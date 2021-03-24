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Как помогут бизнесу в третий локдаун, спецтекст "Войны будущего". Что надо знать утром

24.03.2021, 09:30
Как помогут бизнесу в третий локдаун, спецтекст
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня среда, 24 марта. Температура от -4 до +4, курс доллара 27.87

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Как помогут бизнесу в третий локдаун

Украинский мелкий бизнес вчера наверняка испытывал смешанные чувства: государство поможет тем, кто попал под жесткий карантин в красных зонах. Но помощь будет не такой, как за январский локдаун. "8000 Зеленского" не дадут, обещают привязать сумму к средней ЗП в регионе, где работает ФОП-предприниматель. 

Откуда государство возьмет деньги, тоже не очень понятно. Помощник главы Офиса Президента Тимофей Милованов озвучил идею, что часть суммы для помощи предпринимателям формируют местные власти, а центральная власть добавляет к этой сумме 100%. Но в Минфине еще неделю назад ничего не знали о новой помощи ФОПам. Ну и идея, что главы областей, мэры и главы ОТГ перекроят на ходу бюджеты и найдут деньги на помощь бизнесу, очень новаторская, но... А вдруг не найдут. В общем, бизнес в ожидании. Единственное, что ясно – платить будут опять через "Дию". Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Війни майбутнього. Як виглядає світ приватних військових корпорацій і хто найсильніший

Ми публікуємо у відкритий доступ наш спецтекст, який написали місяць тому. Першими його отримали платні підписники. Тепер прочитаєте ви. Якщо сподобається – оформіть підписку від 100 грн / міс, щоб не пропускати. Нові історії вже цього тижня! 

Отже, вся історія створення ПВК! І найсильніші компанії світу. Як вони побудовані? Де працюють? Як захоплюють світ? І що буде з війнами майбутнього, якщо великі компанії матимуть власні армії.

Цей текст став можливий винятково завдяки читачам, які підтримують якісну журналістику та її українізацію. Дякуємо вам. 

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