Как повлияют на Украину выборы в Польше: три сценария

15 октября в Польше пройдут парламентские выборы. Во время предвыборной кампании Варшава и Киев ссорились по поводу зерна и обменивались резкими заявлениями.

После выборов Польша продолжит поддерживать Украину, уверяет LIGA.net руководитель программы Восточной Европы в Польском институте международных отношений Даниэль Шелиговский. Но вряд ли отношения снова будут такими же теплыми, как в начале большой войны, прогнозирует он: "Мы, наверное, будем вести себя, как Германия".

Кто баллотируется в Польше, какие коалиции возможны и какого развития польско-украинских отношений ожидать дальше – разбиралась LIGA.net.

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ДВА ЛИДЕРА – И С ЧЕМ ОНИ ИДУТ НА ВЫБОРЫ

Главным фаворитом на выборах является правая партия Право и Справедливость (ПиС), которая доминирует в польской политике с 2015 года и претендует на третью каденцию. Ее лидером является экс-премьер Ярослав Качиньский, который считается серым кардиналом польской политики.

Социологи прогнозируют ПиС 35-36%. Ее электорат – преимущественно жители маленьких городков и деревень с консервативными и католическими настроениями.

ПиС строила кампанию на проблемах безопасности и усиления армии, миграционной политике, теме соцпомощи и пенсий, говорит LIGA.net политолог-международник Виктор Савинок (Западный институт, Познань).

Накануне выборов топ-представители ПиС по власти были вовлечены и в зерновой спор с Киевом. Дипломатические источники редактора европейского бюро Радио Свобода Рикарда Йозвяка убеждены: это была циничная попытка ПиС завоевать важные голоса сельских избирателей.

Качиньский обещает помогать Украине победить в войне, но "защищать польское сельское хозяйство".

СПРАВКА. В середине сентября Польша вместе со Словакией и Венгрией вопреки решению Еврокомиссии в одностороннем порядке продлила запрет на экспорт украинского зерна. Это привело к иску Украины во Всемирную торговую организацию и обмену резкими заявлениями. Украинцев возмутило сравнение с тонущим человеком от президента Дуды. Поляков – намек Зеленского, что этим скандалом Варшава подыгрывает Москве. С октября эмоции несколько поутихли – иск в ВТО на паузе, стороны ищут решение. Среди проблем лета-осени: заявление Польши о постепенном сворачивании соцподдержки украинцев, отсутствие главы МИД Польши Збигнева Рау на встрече коллег из ЕС в Киеве, жалоба Варшавы на медлительность Киева в выдаче разрешений на эксгумацию жертв Волынской трагедии, ограничение проезда украинских фур на пункте пропуска "Медыка".

Главный конкурент ПиС – Гражданская платформа (30%), которая была у власти в 2007-2015 годах. Ее лидером является Дональд Туск, бывший премьер Польши (2007-2014) и экс-глава Евросовета ЕС (2014-2019).

Эта партия ориентируется больше на горожан, пропагандирует более либеральную повестку дня (например, отменить жесткую политику ПиС относительно абортов), выступает за налаживание отношений с ЕС.

Тема Украины не является основной на выборах в принципе и в кампании Гражданской платформы в частности. Она не звучала на оппозиционном Марше миллионов сердец в Варшаве.

"С одной стороны, это можно трактовать положительно – что есть консенсус по поддержке Украины, – говорит Савинок. – С другой – что Украина и в целом внешняя политика не особо интересуют оппозицию".

Но Туск все равно выражал поддержку Киеву и пытался использовать это против ПиС. К примеру, называл "ударом ножом в спину" слова премьер-министра Матеуша Моравецкого (ПиС) о том, что Польша больше не будет передавать Украине свое оружие.

В противостоянии ПиС и Гражданской платформы есть и личное измерение. Качиньский обвинял Туска в гибели своего брата Леха, который разбился на правительственном самолете под Смоленском в 2010 году.

ЗОЛОТЫЕ АКЦИИ. КТО СФОРМИРУЕТ КОАЛИЦИЮ

Лидерские партии вряд ли получат монобольшинство. Поэтому им точно придется искать партнеров для создания коалиции из трех партий, имеющих поддержку около 8-12% по соцопросам.

Скорее всего, близкими к коалиции с Гражданской платформой будут Левица и центристы из Третьего пути. Но поскольку Третий путь – это блок (проходной порог для блоков повышен – 8%), то его перспективы могут решить несколько процентов.

На противоположном фланге есть радикальная правая партия Конфедерация, которая ориентируется на молодой электорат. Ее представители использовали антиукраинские лозунги типа – "выставить Украине счет".

В составе Конфедерации откровенно пророссийские политики, говорит LIGA.net журналистка Елена Бабакова (Варшава). Но называть пророссийской всю партию – преувеличение. Как партия она играет на историческом ресентименте Волынской трагедии, но больше – на антимигрантских настроениях.

Один из лидеров Славомир Ментцен обещал забрать у украинцев всю соцпомощь. На самом деле не так много ее и получают, это миф, объясняет Бабакова: "То есть это скорее не о России и Украине, а о заигрывании, что мы не будем содержать украинцев, должны быть только нужные зарубежные работники – украинцы будут знать свое место в Польше ".

ТРИ СЦЕНАРИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ УКРАИНЫ

Спрогнозировать, какая будет коалиция – почти нереально, говорят опрошенные LIGA.net эксперты. Но базовыми все же выглядят три сценария:

Первый – коалицию формирует ПиС. Если ПиС останется у власти, то в целом это будет означать определенную предсказуемость для украинских политиков, говорит Савинок: "Это знакомая формация".

Проблемы могут возникнуть, если в коалицию с ПиС войдет Конфедерация. Это может означать обострение антимигрантской риторики и больше проблем для украинцев в Польше, предупреждает Бабакова.

Внешняя политика вряд ли изменится, говорит журналистка: "Думаю, что Конфедерацию больше интересуют внутренние дела".

Но есть риск, что представители Конфедерации в правительстве будут делать антиукраинские заявления, на них будут эмоционально реагировать украинские чиновники – и это будет ухудшать атмосферу между Варшавой и Киевом.

"Польско-украинские отношения больше портят не какие-то реальные шаги стран, кто-то запретил или не сделал, – добавляет Бабакова. – А слова, сказанные политиками по обе стороны границы".

Есть сомнения, что Конфедерация вообще пойдет в коалицию, говорит Бабакова. О нежелании говорили представители Конфедерации. Партия может опасаться, что ПиС со временем "переварит" ее, как "переварила" партнеров ранее. И может выбрать вариант побыть один-два политических цикла в оппозиции, чтобы потом стать главной правой силой.

Теоретически ПиС может попытаться сформировать коалицию и без Конфедерации – перетащить склонных к консерватизму центристских политиков, например, из Третьего пути. Но, вероятнее всего, для этого нужно будет уговорить 15-20 депутатов – что очень маловероятно, говорит Бабакова.

Второй сценарий – коалиция Гражданской платформы с Третьим путем и Левицей. Приход оппозиции к власти вряд ли сменит внешнюю политику, говорит Бабакова. Туск имеет большой опыт во внешней политике, есть проукраинские кандидаты и среди младших партнеров по коалиции.

"Туск возглавлял Европейский Совет в непростые для Украины времена после оккупации Крыма и российского вторжения на Донбассе, – напоминает она. – Его действия в Евросовете говорят о нем как о проукраинском политике".

Правительству, созданному Гражданской платформой, может быть политически легче вернуть хорошую атмосферу в отношениях с Киевом, говорит LIGA.net Лукаш Адамський, заместитель директора Центра диалога имени Мерошевского (Польша).

"Они всегда могут сказать, что ошибки в отношениях с Украиной были не только с украинской стороны, но и с польской, – объясняет он. – Что плохое было от ПиС".

В целом польская военная поддержка будет больше зависеть от событий в Вашингтоне, чем от того, кто выиграет эти выборы, добавляет Бабакова.

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Третий – провал коалициады. В европейских медиа не исключают, что польские партии могут вообще провалить переговоры, а значит пойти на досрочные парламентские выборы ориентировочно весной.

Для Украины это будет означать риск снова быть вовлеченной в предвыборную кампанию и нестабильность во внутренних делах партнера.

После выборов атмосфера между Украиной и Польшей может улучшиться, убеждает Адамський. У новой власти появится больше простора для маневра – не надо "здесь и сейчас" бороться за электорат.

Но выборы были лишь одним из факторов. Никуда не исчезнут проблемы, которые не сильно подсвечивались в начале войны: эксгумация жертв Волынской трагедии, экономические споры, мигранты.

Также споры возможны на треке евроинтеграции. Чем ближе Украина будет к ЕС – тем больше Польша будет ощущать в ней соперника, который будет конкурировать за одни и те же фонды в ЕС, прогноз Йозвяк.

У Киева и Варшавы могут различаться взгляды и на реформу ЕС (перед расширением). Германия предлагает концепцию практически федерации с сильным центром в Брюсселе, Польша – "Европу наций" с большей автономией государств, объясняет LIGA.net Даниэль Шелиговский, ведущий эксперт Польского института международных отношений.

"Польше будет интересно и показательно, какое мнение по поводу реформы ЕС сформируется в Украине, – объясняет он. – И это также, видимо, будет влиять на переговоры [о членстве в ЕС] между Украиной и Еврокомиссией".

В целом не будет возвращения к отношениям, которые были в начале полномасштабного вторжения, прогнозирует Шелиговский. Все польские политические силы негативно восприняли заявления украинских властей во время зернового спора – будто бы Варшаву ставят в один ряд с Москвой.

Польша при любом правительстве будет проводить проукраинскую политику и будет продолжать экономическую, военную, политическую поддержку.

Однако не будет так активно бороться за Украину на международной арене, говорит Шелиговский: "В начале полномасштабного вторжения Польша часто выступала на дипломатической передовой. Формировала разные коалиции – танковые, по оружию и т.д. А сейчас мы, наверное, будем вести себя, как Германия. То есть где-то на втором плане помогать".

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