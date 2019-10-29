Как голосуют депутаты и защита от дифтерии. Что вам надо знать этим утром

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"Большой брат" Слуги Народа: 3 депутата-отщепенца. Кто они?

Рада отработала первые 50 дней. Мы проанализировали голосования депутатов выяснили, кто из них идет против линии партии.

Сколько голосовали. У депутатов было 27 пленарных дней и 894 вопроса на рассмотрении. Далеко не все депутаты ходили на работу: каждый парламентарий в среднем пропустил или отсутствовал по уважительной причине 12% заседаний.

Если смотреть по фракциям, то у Слуг Народа этот показатель средний — 12%. Более дисциплинированные депутаты в группе "За будущее" — 9% "прогулов" и фракции Европейская солидарность — 10%.

Депутаты от Слуги Народа, если уж пришли, то в голосовании участвуют в 88% случаях. Это самый высокий показатель среди фракций. Меньше всего работают нардепы Оппозиционной платформы — За жизнь (ОПЗЖ) — 54%.

Как голосовали. Голосуют депутаты президентской фракции довольно сплоченно. Сетевой анализ по всем голосованиям "в целом" показал, что есть два четких кластера — депутатов от Слуги Народа и все остальные — ОПЗЖ, Голос, Европейская солидарность, Батькивщины (назовем их "оппозиция").

Президентскую фракцию можно было назвать монолитной, если бы не три депутата: Александр Дубинский, Александр Завитневич и Жан Беленюк. У них низкий показатель участия в голосованиях. У Дубинского только 30%, у Беленюка — 45%, а у Завитневича 51%.

Дубинский — яркий пример депутата, который формально присутствует в зале, но не голосует за законы. Беленюк и Завитневич просто много пропустили: 37% и 48% заседаний соответственно. Как в Раде голосуют за важные законопроекты читайте по ссылке.

Google, Apple, Samsung, Boeing, Facebook. Самые громкие IT-скандалы за 10 лет

2010 год. Более десятка рабочих совершили самоубийства из-за работы в жестоких условиях на китайской фабрике, производящей iPhone, iPad и компьютеры HP. Компания установила защитные сетки, чтобы ловить рабочих, которые выпрыгивают с верхних этажей и попросила их подписать договор, согласно которому работники не должны убивать себя.

2013 год. Эдвард Сноуден обнародовал конфиденциальные документы, показывающие, что Агентство национальной безопасности США шпионило за учетными записями пользователей Google и Yahoo, сохраняя текст, аудио и видео по своему усмотрению без ведома пользователей.

2015 год. Volkswagen признал, что обманывает тесты на выбросы, чтобы его автомобили казались более экологичными, чем они есть.

2016 год. Основатель стартапа Theranos Элизабет Холмс закрыла свои лаборатории и столкнулась с федеральным расследованием из-за обвинений в мошенничестве и сомнительности своей технологии анализа крови.

2017 год. Facebook сообщила, что фальшивые аккаунты, связанные с Россией, купили тысячи рекламных объявлений во время выборов в США

2018 год. Facebook признала, что Cambridge Analytica, спорная фирма по анализу данных, связанная с кампанией Трампа, неправильно получила и обработала данные миллионов пользователей

2019 год. Появились сообщения о том, что высокопоставленные чиновники Boeing знали о «вопиющих» проблемах с 737 Max за годы до двух смертельных аварий. Далеко не все скандалы попали в это письмо. Больше читайте по ссылке.

Дифтерия наступает. Грозит ли Украине эпидемия и как себя защитить

Первые случаи заболевания дифтерией зафиксированы в Закарпатской, Тернопольской областях и Киеве. Без вакцинации смертность от этой болезни достигает 50%. Но говорить об эпидемии пока рано. Больше читайте по ссылке.

Согласно календарю вакцинаций, взрослое население должно получать прививку против дифтерии каждые 10 лет. Вакцина защищает от действия токсина, который продуцируется возбудителем дифтерии.

Уровень вакцинации в Украине не является оптимальным, чтобы говорить, что дифтерия под контролем. По данным Центра общественного здоровья МОЗ, за первые девять месяцев 2019 года в Украине были привиты от дифтерии 52% взрослых и 59% детей возрастом до года. Этот процент должен быть минимум 95.

Кто и когда должен получать прививки от болезни:

по календарю профилактических прививок детям делают прививки вакциной АКДС в 2, 4 и 6 месяцев. Проводят ревакцинацию в 18 месяцев, в 6 лет вакциной АДС, и в 16 лет - АДС-М.

далее необходимо вакцинироваться повторно каждые 10 лет. То есть если последняя прививка против дифтерии получена в 16 лет, следующее нужно сделать в 26.

взрослым, которые не были ранее вакцинированы, те, у кого нет записей о прививки - для защиты от дифтерии и столбняка необходимо трехкратная вакцинация АДС-М. Между первой и второй прививками интервал должен быть не меньше месяца и шесть месяцев между второй и третьей прививками.

беременные женщины могут вакцинироваться в течение второго или третьего триместра, в срок 21 до 32 недель при каждой беременности независимо от истории вакцинации.

Что еще стоит знать этим утром:

1. США вернули торговые преференции Украине. Это не повлияет на торговую статистику, но положительно скажется на украинском малом и среднем бизнесе. Преференции возвращаются для 155 товаров.

2. Raynair запустил два новых рейса из Харькова. Самолеты будут летать в Вильнюс (Литва) и Познань (Польша). Акционная цена билетов на оба рейса стартует от 420 грн (без учета багажа) и будет действовать до полуночи 30 октября.

3. В Украине выросла средняя зарплата. Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре составила 10 687 грн, что на 18,2% больше в годовом выражении. Самые высокие зарплаты у работников банковского и финансового секторов, а самые низкие у работников сферы здравоохранения.