Как изменилось правительство Украины и 4G в киевском метро. Что надо знать этим утром

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Сегодня четверг, 5 марта. Температура от +8 до +15, курс доллара 24.89.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и корреспондент LIGA.tehc Антон Кобылянский рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. За что Зеленский уволил Гончарука

За последние два дня я задал этот вопрос десятку людей из правительства, парламента и Офиса президента. И знаете что? Кажется нет одной главной причины. Околовластные люди называли совсем разные причины: рейтинг падают; Гончарука привел Богдан, а все что Богдан - токсично для Ермака; смена менеджмента на Центрэнерго, с которого пилит деньги Коломойский, и олигарх показал, кто хозяин; эпический новосанжарский фейл, показавший реальный менеджерский потенциал правительства и приход коронавируса в Украину; личная усталость Зеленского от Гончарука и еще десяток мало убедительных причин.

После всего услышанного я почти уверен, что одной, реальной, большой причины - нет. Так зачем менять реформаторское шило, на старое мыло. Ответ пришел в разговоре с коллегой, которая заметила, чувствую себя как на съемке “Сватов”, сюжет говно, но походу будем исправлять и допиливать сценарий. И это самый точный диагноз, почему уходит Гончарук и министры.

Зеленский жил, живет и похоже будет жить в сериальной парадигме, где сюжетом, сценарием, кастингом и бюджетом правят рейтинги. Рейтинг сериала растет - отлично, держим курс, если падает - меняем героев, а лучше кого-то убиваем и создаем новые сюжетные линии. Сегодня мы увидели такой подход в действии. Очень хотелось что-то поменять, в итоге поменяли актерский состав на опытных, но принципиальных выпускников Карпенко-Карого, на опытных свадебных лабухов времен Януковича и Гройсмана. А вдруг поможет? Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Министр Азарова, командующий Порошенко, зам Кличко. Кто эти новые лица в Кабмине Шмыгаля

Мы собрали вам все самое важное о «новых лицах» в Кабмине. Если коротко, то это правительство не Шмыгаля. И даже не Зеленского. Это правительство Ермака. Потратьте пять минут и пробегитесь глазами. Впрочем, можно не напрягаться и не запоминать фамилии. Через полгода в новом сезоне все равно будут актеров снова менять. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. "Любимчик Зеленского". Новым премьером стал Денис Шмыгаль. Что о нем известно

Приняв решение об отставке Алексея Гончарука Владимир Зеленский столкнулся с неожиданностью. Сначала отказались от кресел несколько старых министров , которых он хотел видеть в новом в Кабмине.

Затем выяснилось, что передумали претенденты, с которыми уже были достигнуты предварительные договоренности. Всего за несколько часов до голосования у президентской фракции не оказалось почти половины кандидатов в министры. В авральном порядке части из них нашли замену. Части — нет. Де-факто новый Кабмин минимум пару недель будет работать без глав важнейших министерств — экономики и АПК, энергетики и экологии, образования и культуры.

Что это значит? Во-первых, что у Банковой до сих пор нет кадрового резерва. Сначала закончились лучшие из лучших, потом — лучшие из худших.

Во-вторых, что Зеленскому попросту не доверяют. Какой смысл играть в фильме, где ты в лучшем случае актер второго плана, в худшем — вип-массовка, которую могут попросить на выход ради спасения президентского рейтинга?

В-третьих, что Зеленский уж слишком доверяет новому главе ОП Андрею Ермаку, который, очевидно, и был режиссером проекта "Новый Кабмин". Главная роль в нем досталась Денису Шмыгалю. Он абсолютно новое лицо в украинской политике. Мы постарались собрать о нем все самое интересное. Больше по ссылке.

Рекомендует Антон Кобылянский, корреспондент LIGA.tech. Сегодня в киевском метро появится 4G. Названы станции

Есть надежда, что долгоиграющая позорная эпопея с отсутствием в киевской подземке современной связи завершилась. Благодаря волшебным пинкам советника мэра Киева Максима Бахматова, мобильные операторы и заинтересованная общественность наконец-то добились от чиновников Киевсовета и Метрополитена решений, которые позволят внедрять 4G в столичном метро.

Сегодня утром заработает Академгородок. А дальше шаг за шагом - Житомирская, Святошин, Нивки, Героев Днепра, Минская, Оболонь, Сырец, Дорогожичи и Лукьяновка. До конца года 4G должен стать доступным на всех станциях и в тоннелях. Ура, под натиском современных технологий падает еще один дремучий бастион! Больше по ссылке.

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