Блока Катеринчука. Поддерживал Майдан. 21 февраля в своем Facebook поздравлял всех с победой: "Новая эпоха. Нация состоялась. Украина состоялась. Украинский народ возродился. Теперь остается еще надеяться, что национальная традиция наших политиков меряться рейтингами, делить портфели также изменится. Или я неисправимый оптимист?"

Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

С 2010 по 2015 годы, включая период Майдана, была заместителем директора/директором в Департаменте международного права (европейской интеграции) в Минюсте. Главная сфера ее специализации связана с европейской интеграцией и европейским правом.

Михаил Федоров, вице-премьер - министр цифровой трансформации

Во время Майдана учился в Запорожском национальном университете (факультет социологии и управления), уже основал свое диджитал-агентство SMMSTUDIO в Запорожье. В ноябре 2013 года в своем Facebook публиковал советы студентам с нормативно-правовой базой о мирных акциях протеста: "Знайте свои права и не бойтесь их отстаивать! Помните: если не мы, то кто?"

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Максим Степанов, министр здравоохранения Украины

Пять лет (с 2011 по 2016 год), включая период Майдана, возглавлял государственное предприятие Полиграфкомбинат Украина, которое производит бланки для официальных документов. То есть успешно делал карьеру и при Януковиче, и уже в период Порошенко.

Олег Немчинов, министр Кабинета министров

Во время Революции достоинства преподавал на кафедре госуправления и местного самоуправления во Львовском региональном институте госуправления Национальной академии при президенте. В своем Facebook неоднократно выкладывал фото с Майдана.

Арсен Аваков, министр внутренних дел

С 2012 по 2014 год был народным депутатом Верховной Рады от Батькивщины. Перед этим скрывался в Италии от уголовного преследования. Был одним из лидеров Майдана.

Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Во время Майдана работал в заместителем генерального директора агрохолдинга UkrLandFarming (владелец - миллиардер Олег Бахматюк).

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины

До Майдана три года (2010-2013) работал в секретариате главы МИД, занимался вопросами имиджа Украины за границей, короткое время был советником вице-премьера по гуманитарным вопросам Константина Грищенко во втором правительстве Азарова. В 2301 году оставил государственную службу. Поддерживал Майдан. 20 февраля 2013 года писал в Facebook: "Если правда, что после всего этого (расстрелов) ЕС предлагает Януковичу выборы в конце года, то лично для меня это конец. Конец ЕС. Хана вам, рыги, им сочувствующие и просто молчащие".

Владислав Криклий, министр инфраструктуры

Занимался бизнесом: с 2011 по 2013 год был директором ООО Кино-Театр, а после Майдана начал карьеру как советник главы МВД Авакова.

Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта

Сначала при Януковиче, а потом при Порошенко (2010-2017) был исполнительным директором госпредприятия Олимпийский учебно-спортивный центр, гендиректором госпредприятия Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа". Тему Майдана в соцсетях игнорировал.

Алексей Чернышов, министр развития громад и территорий

Развивал собственный бизнес. В 2012 году он основал инвестиционно-девелоперскую компанию, Eastgate Development, которая занималась развитием масштабных проектов коммерческой недвижимости, а также привлечением иностранных инвестиций в Украину.

Марина Лазебная, министр социальной политики

Сделала карьеру при Януковиче. С 2011 по 2013 год занимала должность директора департамента рынка труда и занятости Министерства социальной политики. С мая 2013 по 2014 год возглавляла Государственную службу занятости Украины, на эту должность назначена Януковичем. После победы Майдана в марте 2014 года ведомство было ликвидировано Кабмином Яценюка.

Сергей Бессараб, министр по делам ветеранов Украины

С 2012 по 2014 год - первый заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Янукович при этом - главнокомандующий ВСУ. Был уволен после Майдана в 2014 году в рамках люстрации, но позже в закон внесли изменения (чтобы Порошенко мог оставить на должностях "ценных военных"), он вернулся на службу и даже пошел на повышение: с 2015 года был замглавы Генштаба Вооруженных сил.

Денис Малюська, министр юстиции

Один из самых эпатажных министров Шмыгаля с 2010 по 2019 год был консультантом и специалистом по развитию частного сектора Группы Мирового банку по предоставлению технической поддержки правительствам Украины, Беларуси и стран Центральной Азии. В 2013-14 годах активно поддерживал Революцию достоинства.

Сергей Марченко, министр финансов

Опытный чиновник, что успел поработать почти со всеми топ-руководителями страны последних десяти лет от - от Януковича до Гройсмана и теперь Шмыгаля. В 2011 году пришел на работу в Центр экономических реформ при Администрации президента Виктора Януковича.

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Андрей Таран, министр обороны

Строил дипломатическую карьеру: в 2011-14 он - представитель Министерства обороны в представительстве Украины при ООН.

Александр Ткаченко, министр культуры и информполитики

С 2008 года занимал должность гендиректора группы "1+1 медиа" олигарха Коломойского. Поддерживал Революцию достоинства, а команда 1+1 неоднократно проводила телевизионные марафоны по событиям на Майдане. 23 февраля 2014 года в Facebook написал: "Февральская революция состоялась. Очень большой ценой. Уверен, что люди гибли не за конкретных политиков. Я - их неплохо знаю - из всех лагерей. И очень бы хотелось, чтобы у них не было в этот раз ни манипуляций, ни иллюзий. И еще: Украина - часть Европы. Теперь это не обсуждается".

Роман Абрамовский, министр экологии

В 2013-2014 годах Абрамовский - помощник депутата из фракции Партии регионов Александра Бобкова. Во время вторжения России Бобков вступил в отряды боевиков на стороне террористической организации ДНР. В 2015 году Абрамовский пару месяцев был замминистра регионального развития в правительстве Яценюка, но был уволен. В 2019 работал замминистра энергетики и защиты окружающей среды в правительстве Гончарука.

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