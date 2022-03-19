Как кадыровцы провалили план Путина, а Маск помогает в войне дронов. Обзор западных медиа

Китай меняет тон своей пропаганды по отношению к Украине; кадыровцы оказались инстаграм-воинами и не смогли переломить ход войны; Starlink помогает украинским военным наводиться на российские колонны, а ЕС активно переходит к мобилизации.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

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The New York Times: Китайские государственные медиа по какой-то причине изменили интонацию в освещении войны в Украине

С начала российской агрессии Китай пытался публично дистанцироваться от страшного кровопролития, устроенного Кремлем, и от критики российского диктатора Владимира Путина. Но в последние дни можно наблюдать изменение тональности на государственных пропагандистских ресурсах, пишет The New York Times.

Китайские медиа стали меньше фокусироваться на российских военных, а больше – на мирных переговорах и страданиях гражданского украинского населения от российских обстрелов.

Российские пропагандистские ресурсы также стали пользоваться меньшим спросом в крупнейшей китайской соцсети Weibo, пристально контролируемой госцензорами. На прошлой неделе в трендах соцсети было обращение Владимира Зеленского к Конгрессу США.

Китайские исследователи, комментировавшие ситуацию в газете, считают причиной такого поворота изменения в настроениях китайцев.

В начале войны в вечерней новостной программе государственной телерадиокомпании CCTV в основном рассказывали о доминировании российских военных в Украине. Однако на этой неделе появилось больше кадров Зеленского и больше прямых упоминаний о российских атаках.

Такая же история с китайским CGTN, который в пятницу рассказал о "телах людей, убитых в результате российской бомбардировки".

Эксперты отмечают, что не следует считать это признаком изменений в китайской внешней политике. Скорее, это сигнал о симпатиях к украинцам, а не к украинскому государству.

А некоторые из ведущих китайских политических исследователей вообще призывают Пекин занять более проукраинскую позицию, "чтобы не оказаться мировыми париями за новым железным занавесом".

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The Wall Street Journal: Путин обратился к Кадырову за помощью. Бесполезно

В первые дни войны Путин пытался использовать спецназовцев Рамзана Кадырова, ожидая, что они займут аэродром в Гостомеле, необходимый для наступления на Киев. Позже украинские военные разбили это подразделение, а его командира убили, пишет The Wall Street Journal.

Путин обратился к Кадырову снова, пытаясь все же использовать страшную репутацию кадыровцев в войне в Украине, в которой регулярные российские силы, очевидно, застряли.

"Мы в Гостомеле, в 20 км от Киева", – писал Кадыров в своем telegram-канале в начале этой недели, добавив видео, где он в темном помещении смеется со своими подчиненными, изучая какие-то документы.

Впрочем, украинские военные утверждают, что это было снято не в Украине, а сам Кадыров даже не выезжал за пределы Чечни.

Эксперты считают, что чеченские подразделения все еще намерены использовать во время уличных сражений. Но по поводу их боеспособности есть сомнения. Мунира Мустаффа, исполнительный директор Chasseur Group и нерезидент Института стратегии и политики New Lines говорит, что так называемые "кадыровцы" не тренированы для конвенциональной войны, а их присутствие больше для хайпа.

И даже больше: их неподконтрольность на поле боя создает российской армии проблемы, ведь они не интегрированы в вооруженные силы РФ, говорят преимущественно на чеченском и держатся в стороне. Эта дезинтеграция могла стать причиной разгрома 41 моторизированного полка нацгвардии Чечни и гибели ее командира Магомеда Тушаева.

Другие кадыровские подразделения под командованием соратника Кадырова Адама Делимханова участвуют в осаде Мариуполя.

Украинские военные отвечают на активность кадыровцев в соцсетях. Так, батальон Азов опубликовал видео, где они смачивают свои пули свиным жиром и призывают чеченцев уходить домой. А на стороне Украины воюют чеченцы, сбежавшие от Кадырова и Кремля.

The Telegraph: Как Starlink Маска помогает Украине в войне дронов

В авангарде впечатляюще эффективных военных усилий Украины против путинских войск — подразделение аэроразведки, которое использует беспилотники для наблюдения и ударов по российским колоннам и позициям, пишет британское издание The Telegraph.

На фоне частичных отключений Интернета и электроэнергии Украина обратилась к Илону Маску и попросила его о помощи со спутниковой системой Starlink. Миллиардер почти мгновенно отозвался.

Команды дронов в полевых условиях, иногда в сельской местности с плохой связью, могут использовать Starlink, чтобы получать непрерывную информацию с поля боя. Они могут направлять дроны, чтобы те сбрасывали противотанковые боеприпасы на российских военных ночью, когда они спят в своих транспортных средствах.

Украинские беспилотники используют сложную систему под названием Delta, которая была создана в последние годы с помощью западных советников и доступна с базовых ноутбуков.

Она включает программное обеспечение "ситуационной осведомленности", которое создает интерактивную карту с изображением дронов, спутников, датчиков и данных наземной разведки, чтобы их можно было использовать для отслеживания противника. Говорят, что Delta совместима с системами НАТО и в прошлом году прошла испытания в военных учениях Sea Breeze в Черном море, в которых участвовали США, Украина и 30 других стран.

Украина также получила передовое оборудование, включая радиосвязь, которая опередила технологии советских времен, а США вложили миллионы долларов для защиты от российского взлома, глушения сигналов и попыток "подделать" технологию GPS.

Starlink использует "мегасозвездие" из тысяч маленьких спутников, вращающихся вокруг Земли на высоте 540 км над планетой. Цель состоит в том, чтобы обеспечить Интернетом сельские регионы и части земного шара, куда сложно проложить обычный интернет.

Politico: ЕС переходит к более жесткой военной политике

Чем агрессивнее Россия в Украине, тем больше меняется риторика стран ЕС. Сейчас министры обороны блока работают над новым документом под названием Strategic Compass, который должен согласовать новую реальность для ЕС и защитить его интересы, пишет Politico.

Мы подробно писали об этом здесь: Время стального кулака Европы. Новая история LIGA.net с генералами Евросоюза

Работа над документом началась почти два года назад, а первый драфт был представлен в ноябре-2021. С тех пор документ вырос с 28 до 42 страниц и были внесены еще правки по просьбе Польши и стран Балтии. Главным образом они касались жесткой позиции по отношению к РФ.

Теперь блок заявляет, что хочет преследовать "ответственных за преступления", совершенные в Украине.

"До середины 2022 года, согласно национальным прерогативам и нашим обязательствам, мы определим цели по увеличению расходов на оборону", — говорится в документе.

В проекте также подробно выписаны формулировки ядерного риска. В частности, отмечается, что "и Россия, и Китай расширяют свой ядерный арсенал и разрабатывают новые системы вооружения", а РФ уже "использовала ядерные угрозы в контексте вторжения в Украину".

Ключевое отличие первой редакции и последней – ЕС решил предоставить Украине вооружение на сумму свыше €500 млн. Этот шаг представитель блока назвал "переломным моментом" в его истории.

ЕС также согласовывает дополнительные €500 млн помощи украинской армии. И ведущий дипломат ЕС Жозеп Боррель, и президент Европейского совета Шарль Мишель объявили, что это уже согласовано. Но дипломаты говорят, что решение будет окончательно принято позже на следующей неделе, после того, как его обсудит немецкий Бундестаг.

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Обзор – Дмитрий Белобров

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