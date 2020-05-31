Кагарлык, перестрелка в Броварах и разборки балканских картелей в Киеве: новости недели

В Кагарлыке полицейских подозревают в изнасиловании женщины, в Киеве произошло покушение на главаря балканского наркокартеля, в Броварах произошла массовая перестрелка, в американском Миннеаполисе прошли протесты из-за убийства афроамериканца полицейским, ГБР вломилось в музей за картинами Порошенко, Германия отказалась выдавать Украине Онищенко, но и не дала ему политическое убежище, Украина и Венгрия возобновили диалог, а над Турцией взорвался "вероятный метеорит". Обзор LIGA.net .

В Киевской области двух полицейских подозревают в изнасиловании женщины

Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.

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Женщина, 1994 года рождения, обратилась в больницу с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям были причастны сотрудники полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских. По данным ГБР, на женщину надевали противогаз, применяли наручники и стреляли над головой из табельного оружия.

Глава Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестацию всего личного состава Кагарлыцкого отдела полиции.

Позже в деле появился еще один потерпевший. По данным ГБР, потерпевшему полицейские угрожали изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и также стреляли из табельного оружия над головой. В результате потерпевший получил переломы ребер и носа.

26 мая подозреваемых арестовали. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады на 1 июня запланировал закрытое заседание, где рассмотрит произошедшее.

28 мая в мониторинговой миссии ООН по правам человека отреагировали на произошедшее в отделении полиции Кагарлыка. Миссия ООН по правам человека выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о сексуальном насилии и пытках в полиции.

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