Спустя почти две недели после местных выборов были установлены официальные результаты по Киеву. Мэр Виталий Кличко победил в первом туре, а Киевсовет обновился более чем на половину. LIGA.net проанализировала, кто будет следующие пять лет представлять киевлян. В списке оказались люди застройщиков, бизнесменов и политиков всеукраинского масштаба.

ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ. ПРОВЕРЕННЫЕ КАДРЫ И РОДСТВЕННИКИ

На прошлых выборах партия Петра Порошенко шла в Киевсовет единым фронтом с УДАРом Кличко. В этот раз мэр Киева публично отказался от союза с ЕС, забрав в список УДАРа значительную часть фракции Солидарность. В новом созыве от Евросолидарности прошли 10 старых депутатов.

В частности, нынешний секретарь горсовета Владимир Прокопив, владелец сети Фуршет Игорь Баленко и экс-член команды Леонида Черновецкого Сергей Артеменко. Также из "старой гвардии" Ирина Никорак, чей муж работал помощником нардепа от Партии регионов Вадима Столара.

Во главе списка прошла в Киевсовет Марина Порошенко, замглавы СБУ времен президентства Порошенко Виктор Кононенко, а также 20-летняя дочь нардепа от Евросолидарности Владимира Арьева Ярина.

Потенциальным скандалом для Евросолидарности может стать Людмила Ковалевская, которая, по данным движения Чесно, ранее якобы была активисткой провластной российской партии Единая Россия.

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1. Марина Порошенко. Супруга пятого президента Петра Порошенко. В 2018-2019 годах глава Украинского культурного фонда. Глава совета благотворительного фонда Порошенко.

2. Виктор Кононенко. Генерал-лейтенант, замглавы СБУ при президентстве Порошенко – с июля 2017 по июнь 2019 года.

3. Константин Усов. Бывший журналист, народный депутат восьмого созыва от партии БПП.

4. Владимир Андрусишин. Продюсер проектов компании Медиалайт.

5. Наталия Пастухова. Замдиректора компании по управлению активами City Asset Management. Владельцем компании является Валерий Кодецкий – президент City One Development. Кодецкий – соинвестор жилого квартала бизнес-класса Новопечерские липки.

6. Игорь Хацевич. Управляющий делами секретариата Киевсовета.

7. Павел Бойченко. Глава Килийской ОТГ. В 2010 году был избран депутатом Одесского облсовета от Батькивщины.

8. Ольга Чайка. Культорганизатор броварского райцентра патриотического воспитания молодежи Броварского райсовета.

9. Владимир Прокопив. Нынешний секретарь Киевсовета.

10. Людмила Ковалевская. Экс-советница секретаря Киевсовета Прокопива. Движение Чесно писало, что Ковалевская раньше была якобы активисткой провластной российской партии "Единая Россия". Ковалевская подтвердила, что бывала в России, однако разорвала с ней отношения после начала военной агрессии РФ в 2014 году.

11. Леонид Емец. Юрист, дважды нардеп. В Раде седьмого созыва входил во фракцию Батькивщина, в восьмой созыв попал с партией Народный фронт. На парламентских выборах 2019 года – кандидат от Голоса (шел по избирательному округу №221, Киев), выборы проиграл.

12. Игорь Баленко. Нынешний депутат Киевсовета, владелец сети Фуршет.

13. Александр Супрун. Безработный ноунейм.

14. Андрей Задерейко. Нынешний депутат Киевсовета. По данным движения Чесно, был руководителем приемной Игоря Баленко, владельца сети Фуршет. Также числится учредителем благотворительного фонда Рідна земля України, президентом которого является Баленко.

15. Андрей Порайко. Адвокат. Помощник нардепа восьмого созыва от Нарфронта Николая Кадикало.

16. Александр Погребиский. Волонтер, ветеран АТО.

17. Сергей Артеменко. Нынешний депутат Киевсовета. В 2006-2010 годах работал замглавы Днепровского райсовета Киева, представляя Блок Леонида Черновецкого.

18. Тарас Криворучко. Нынешний депутат Киевсовета. По данным движения Чесно, в апреле в разгар пандемии коронавируса раздавал пасхальные корзинки в пакетах с его фамилией.

19. Александр Мищенко. Нынешний депутат Киевсовета, глава земельной комиссии. Под председательством Мищенко, как пишут Наші гроші, комиссия возобновила аренду участка для жилищного комплекса экс-президента Укрбуда Максима Микитася, который передали без права капитальной застройки.

20. Владислав Турец. Нынешний депутат Киевсовета, член земельной комиссии. В Раде седьмого созыва был помощником нардепа от Батькивщины Владимира Арьева. Летом 2018 года движение Чесно зафиксировало непрямой подкуп избирателей, когда Турец через свою общественную приемную раздавал приглашения на бесплатные прогулки по Днепру.

21. Ирина Никорак. Нынешний депутат Киевсовета. Замужем за гендиректором строительной компании Стикон Эмилем Соловьевым, который в Раде шестого созыва был помощником нардепа Столара (Партия регионов). Также Соловьев работал CEO в строительной компании KAN Development.

22. Ярина Арьева. Студентка КНУ имени Тараса Шевченко, 20 лет. Дочь нардепа от ЕС Владимира Арьева.

23. Сергей Таран. Политолог, сооснователь Института массовой информации.

24. Алексей Окопный. Нынешний депутат Киевсовета, глава транспортной комиссии. В 2019 году баллотировался от ЕС в Раду по Подолу, занял второе место. Был помощником нардепа от БПП Сергея Березенко.

25. Вадим Сторожук. Нынешний депутат Киевсовета. С 2014 года первый замглавы правления Киевводоканала.

26. Анна Коваленко. Помощник адвоката в объединении Вадима Левицкого.

27. Георгий Ясинский. Нынешний депутат Киевсовета. В Раде 7-8 созывов был помощником нардепа Владимира Арьева.

28. Ольга Галицкая. Ее полная тезка была помощницей нардепов Олега Тищенко (БЮТ, шестой созыв), Геннадия Зубко (Батькивщина, седьмой созыв) и Дмитрия Андриевского и Романа Насирова (БПП, восьмой созыв).

29. Александр Тимченко. ФОП.

30. Динара Габибуллаева. Юрист, глава молодежной ячейки Евросолидарности – Солидарная молодежь.

31. Олег Левченко. Замглавы секретариата партии ЕС.

УДАР. СТАРЫЕ КАДРЫ КЛИЧКО И ГЕРЕГИ

Рейтинги поддержки накануне выборов дали понять Кличко, что особо задумываться над обновлением депутатов от УДАРа не стоит. В итоге больше половины фракции, а именно 16, это нынешние депутаты Киевсовета. Из новичков выделяется экс-вратарь Динамо Александр Шовковский и директор Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

"Продлили" депутатство, в частности, сотрудникам компании Эпицентр Владимиру и Александру Гончаровым, а также Елене Овраменко, чей бывший муж является помощником владельца Эпицентра Александра Гереги. Квоту экс-нардепа от БПП Александра Третьякова заполнили директор его благотворительного фонда Виктория Муха и его парламентская помощница Олеся Зубрицкая.

1. Виталий Кличко. Нынешний мэр Киева и глава Киевской городской государственной администрации.

2. Александр Шовковский. Бывший вратарь Динамо и сборной Украины по футболу.

3. Юлия Лымарь. Шеф-редактор проекта Главком, принимала участие в нескольких парламентских избирательных кампаниях как политтехнолог.

4. Владислав Андронов. Бывший госсекретарь Министерства аграрной политики и продовольствия (2017-2019).

5. Роман Романюк. Нардеп двух прошлых созывов от БПП, когда блок шел на выборы совместно с УДАРом. Имеет давнюю историю отношений с Кличко, с 2010 года – член его партии. В 2008-2012 годах уже был депутатом Киевсовета.

6. Дмитрий Белоцерковец. Советник Кличко. Нардеп прошлого созыва от БПП. Как директор департамента городского благоустройства КГГА известен борьбой с незаконными МАФами и автокофейнями.

7. Владимир Бондаренко. Советник Кличко. Бывший руководитель аппарата КГГА. Уволен в 2017 году на фоне скандала: прокуратура объявила ему подозрение в использовании поддельного диплома.

8. Дмитрий Калиниченко. Нынешний депутат Киевсовета (Єдність).

9. Олеся Пинзеник. Нынешний депутат Киевсовета (внефракционная). Племянница Виктора Пинзеника – нардепа восьмого созыва от БПП и экс-министра финансов.

10. Владимир Гончаров. Нынешний депутат Киевсовета (Солидарность). Заместитель гендиректора компании Эпицентр.

11. Александр Гончаров. Нынешний депутат Киевсовета (Солидарность). Юридический консультант компании Эпицентр.

12. Максим Макаренко. Замдиректора компании Австрал. Помощник депутата Рады Максима Перебийниса (Слуга народа).

13. Анна Старостенко. Замглавы КГГА (в декрете). Нынешний депутат Киевсовета (Солидарность). В 2005-2012 году возглавляла благотворительный фонд братьев Кличко. В 2008 году была избрана депутатом Киевсовета от Блока Виталия Кличко.

14. Виктор Грушко. Нынешний депутат Киевсовета (Солидарность). В 2006-2009 году был депутатом Деснянского райсовета столицы, а в 2008-2011 году депутатом Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого.

15. Михаил Ищенко. Нынешний депутат Киевсовета (Солидарность). И.о. директора КП "Дирекция по управлению и обслуживанию жилищного фонда" Деснянского района столицы. В 2006-2010 годах первый замглавы Деснянской районной госадминистрации, а в 2010-2011 годах – первый замглавы Святошинскогой РГА.

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16. Игорь Опадчий. Нынешний депутат Киевсовета (Солидарность). Адвокат и сооснователь юридической фирмы Гарантия с депутатом Киевского облсовета седьмого созыва Дмитрием Крейниным. По данным Insider, Крейнин – сын ныне покойного днепропетровского бизнесмена Александра Крейнина, столичного застройщика и зятя экс-спикера Рады Владимира Литвина.

17. Елена Овраменко. Нынешний депутат Киевсовета (Солидарность). Избирается в Киевсовет с 2008 года. Бывший муж Владимир Пидрушняк работает в Эпицентре и является помощником владельца компании Александра Гереги в Раде.

18. Олесь Маляревич. Нынешний депутат Киевсовета (Солидарность). Директор и владелец компании Киномедиа, занимающейся трансляцией рекламы в кинотеатрах. Совладелец компании Джуниор, которая торгует детской обувью.

19. Андрей Странников. Нынешний глава фракции Солидарность в Киевсовете. В 2008-2010 годах занимал должность замначальника Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

20. Мирослава Смирнова. Советница Кличко. Экс-глава Киево-Святошинской РГА Киевской области. В 2010-2015 годах – депутат Киевского облсовета от УДАРа.

21. Богдан Чорний. С 2012 года – заместитель гендиректора коммунального предприятия КГГА Киевское инвестиционное агентство.

22. Михаил Терентьев. Нынешний депутат Киевсовета (Солидарность). Директор коммунального предприятия КГГА Иженерный центр.

23. Валентин Мондриевский. Замглавы КГГА. Нынешний депутат Киевсовета (Солидарность). В 2016-2018 годах руководил Подольской районной госадминистрацией.

24. Виктор Брагинский. Директор коммунального предприятия Киевский метрополитен.

25. Олеся Зубрицкая. Помощница нардепа Александра Третьякова в Раде седьмого-восьмого созывов. В 2015 году безуспешно баллотировалась в Киевсовет от БПП.

26. Виктория Муха. Нынешний депутат Киевсовета (Солидарность). С 2017 года директор благотворительного фонда Александра Третьякова.

27. Вячеслав Непоп. Замглавы КГГА. Депутат Киевсовета с 2002 года. В прошлом году СБУ подозревала его в схемах с перепродажей квартир, которые строились коммунальными предприятиями Киева – Житлоинвестбуд-УКБ и Спецжилфонд.

28. Олег Костюшко. Нынешний депутат Киевсовета (Солидарность). В 2002 и 2006 годах был избран депутатом Соломенского райсовета Киева.

29. Екатерина Кириченко. Политтехнолог. Экс-депутат Киевсовета от партии УДАР. Жена Дмитрия Андриевского – бывшего нардепа (сначала от Батькивщины, потом от партии Порошенко).

30. Дмитрий Банас. Нынешний депутат Киевсовета (Солидарность). Замдиректора компании Просто перукарня. В Раде восьмого созыва был помощником нардепа от БПП Валерия Ищенко.

ЄДНІСТЬ. СТАРАЯ ГВАРДИЯ ОМЕЛЬЧЕНКО И ЛЮДИ СУПРУНЕНКО

Кто точно не задумывался об обновлении фракции, так это Александр Омельченко. 9 из 14 депутатов просто поменяют номер созыва в удостоверении. Как минимум четверо депутатов тем или иным способом связаны с экс-нардепом от Партии регионов Александром Супруненко. Главный из них – Виталий Павлик, был помощником Супруненко и членом "молодой команды" Леонида Черновецкого. Также от Блока Черновецкого в свое время избирался Сергей Крымчак, которого в 2017 году задерживало НАБУ.

1. Александр Омельченко. Нынешний депутат Киевсовета. Мэр Киева в 1999-2006 годах.

2. Юлия Ярмоленко. Нынешний депутат Киевсовета (Солидарность). В 2006-2010 годах была депутатом Голосеевского райсовета Киева. Весной 2019 года от ее имени избирателям раздавали торты Roshen и приглашение на концерт в честь "праздника весны". На пригласительных помимо Ярмоленко были фамилии экс-нардепа от Партии регионов Александра Супруненко и Виталия Павлика с Юрием Сулыгой, которые также прошли в Киевсовет от Єдності.

3. Наталья Берикашвили. Главврач консультативно-диагностического центра Шевченковского района Киева. В 2017 году президент Петр Порошенко присвоил ей звание заслуженного врача Украины. В 2012 году Берикашвили безуспешно баллотировалась в парламент от партии Наша Украина.

4. Сергей Крымчак. Нынешний депутат Киевсовета. Руководитель юридического центра Правозащитник. Основателем центра является Вячеслав Супруненко – депутат Киевсовета в 2002-2011 года и брат экс-нардепа от ПР Александра Супруненко. В 2008 году Крымчак был избран депутатом Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого. В 2017 году Крымчака задержали детективы НАБУ по подозрению в земельных махинация во времена мэра Леонида Черновецкого.

5. Олеся Самолудченко. Предприниматель. Муж, вероятно, начальник отдела прокуратуры Киева Сергей Самолудченко.

6. Оксана Поцилуйко. Руководитель проекта в общественной организации Спорт, образование, будущее. Владельцами организации являются нынешний депутаты Киевсовета Ваган Товмасян и Сергей Рымаренко. У последнего Поцилуйко работает помощником.

7. Ярослав Федоренко. Гендиректор компании "Фирменная сеть Киевхлеб. Работает в Киевхлебе с 2008 года.

8. Виталий Павлик. Нынешний депутат Киевсовета. В 2008 году был избран в Киевсовет от Блока Леонида Черновецкого, а в 2014 году – от Демократической партии Украины. В Раде шестого созыва был помощником нардепа Александра Супруненко (Партия регионов).

9. Игорь Шпак. Директор компании Металлоконструкция-ТН. В 2008 году был избран депутатом Киевсовета от Блока Литвина. В 2011 году вошел в новосозданную фракцию Демократической партии Украины, которую тогда возглавил Виталий Павлик.

10. Вадим Иванченко. Нынешний депутат Киевсовета. В Раде шестого созыва был помощником нардепа от Партии регионов Нуруслислама Аркаллаева. В это время возглавлял Голосеевскую районную организации Партии регионов. А в 2014 году безуспешно баллотировался от ПР в Киевсовет.

11. Юрий Сулыга. Нынешний депутат Киевсовета (Солидарность). На парламентских выборах 2014 года был доверенным лицом кандидата Александра Супруненко, экс-нардепа от Партии регионов. Сулыга руководит благотворительным фондом городского центра Правозащитник, основателем которого является брат Супруненко Вячеслав.

12. Ольга Веремеенко. Нынешний депутат Киевсовета (Батькивщина). С 2000 года была члеом партии Батькивщина, а с 2014 года возглявляла Оболонскую районную организацию партии. Замдиректора компании Акрилат-групп. Согласно сайту компании, Акрилат поставляет химическую продукцию ведущих мировых производителей, в том числе от Завода Синтанолов (Дзержинск. РФ), Завода синтетического спирта (Орск, РФ) и Дмитриевского химического завода (Кинешма, РФ).

13. Ваган Товмасян. Нынешний депутат Киевсовета. По данным Слідство.інфо, его компания Киеваэропроект, согласно документам, найденным в Межигорье, разрабатывала проектную документацию для строительства вертолетной площадки в резиденции Виктора Януковича. А в 2011 году во время открытия офиса Святошинской организации Партии регионов Товмасян выступал в качестве мецената партии и даже получил за это награду. Его супруга Дарья Товмасян была помощницей нардепа Рады шестого созыва от Партии регионов Сергея Кия.

14. Роман Ярошенко. Нынешний депутат Киевсовета. Председатель набсовета Асвио банка. Акционером банка является Вячеслав Супруненко – депутат Киевсовета в 2002-2011 года и брат экс-нардепа от ПР Александра Супруненко. В 2007 году Ярошенко безуспешно баллотировался в Раду от Партии регионов. В 2008 году был избран в Киевсовет от Блока Катеринчука.

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ОПЗЖ. ЛЮДИ СТОЛАРА И МЕДВЕДЧУКА

Де-юре от партии Медведчука-Бойко прошел только один старый депутат. Но "новым" лицом назвать кого-либо из ОПЗЖ сложно: в Киевсовете теперь и экс-глава КГГА Александр Попов, и советник гендиректора связанной с Медведчуком сети АЗС Glusco, и секретарь Киевсовета времен Александра Омельченко.

По квоте нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара в Киевсовет попали его помощница Юлия Уласик и директор строительных компаний Вагифа Алиева Елена Букало. Строительное лобби также будет представлять Владимир Кравец, сын главы Госуправления делами времен Виктор Януковича Андрея Кравца. Вишенкой на торте можно считать Игоря Кириленко – давнего адвоката Медведчука.

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1. Александр Попов. Председатель КГГА в 2010-2014 годах. Занял второе место на выборах мэра Киева в этому году. Экс-министр по вопросам ЖКХ в 2007 и 2010 годах. В 2007 году был избран нардепом от Партии регионов.

2. Юлия Симунина. Начальник юридического отдела агентства недвижимости Центральне БТІ. Родом из Донецка. Другой информации нет.

3. Михаил Царенко. Экс-гендиректор КП Київзеленбуд. Советник гендиректора сети АЗС Glusco. Компанией официально владеет швейцарская Glusco energy S.A. израильского бизнесмена Нисана Моисеева, который является другом Виктора Медведчука – кума президента России Владимира Путина.

4. Александр Плужник. Бывший начальник УБОП Киева (2010-2013). С 2002 по 2010 год занимал высокие милицейские должности в Полтавской области.

5. Елена Букало. Директор строительной компании Інвестбуд Гарант, которая входит в Мандарин Плаза Групп известного бизнесмена Вагифа Алиева. В 2018 году Алиев продал часть своего бизнес-центра Парус нардепу от ОПЗЖ Вадиму Столару. По данным собеседника LIGA.net на рынке недвижимости, Алиев и Столар до сих пор являются бизнес-партнерами в нескольких девелоперских проектах.

6. Игорь Кириленко. Адвокат Виктора Медведчука. Работал помощником нардепа восьмого созыва Василия Нимченко (Оппозиционный блок).

7. Юлия Уласик. Помощница нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара – руководителя киевской городской организации ОПЗЖ. Человек с такими же ФИО работал в 2019 году замдиректора департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

8. Мария Марк. Ведущий специалист в компании Київміськбуд.

9. Михаил Наконечный. Экс-гендиректор Київзеленбуд (2016-2018). В 2019 году безуспешно баллотировался в Раду по списку ОПЗЖ. В 2007-2008 годах работал помощником нардепа Виктора Пилипишина.

10. Рустем Ахметов. Адвокат, партнер в юридической компании Лекс Груп. Экс-начальник юридического департамента Нафтогаза Украины и экс-член набсовета Укртатнафта.

11. Владимир Кравец. Директор компании Solelat Palace. Этой компании принадлежит отель Aloft возле Дворца спорта. Отец Андрей Кравец был главой Госуправления делами во времена президентства Виктора Януковича.

12. Владимир Яловой. Нынешний депутат Киевсовета (Єдність). В начале 2000-х был секретарем Киевсовета под председательством Александра Омельченко.

СЛУГА НАРОДА. АКТИВИСТЫ ПРОТИВ ЛЮДЕЙ ЕРМАКА/ТИЩЕНКО

Партии президента Владимира Зеленского – единственная, в которой нет нынешних депутатов Киевсовета. В тоже время квотный принцип распределения мест в списке оставляет много вопросов к качеству прошедших кандидатов.

По словам собеседника LIGA.net в руководстве партии, трое человек – Михаил Присяжнюк, Георгий Зантарая и Виктория Бурдукова – попали в список по квоте замглавы фракции СН в парламенте Николая Тищенко. Еще трое попали по рекомендации его кума и по совместительству главы Офиса президента Андрея Ермака.

К "независимым" кандидатам можно отнести Евгению Кулебу и Ксению Семенову.

1.Евгения Кулеба. Основательница общественной организации Город-сад. Самый известный кейс – сквер Небесной сотни в центре Киева. Муж – министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

2. Михаил Присяжнюк. Юрист и ведущий семейных шоу на телеканале СТБ. Еще в августе Присяжнюк собирался идти на выборы от партии "Перемога Пальчевського" и называл Андрея Пальчевского "близким по риторике". Его мать – покойная экс-судья Верховного суда Тамара Присяжнюк. По словам собеседника LIGA.net в руководстве Слуги народа, Присяжнюк был включен в список по квоте замглавы фракции Николая Тищенко.

3. Елена Говорова. Советница главы Офиса президента Андрея Ермака по вопросам спорта. Бронзовая медалистка по легкой атлетике в тройном прыжке на Олимпийских играх в Сиднее (2000 год).

4. Юрий Федоренко. Частный предприниматель, правозащитник, председатель общественной организации Твердыня. В сентябре исключенный из СН нардеп Гео Лерос обнародовал предварительный список "слуг" в Деснянском и Днепровском районах Киева. Два собеседника LIGA.net в руководстве партии подтвердили их аутентичность. Согласно этому списку, Федоренко включен в список по квоте первого помощника Зеленского Сергея Шефира.

5. Владислав Трубицын. Председатель ОО Книжный рынок, владелец магазина Моя книга, глава фонда Культурные новации. Основатель движения #SavePetrovka, которое борется за сохранение книжного рынка Петровка. Был помощником нардепа 7-го созыва от Партии регионов Александра Фельдмана.

6. Лилия Пашинная. Советница Ермака. В Раде 8-го созыва была помощником нардепа от Самопомощи Олег Лаврика. В 2019-2020 годах работала в патронатной службе министра развития общин и территорий Алены Бабак.

7. Георгий Зантарая. Дзюдоист, чемпион мира и Европы. В 2011-2012 годах сотрудничал с экс-секретарем Киевсовета времен Леонида Черновецкого Олесем Довгим. В список Слуги народа попал по квоте Тищенко, говорит LIGA.net собеседник в руководстве партии.

8. Андрей Витренко. Ззамминистра образования и науки. До назначения в правительство три года работал замдекана экономического факультета Киевского национального университете им. Тараса Шевченко. По словам собеседника в руководстве СН, Витренко рекомендовал Ермак.

9. Виктория Бурдукова. Телепродюсер. Известна по проектам "Ревизор", "Страсти по ревизору" и "Ревизор: магазины". С февраля 2019 года работает продюсером телепроектов в кинокомпании Star Media Влада Ряшина. В список попала по квоте Тищенко.

10. Ксения Семенова. Помощница нардепа от СН Романа Грищука. Ассистент кафедры электроники и робототехники Национального авиационного университета. Сотрудничает с сетью академических стартап-инкубаторов YEP.

11. Николай Конопелько. Продюсер, экс-директор кинокомпании Creative Boutique Films (CRB Group).

12. Евгений Кузьменко. Предприниматель. С 2013 года гендиректор компании Синергия 1991, предоставляющей в аренду машины и оборудование. Также руководит компанией Эго-групп (издания компьютерных программ).

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БАТЬКИВЩИНА. СТРОИТЕЛЬНОЕ ЛОББИ И ЛЮДИ ЧЕРНОВЕЦКОГО

Партия Юлии Тимошенко обновилась чисто формально, поскольку большинство "новых" депутатов имеют или имели непосредственное отношение к столичной власти. В частности, скандально известный экс-замглавы КГГА Владимир Слончак и опытный нардеп Александра Кужель.

К новым можно отнести Виталия Нестора, однако его связи говорят сами за себя. Журналисты связывают его со столичным застройщиком Владиславом Молчановой. В числе опытных выделяется Алла Шлапак, которая возглавляла фракцию Блока Леонида Черновецкого.

1. Алексей Кучеренко. Нардеп от Батькивщины и бывший министр по вопросам ЖКХ во втором правительстве Тимошенко (2007-2010).

2. Виталий Нестор. Руководитель киевской организации Батькивщины. Член партии с 2008 года. По данным проекта Наші гроші, его жена Яна Нестор (Коровченко) и ее родной брат Сергей Коровченко в 2007-2010 годах были помощниками Андрея Портнова. Также по данным журналистов Наші гроші, Нестор руководит Центром защиты киевлян, который была создана по инициативе Владиславы Молчановой – одой из основательниц строительной компании Stolitsa Group. Молчанова, как пишут Наші гроші, является одним из спонсоров Батькивщины.

3. Денис Москаль. Нынешний депутат Киевсовета. Наші гроші называют Москаля бизнес-партнером соосновательницы строительной компании Stolitsa Group Влады Молчановой, которая была доверенным лицом кандидата в президенты Тимошенко в Святошинском районе Киева. Помощник нардепа шестого созыва от БЮТ Андрея Портнова.

4. Александра Кужель. Нардеп трех созывов. С Батькивщиной с 2012 года, до этого сотрудничала с Сергеем Тигипко – была его заместителем в партии Сильная Украина и даже баллотировалась от нее в Верховную Раду Крыма в 2010 году.

5. Ольга Гоцуляк. Педагог. Муж Александр Гоцуляк руководит благотворительным фондом Незалежна країна.

6. Алла Шлапак. Нынешний депутат Киевсовета (Єдність). В 2008 и 2006 годах была депутатом от Блока Черновецкого, возглавляла фракцию и была его советником.

7. Юрий Зубко. Нынешний депутат Киевсовета (Солидарность). Экс-управляющий делами Київміськбуд. Нардеп пятого созыва от Социалистичной партии Украины.

8. Елена Марченко. Первая замглавы департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА. СМИ связывают ее с украинским строительным миллиардером Леонидом Юрушевым. В интервью LIGA.net в 2016 году Марченко эту связь опровергала.

9. Игорь Галайчук. Нынешний депутат Киевсовета. Владелец компании Клуб "Т-2", которая занимается торговыми киосками.

10. Владимир Слончак. Бывший замглавы КГГА. Весной 2020 года задержан за нападение на полицейского во время остановки его автомобиля. После ареста и вызванного им скандала Кличко уволил Слончака с должности. С 2015 года – глава набсовета Київміськбуду.

11. Анна Свириденко. Нынешний депутат Киевсовета. Старший консультант в юридической фирме Добродії.

12. Александр Бродский. Нынешний депутат Киевсовета (Єдність). Замдиректора Укрпроекта.

ГОЛОС. ОСКОЛКИ САМОПОМОЩИ

Самая малочисленная фракция нового Киевсовета, которую возглавил экс-глава Таможенной службы Максим Нефьодов. Старых депутатов двое (Вадим Васильчук и Константин Богатов) и они в свое время вышли из фракции Самопомощь. Богатов, в свою очередь, является бизнес-партнером Сергея Тигипко.

1. Максим Нефьодов. Один из идеологов системы ProZorro, бывший первый заместитель министра экономического развития Украины. С лета 2019 года и по апрель 2020 года возглавлял Государственную таможенную службу.

2. Зоя Ярош. Юрист, специалист в области экономического права, президент Ассоциации адвокатов Украины (с 2017-го).

3. Константин Богатов. Специалист в ЖКХ и энергетике. Нынешний депутат Киевсовета (внефракционный), в прошлом – член фракции Самопомощь. По данным движения Чесно, Богатов является бизнес-партнером Сергея Тигипко. Богатов является соучредителем компании Саликс Энерджи, конечный бенефециар которой – Тигипко.

4. Алина Михайлова. Волонтер Армія SOS. Доброволец АТО – парамедик первой отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

5. Григорий Маленко. Руководитель киевского избирательного штаба Голоса, IT-предприниматель. Основатель MediaMonitoringBot – бесплатного Telegram-бота, который оперативно мониторит украинские СМИ. В 2015 году присоединился к команде Самопомощи, в 2018-м возглавлял киевский штаб Андрея Садового на выборах президента.

6. Александр Линчевский. Бывший заместитель министра здравоохранения в команде Ульяны Супрун.

7. Василий Потапенко. Помощник нардепа от Голоса и товарищ по службе в СБУ Романа Костенко.

8. Тарас Козак. Собственник инвестиционной компании Универ. В политике с 2012 года, когда стал заместителем главы Украинской республиканской партии (ее основатель – Левко Лукьяненко). Трижды баллотировался в Верховную Раду, но безуспешно.

9 Вадим Васильчук. Нынешний депутат Киевсовета. Как и Богатов, в 2018 году вышел из фракции Самопомощь. В Раде пятого созыва был помощником нардепа Русланы Лыжичко (Блок Наша Украина).

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