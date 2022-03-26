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Дайджест | Как культ смерти стал новой религией в России, а Запад это пропустил. Обзор западных медиа

Цей матеріал також доступний українською
Как культ смерти стал новой религией в России, а Запад это пропустил. Обзор западных медиа - Фото
Глава РПЦ Кирилл и Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина/ЕРА)
26.03.2022, 20:50

Обзор топовых западных СМИ: как в России официальной религией стал культ смерти, а Запад это пропустил, и почему соцсети допустили "язык ненависти"

Российский культ войны и роль русской православной церкви в его становлении; соцсети меняют политику из-за кровавой агрессии России; Европа пытается отказаться от кремлевского газа.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

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The Washington Post: Соцсети не были готовы к российско-украинской войне. К следующей они должны подготовиться

Еще месяц назад призывать к насилию в отношении россиян в Facebook было невозможно, вас бы мгновенно забанили. Сейчас это разрешено. И наоборот, государственные медиа России на разных иностранных платформах заблокированы, пишет The Washington Post.

Как культ смерти стал новой религией в России, а Запад это пропустил. Обзор западных медиа

Не только Facebook переписал правила в ответ на кровавую агрессию России. Google удаляет видео, оправдывающие войну, Twitter отказывается рекламировать видео, связанные с российскими госвещателями, а TikTok отказывается работать в России из-за нового закона о "фейковых новостях". Не стоит и говорить, что это противоречит стандартной политике существовавших все это время платформ.

Отказ соцсетей от нейтральности – существенный шаг в другую геополитическую реальность, считает газета. Каким будет результат – нам всем еще предстоит узнать.

Эксперты считают: в новой реальности соцсетям нужны не новые правила на время военного конфликта, а "протоколы военного времени", которые можно гибко и контекстуально применять.

Facebook, по крайней мере, стартовал на этом пути. Компания говорит, что начала формировать специальные команды в 2018 году, чтобы "лучше понять и решить, как социальные медиа используются в странах, переживающих конфликт", и что она наняла больше людей, разбирающихся в местных контекстах, в частности в Мьянме и Эфиопии.

The Economist: Российский культ войны, который не замечали на Западе

Российский диктатор Владимир Путин не просто напал на Украину, он пытается наказать ее за выбор европейского пути и ценностей. Более того, он боится, что ценности свободных выборов и свободы слова могут проникнуть в Россию, пишет The Economist.

Крестовый поход против либеральных ценностей Европы называется "русским миром" – это туманный исторический термин, означающий "объединение славянских цивилизаций на почве общего языка, религии и наследия". Путинский режим еще больше упростил идею до обскурантистской смеси антизападной православной догмы, национализма, теорий заговоров и сталинизма, держащих вместе "государство, которое необходимо защищать".

Как культ смерти стал новой религией в России, а Запад это пропустил. Обзор западных медиа

Война в Украине является последним и ярким проявлением этого идеологического движения. Теперь на первый план вышел темный и мистический компонент жажды смерти.

Православная церковь играет в этом не последнюю роль. Возрожденная Сталиным во время Второй мировой, она была важным компонентом безопасности до конца советской эпохи, и остается таковой и сейчас.

Московский патриархат так никогда и не раскаивался за сотрудничество со Сталиным. Патриарх Кирилл сейчас призывает россиян к войне с Украиной, что является признаком причастности к культу смерти. Храм вооруженных сил РФ завершает композицию: собор цвета хаки, с полом из переработанных немецких танков, его мозаики чествуют вторжение в Грузию в 2008 году, оккупацию Крыма и участие в сирийской войне.

Впрочем, гораздо более важными представителями культа являются силовики и ФСБ, которые давно считают себя членами закрытого ордена. Менталитет "мы в осаде" и антизападная риторика – важные составляющие их убеждений.

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Началось все еще в 2005 году, когда книгу под названием "Проект Россия" доставили в разные уголки страны. Если коротко, то книга называла демократию угрозой, а Запад – врагом. Уже через два года, во время Мюнхенской речи, Путин очертит новую войну.

Тогда все считали, что эта идеология – только дымовой занавес для путинского клептократического режима, и не считали его чем-нибудь серьезным. Ужасная ошибка. Уже сейчас разные источники рассказывают, что Путин потерял в последние годы интерес к текущим делам государства, сосредоточившись на своих "исторических миссиях восстановления России в ее настоящих границах", а из его друзей остался приближенным только Юрий Ковальчук, подпитывающий его безумие.

Образцом "России будущего" в этой религии рассматривают оккупированные части Донецкой и Луганской областей: неосталинские вооруженные группы, православный фундаментализм, отсутствие демократии и отказ от всего западного.

Politico: Как лидеры ЕС отказываются от российского газа

В пятницу лидер ЕС потратил огромное количество времени, чтобы понять, как уберечь избирателей и бизнесы от резкого роста цен на энергоносители, пишет Politico.

Как культ смерти стал новой религией в России, а Запад это пропустил. Обзор западных медиа

Европа намерена в долгосрочной перспективе отказаться от ископаемого топлива из России. Раньше об этом только говорили, но, учитывая войну в Украине, теперь это стало неотложным вопросом безопасности. Германия, например, хочет избавиться от зависимости от российского угля и нефти до конца текущего года.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также говорила о поддержке Украины, отмечается в материале.

Ранее о желании помочь Европе сказал президент США Джо Байден, который приехал на континент поддержать союзников. Особенно говорилось о преодолении зависимости от российского газа. Уже в этом году Вашингтон поставит в Европу 15 млрд кубометров сжиженного газа, и на 50 млрд кубометров больше – каждый год до 2030 года.

Сейчас Россия поставляет Европе 155 млрд кубометров в год, или примерно 40% от общего уровня потребления. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "сделать Европу свободной от российской энергии – амбициозная цель", и хотя он не сказал, когда именно это произойдет, но пообещал, что "гораздо быстрее, чем некоторым кажется".

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Как культ смерти стал новой религией в России, а Запад это пропустил. Обзор западных медиа

спецкореспондент LIGA.net
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