Как помогут бизнесу в третий локдаун, спецтекст "Войны будущего". Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Как помогут бизнесу в третий локдаун

Украинский мелкий бизнес вчера наверняка испытывал смешанные чувства: государство поможет тем, кто попал под жесткий карантин в красных зонах. Но помощь будет не такой, как за январский локдаун. "8000 Зеленского" не дадут, обещают привязать сумму к средней ЗП в регионе, где работает ФОП-предприниматель.

Откуда государство возьмет деньги, тоже не очень понятно. Помощник главы Офиса Президента Тимофей Милованов озвучил идею, что часть суммы для помощи предпринимателям формируют местные власти, а центральная власть добавляет к этой сумме 100%. Но в Минфине еще неделю назад ничего не знали о новой помощи ФОПам. Ну и идея, что главы областей, мэры и главы ОТГ перекроят на ходу бюджеты и найдут деньги на помощь бизнесу, очень новаторская, но... А вдруг не найдут. В общем, бизнес в ожидании. Единственное, что ясно – платить будут опять через "Дию". Больше по ссылке.

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Отже, вся історія створення ПВК! І найсильніші компанії світу. Як вони побудовані? Де працюють? Як захоплюють світ? І що буде з війнами майбутнього, якщо великі компанії матимуть власні армії.

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