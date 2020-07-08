Мужчина в медицинской маске входит в салон красоты в Киеве - а спустя минуту его оттуда выводят в наручниках двое неизвестных. Семья акционера судоремонтного завода "Южный" (оккупированный Севастополь) Сергея Ткаченко утверждает, что его похитили российские силовики. Перед этим он несколько лет судился с Россией за отжатый в Крыму бизнес, а в марте московский суд заочно его арестовал.

Кто такой Сергей Ткаченко, какое дело ему "шьют" в России и что говорят украинские правоохранители: разбор LIGA.net.

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"Это федеральный розыск"

1 июля около 15:00 Сергей Ткаченко отправился в салон красоты "Асса" на Дорогожичах, рассказала LIGA.net его жена Юлианна Ткаченко. Следом за ним в салон вошли двое мужчин, их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Быстро застегнули наручники, вывели из помещения и вывезли на сером автомобиле. В комментарии ICTV сотрудники салона сообщили, что перед этим мужчины успели представиться "федералами".

Видео с камер наблюдения салона LIGA.net предоставил адвокат Дмитрий Трубицын

"У нас пока версия только одна. Она касается незаконного привлечения Ткаченко к уголовной ответственности и несанкционированной работы правоохранительных органов России на территории Украины", - сказал LIGA.net адвокат Ткаченко Дмитрий Трубицын.

Если это так, то фактически Ткаченко в центре Киева похитили российские спецслужбы.

"В Украине Ткаченко по уголовным делам не проходил, наша правоохранительная система не имеет к нему никаких претензий. Представление при задержании было - федеральный розыск, а у нас поблизости только одна федерация - российская", - отметил Трубицын.

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Сейчас единственная возможность выяснить, в какую сторону вывезли Ткаченко на сером авто - изучить записи видеокамер. "Это служебная информация, в полиции ее вряд ли будут раскрывать. Я знаю, что у нас есть система видеонаблюдения Безопасный город. Думаю, необходимые записи уже подняли там, где его похитили. Но доступа к материалам у нас нет. Они закрыты до конца следствия", - отметил Трубицын.

Другие нюансы адвокат раскрывать отказался, сославшись на подписку о неразглашении. "В полиции вам тоже многого не расскажут, потому что те версии, которые отрабатываются, являются тайной следствия, чтобы не было утечки информации, - говорит он.

По методике расследования в таких делах, подчеркнул адвокат, всегда есть несколько версий. В их числе могут быть семейные отношения, вопросы бизнеса, отработка окружения и тд. "Мы отрабатываем версию по России, а какие у следствия - это не к нам", - сказал он.

Суды в России и суды с Россией

Сергей Ткаченко - акционер севастопольского судоремонтного завода "Южный". До оккупации полуострова Россией жил в Киеве, говорит Юлианна, а туда летал работать. "В 2014 году он не принял их гражданство, был против аннексии и стал персоной нон-грата. Они его включили в базу невъездных и тупо отжали завод. Все документы были у него на руках", - отметила она. Свои активы Ткаченко оценил в 150 млн долларов.

А с учетом упущенной выгоды - за 200 млн долларов, добавляет адвокат. Сумма ущерба просчитана. Ткаченко прошел почти все украинские инстанции с исками против Российской Федерации за отжатый завод и готовил обоснования под иск в Европейский суд по правам человека.

"Сергей Ткаченко активно отстаивал в украинских судах свой бизнес. Формуляр в ЕСПЧ еще не заполнялся, но шла глобальная подготовка документов, потому что второго шанса произвести впечатление на европейский суд не будет", - объяснил адвокат.

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Но оказалось, что суды с Россией - это двусторонний процесс. В первых числах марта 2020 года московский суд заочно арестовал Сергея Ткаченко: на срок в два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Вместе с ним под заочный арест отправили гражданина Польши Валенти Сельвесюка. Тогда кремлевские СМИ сообщали, что Ткаченко и Сельвесюка в России обвинили "в участии в преступном сообществе и особо крупном хищении средств". Украинский бизнесмен проходил по "делу братьев Магомедовых" о хищении денежных средств АО "Объединенная зерновая компания" при поставках украинского зерна в 2012-2013 годах как бенефициар компании Newbay (Эдинбург).

После этого российский суд объявил Ткаченко Сельвесюка в федеральный и международный розыск.

Месяц назад Ткаченко через адвоката обратился в Офис генпрокурора с заявлением о незаконном завладении его бизнесом в Крыму, а также о незаконном привлечении его к уголовной ответственности в РФ.

Он просил расследовать эти эпизоды и (тут без конкретики) дать оценку "незаконным действиям сотрудников ГПУ и Нацполиции", которые, как утверждал, "принимают участие в исполнении нелегальных следственных поручений Следкома МВД РФ". Полный текст обращения (копия) на 16 страницах находится в распоряжении LIGA.net.

"Основная цель была - разобраться с неправомерными действиями РФ и дать ему защиту от уголовного преследования", - отметил адвокат.

Но Офис генпрокурора переадресовал это заявление в СБУ, а в СБУ сказали, что это не их парафия, и отправили в Нацполицию. Там - не ответили. "Ткаченко предвидел эту ситуацию, что может быть незащищен. Спустя месяц подозрения оправдались", - считает адвокат.

Юлианна Ткаченко утверждает, что получает угрозы от неизвестных в свой адрес. "Угрожали и мне, и моей дочери. Я просила государственную охрану. Но в СБУ сказали, что в стране карантин, и послали нас очень мягко, но бесповоротно. Моя жизнь находится в опасности. Ко мне уже домой приезжали, машины дежурили, люди стояли, звонили в домофон", - отметила она.

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Где бизнесмен - никто не знает. Телефон выключен

Национальная полиция открыла производство по статье 146 Уголовного кодекса - незаконное лишение свободы или похищение человека, сообщила LIGA.net пресс-офицер Шевченковского райуправления НПУ Анна Зубарева. Она отказалась ответить на вопрос, где Ткаченко может находиться сейчас и какие версии рассматривает следствие: "Информации о том, где он может находится, у меня нет. Пока что не могу озвучить версии. Они есть, но следствие их сознательно не разглашает, чтобы не вредить уголовному производству".

Негласно в МВД заверили LIGA.net, что на расследование преступления направлены лучшие силы. "Пока нет подтверждения тому, что похищенного вывезли с территории Украины".

После похищения в соцсетях прошла информация о том, что Сергея Ткаченко могли вывезти в оккупированный Крым. В Госпогранслужбе ее не подтверждают, но и опровергнуть не могут: любая информация о третьих лицах по пересечению границы запрещена к распространению. "Даже если вы напишите запрос, вам ее не дадут. Право на нее имеет только следователь в деле. Но даже из открытых источников я не вижу предположений, что его могли вывезти за границу", - сказал LIGA.net пресс-секретарь Андрей Демченко.

В СБУ на звонки и письмо LIGA.net по поводу дела Ткаченко пока не ответили. Мы опубликуем ответ, если удастся его получить.

"Я не исключаю, что российские спецслужбы работают здесь совместно с сотрудниками СБУ, но тайно. Иначе как федералы могли пересечь границу и тут работать, в центре города, в парикмахерской, где были женщины и дети?" - отметила Юлианна. Она переживает, что ее муж - инсулинозависимый: "Он колет себе препараты, а не принимает таблетки. Его организм не может без инсулина. Каждая минута на счету".

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