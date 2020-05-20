Как Коломойский ведет бизнес в США и социология года Зеленского.Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня среда, 20 мая. Температура от +4 до +15, курс доллара 26.61

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Коломойский покупал активы в США за счет Привата. Главное из интервью партнера олигарха

Как все устроено на самом деле? Ответ на этот вопрос - одна из важнейших задач журналистики. ( и если честно, то мы- весь журналистский цех- не очень хорошо с ней справляемся. Может быть, поэтому бывший партнёр Игоря Коломойского Вадим Шульман дал обличительное интервью не СМИ, а Центру противодействия коррупции). Благодаря интервью Шульмана, которое по форме и сути больше похоже на дачу показаний в суде, мы много узнали о том, как ведёт бизнес Игорь Коломойский. Мы выбрали главное. Почитайте, надо знать героев родины. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Украинцы разделились поровну в оценке года президентства Зеленского — опрос КМИС

Год Зеленского. Что думают украинцы? На это могли бы ответить соцопросы. И в какой-то степени они и отвечают, подтверждая, что Зеленский и сейчас победил бы любого конкурента во втором туре. Но социологи начали мутить воду. Две компании спросили украинцев, как они оценивают "год Зеленского". Опрос КМИС говорит, что люди разделились в оценке (46% - "успешно справлялся", 45% - "не успешно"). Опрос группы Рейтинг утверждает, что украинцы "удовлетворительно" оценили прошедшие 12 месяцев Зеленского (68% положительных оценок). Кому верить? Социологи, кажется, снова начали играться формулировками. Хотя по сути - наверняка правы и те, и другие. Просто как спросили - тек им и ответили. Искусство социологии. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Мы договорились с Коломойским, что акционеры не будут грабить Укрнафту, - Юрий Витренко

Все тайны мадридского двора — большое интервью Юрия Витренко о внутренней и внешней кухне НАК Нафтогаз Украины. Не просто компании, а целого микрокосмоса ценой в миллиарды долларов. Витренко был одним из двух главных строителей компании в последние пять лет. Но проиграл во внутреннем конфликте. Отношения с Газпромом, мировая с Игорем Коломойским, разногласия с Андреем Коболевым, с которым Витренко работал последние 20 лет — все самые важные истории одном тексте. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Uber уволила еще 3000 человек. Штат компании сократился уже на четверть

Коронавирус продолжает корректировать планы компаний по всему миру. В этот раз в новости снова попал Uber. Из-за ограничений, связанных с пандемией, количество поездок в Uber в апреле упало на 80% по сравнению с прошлым годом. На сервис такси приходится три четверти выручки компании. А если заработать в обозримом будущем не получится, остается сокращать расходы. Что и сделало руководство Uber, сократив ещё 3000 сотрудников. Вместе с сокращенными в предыдущем раунде 3700 человек это 25% от глобального штата компании. Больше по ссылке.

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