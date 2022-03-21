Как Россия переходит к плану Б в Украине и тянет на дно Лукашенко. Обзор западных медиа

План А вторжения России провалился – и она перешла к плану Б; пойдут ли беларусы в наступление на Украину; насколько высок риск развязывания Путиным ядерной войны и что может сделать Международный уголовный суд с военными преступлениями России.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

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The Wall Street Journal: План А не удался, Россия переходит к плану Б

После того как российский блицкриг в Украине провалился, Кремль перешел к новой стратегии, пишет The Wall Street Journal.

Первоначальный план, включавший в себя оккупацию Киева за несколько дней и замену Владимира Зеленского пророссийским кукольным режимом, потерпел неудачу. Россиянам пришлось сменить тактику. Сейчас они хотят заставить Киев принять их требования и фактически отдать южные и восточные территории, чтобы расширить свое влияние на Донбасс и закрепиться на сухопутном коридоре в Крым.

Также в планах Кремля – продолжать бомбардировки украинских городов с целью заставить Зеленского отказаться от курса на Запад. Если этого не получится, россияне готовятся к закреплению на занятых позициях, долговременному конфликту и тактике осад.

По словам американских чиновников, для простых украинцев это означает недели и месяцы ракетных и артиллерийских обстрелов со стороны ослабевшей российской армии.

План Б будет сильно зависеть от успехов или неудач для российских войск на фронте. Открытым остается вопрос окружения Киева, ведь у экспертов есть сомнения, хватит ли россиянам сил для этого.

Дэниел Фрид, бывший высокопоставленный чиновник Госдепа, занимавший должность посла США в Польше, говорит: конечная цель Путина не изменилась, только тактика. Быстрого наступления не получилось, теперь он просто хочет все разрушать в "сталинском стиле".

По мнению министра обороны США Ллойда Остина, обстрелы украинских городов – следствие того, что российская армия застряла в Украине.

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Financial Times : Застрявшая Россия будет нуждаться в помощи Минска, у Лукашенко не так много возможностей сопротивляться

С начала российского вторжения беларуский диктатор Александр Лукашенко дал возможность российским войскам атаковать Украину со своей территории, пишет Financial Times. Он даже изменил Конституцию, чтобы россияне могли размещать ядерные ракеты в Беларуси.

До сих пор беларуские военные прямого участия в кремлевской войне не принимали, а сам Лукашенко убеждал, что беларусам это "не нужно".

После того, как продвижение российских войск остановилось из-за сопротивления украинской армии, Киев сообщил, что Беларусь могут заставить участвовать в российском наступлении. Среди возможных вариантов такого привлечения – создание Россией casus belli, чтобы спровоцировать Минск.

Беларуские власти называли такие заявления "нонсенсом", а общественные опросы свидетельствуют, что население страны выступает против участия их военных в агрессии против Украины.

Эксперты объясняют: беларуская армия насчитывает всего 45 000 личного состава и почти не имеет боевого опыта.

Франсуа Гейзбур, французский оборонный аналитик, говорит: РФ очень нужны люди на поле боя. Чеченцы и сирийцы уже были, все равно не хватает. Попытка заполнить пробелы беларусами "может иметь какой-то смысл".

Другие эксперты более скептичны, считая беларускую армию слабой и не столь мотивированной, как украинскую. Единственное, что можно выиграть от участия Беларуси, – открытие еще одного фронта на Волыни, но это может быть рискованно для самого Минска и его армии.

Михал Барановский, старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла в Варшаве считает: вступление Беларуси в войну может иметь целью перекрытие поставок западного вооружения в Украину и закрытие границы, но и такая возможность маловероятна.

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The Economist: Риск эскалации войны в Украине и переход ядерного порога

Полноценная, конвенционная война, развязанная Кремлем в Украине, сильно повысила возможность ядерной войны, пишет The Economist. Об этом предупреждают все, в том числе, генсек ООН Антониу Гутерриш.

На данный момент только у одной из сторон конфликта есть ядерное оружие – России. А российский диктатор Путин продолжает напоминать всем в мире, что он готов его применить.

Простейший сценарий: столкнувшись с поражением на поле боя, Путин захочет переломить ход и применит ядерное оружие для демонстрации силы. Это может сопровождаться заявлениями о том, что Украина "сделала это сама" или у Москвы "не было выхода". Далее – требование немедленной капитуляции с угрозами применить оружие еще раз.

Россия может использовать тактическое ядерное оружие, которое наносит гораздо меньший вред, чем стратегическое, разрушающее города и имеющее мощность в несколько килотонн.

Считается, что у России тысячи единиц нестратегического ядерного оружия. Это ответ на высокоточное оружие, которое имеют США и НАТО, в частности, в Европе как часть защитного "зонтика".

Есть опасения, что Россия может напрямую атаковать склады оружия или грузы на территории страны-члена НАТО, например, Румынии или Польши. В Москве уже говорили, что атаковать конвои оружия – "законно" для российских вооруженных сил, пишет издание.

Впрочем, если это произойдет, это может привести в действие 5 статью договора НАТО и начать военную кампанию против России на территории Украины или даже на территории самой России.

Даже в случае химической атаки НАТО будет вынуждено действовать, ведь Москва продемонстрирует, что не остановится ни перед чем, а Запад должен прекратить кровопролитие. Ничего не делать будет невозможно, ведь психологический предел будет перейден. Однако, как быстро это может перейти к тотальной войне – непонятно.

Вовлечение сил НАТО в войну означало для Путина окончательное поражение, и результат может быть более катастрофическим, чем ожидали эксперты в 1962 году во время Карибского кризиса.

The Washington Post: Международный суд расследует военные преступления, совершенные Россией. Что это значит?

Через несколько дней после начала российской агрессии в Украине главный прокурор Международного уголовного суда (МКС) Карим Хан объявил, что начнет расследование возможных преступлений против человечества и военных преступлений в Украине.

Спустя почти три недели гуманитарный кризис вырос, тысячи мирных жителей оказались без еды, воды или безопасного способа уехать из зоны боевых действий, пишет The Washington Post.

Хотя эта новость мобилизовала юридическое сообщество, способность МКС привлечь российского диктатора Путина к ответственности выглядит маловероятной. Ведь Россия не будет сотрудничать.

Тем не менее у МКС есть и другие варианты: активизировать внимание на преступлениях России в Украине, активно подтверждая важность соблюдения прав человека для демократического мира, и прилагать другие усилия, направленные на привлечение России к ответственности.

Россия не признает юрисдикцию Международного суда. Москва подписала – но так и не ратифицировала – Римский устав и отозвала подпись в 2016 году. Украина юрисдикцию МКС признала.

1 марта Литва объявила, что как сторона Римского устава также попросит МКС расследовать вероятные военные преступления и преступления против человечества, совершенные Россией в Украине. 2 марта к Литве присоединились еще 38 стран.

Международное право вряд ли приостановит агрессию России. Чтобы прекратить текущие боевые действия, необходимо использовать все имеющиеся военные, финансовые и дипломатические ресурсы.

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