Украина сделала первые шаги на пути к авиационной коалиции, чтобы получить 40-50 самолетов F-16. Главными адвокатами являются Великобритания и Нидерланды, но финальное решение будет зависеть от Соединенных Штатов. И позиция Вашингтона остается нечеткой.

"Без Америки настоящей авиационной коалиции, я думаю, не будет. Американская роль очень важна, – говорит LIGA.net профессор и преподаватель Университета Тафтса (Бостон, США) Владимир Дубовик. – Я думаю, что будет определенное давление, в том числе из Конгресса".

Как формируется авиационная коалиция, и какие факторы могут стоять на пути к получению Украиной F-16 – коротко на LIGA.net.

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ПЕРВЫЕ ШАГИ К КОАЛИЦИИ И ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ

Британия, Нидерланды и Франция присоединились к авиационной коалиции, заверил по возвращении из европейского турне президент Владимир Зеленский. По его словам, Лондон и Амстердам ее возглавят.

Британия уже летом начнет базовую подготовку украинских пилотов на самолетах западного образца и готова играть ключевую роль. Лондон и Нидерланды будут способствовать созданию коалиции для обеспечения всего – от обучения до закупки F-16 – заверили на Даунинг-стрит.

Нидерланды рассматривают возможность поставки Украине F-16 вместе с партнерами, заявлял еще 9 мая премьер Марк Рютте. В частности, над вопросом работают с Великобританией и Данией.

Франция открывает двери для обучения пилотов, но не будет передавать самолеты, говорит президент Эманюэль Макрон. По его словам, дискуссии по истребителям продолжаются, но обучение уже пора начинать.

Бельгия тоже может учить пилотов, говорят в правительстве страны. Но не может предоставить F-16, потому что обороняет ими авиапространство стран Балтии и Бенилюкса.

Германия приветствовала создание коалиции, но не будет передавать самолеты из собственных запасов. По мнению канцлера Олафа Шольца, это не самое приоритетное направление. У ФРГ и Британии к тому же нет F-16, которые просит Украина, объясняет министр обороны Борис Писториус.

Польша заявила, что не может предоставить F-16, поскольку не имеет их в достаточном количестве. Но готова и дальше поставлять советские МиГ-29.

Дания не делала свежих заявлений по самолетам. Но во время визита Зеленского в северные страны ЕС премьер Мэтте Фредриксен объясняла, что решение должно быть принято совместно с партнерами.

Пока большинство заявлений – скорее о начале обучения пилотов, но поставки истребителей будут обсуждать министры обороны НАТО в июне. Глава делегации в ПА НАТО Егор Чернев (Слуга народа) не исключает: Британия может объявить о готовности предоставить определенное количество своих Typhoon (Eurofighter), чтобы подтолкнуть другие страны.

"Мы не будем против передачи таких самолетов, – говорит LIGA.net нардеп. – Но рассчитываем, что основным боевым самолетом будет F-16 … Это американский самолет, и именно поэтому последнее слово все-таки будет за США".

МЕДЛЕННО ВАРИТЬ РОССИЮ. МНОГОСТОРОННЯЯ ПОЗИЦИЯ США

Пока позиция США выглядит неопределенной, объясняет LIGA.net директор программы "Северная Америка" в Украинской призме Александр Краев.

С одной стороны, глава Пентагона Ллойд Остин был не против поставок F-16 союзниками и допускал передачу этих истребителей, но не на данном этапе войны. С другой стороны, The New York Times пишет, что США якобы не дают пока согласия даже на обучение украинских пилотов непосредственно на F-16.

По версии NYT, одной из причин нынешней позиции США является опасение, что F-16 будут дорого стоить: "съедят" большую часть выделенных на год $43 млрд – и тогда не хватит денег на другие нужды Украины.

Частично эту версию подтвердила советница главы Пентагона Селесты Валландер, которая назвала F-16 "где-то восьмыми" в списке приоритетов.

"Стоит вопрос, предоставить ли больше артиллерии и снарядов для ПВО, или дать пару самолетов – и тогда деньги могут быстро закончиться… Хватит ли их до конца бюджетного года? – говорит LIGA.net профессор Университета Тафтса Владимир Дубовик. – И как скоро нужно будет администрации обращаться в Конгресс и просить новый пакет помощи. А в Конгрессе могут возникать проблемы из-за позиции некоторых республиканцев. Администрация колеблется".

По мнению Дубовика, теоретически эту проблему можно решить следующим образом:

- через механизм ленд-лиза, который позволяет президенту США выделять помощь без согласия Конгресса. Но тогда Украине придется заплатить за уцелевшие после войны F-16, которые она захочет оставить у себя.

- поставка более дешевых подержанных старых F-16;

– передача F-16 от других стран.

Также в США продолжает действовать фактор нежелания эскалации со стороны России, говорит профессор. По его словам, сейчас он заметно уменьшился по сравнению с летом или осенью прошлого года – нивелировать этот страх помогают успехи ВСУ, такие как уничтожение ракет "Кинжал".

"США считали, если что-нибудь дадут, то будет значительная эскалация, но этого не произошло, – добавляет Дубовик. – РФ уже использовала эскалационный потенциал в значительной степени, кроме оружия массового поражения".

Впрочем, США все равно относятся к ядерной угрозе, как к математической функции, говорит Краев: "Она постоянно приближается к нулю, но никогда не равна нулю… США стараются не давать все и сразу, чтобы не провоцировать сверхбурную реакцию России. Они медленно варят РФ".

ЧЕТЫРЕ ФАКТОРА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ПОЗИЦИЮ США

1. Замглавы Пентагона Колин Каль уходит в отставку в июле. В СМИ США его называют одним из противников F-16 для Украины.

По мнению Краева, его отставка будет играть Украине в плюс: "При принятии решений в Пентагоне важно, сколько определяющих фигур поддерживают его или нет. Такая военная американская демократия. Условно, если большинство заместителей Остина будет "за", то он тоже скорее говорит "за".

Значение отставки Каля не нужно ни преувеличивать, ни умалять, считает Дубовик. Личности важны, и это может немного повысить вероятность предоставления F-16 – но ключевые решения все равно будут принимать в Белом доме: "Байден – очень опытный во внешней политике. Насколько я понимаю, он всех послушает, но принимает решение сам".

2. Угроза технического дефолта в США. Страна приблизилась к предельной границе госдолга, разрешенной законом. Байден ведет переговоры с лидерами Конгресса, чтобы этот потолок поднять. Во внутриполитическом дискурсе это может обострять риторику о необходимости понижения расходов.

"Эта ситуация напрямую не влияет на F-16, – говорит Дубовик. – Я думаю, будет выход из ситуации. Это не впервые в американской политической системе".

По словам Краева, проблем с бюджетом США не должно быть – и Байден, и спикер Палаты представителей Маккарти (республиканец) говорят, что скоро придут к согласию. К тому же США ежегодно закладывают в бюджет рост расходов на оборону минимум на 13%, отмечает эксперт: "Следующий год не исключение… Говорить, что при таком бюджете 40-50 самолетов станут огромной проблемой – манипуляция".

3. Давление со стороны Конгресса. 14 республиканцев и демократов уже призвали Байдена без промедления разблокировать предоставление Украине F-16. По мнению Дубовика, давление со стороны Конгресса будет продолжаться.

"Французы, британцы и другие страны уже говорят, что они готовы обучать пилотов или передавать какие-то самолеты. Так нам тоже нужно подключаться", – описывает возможные аргументы профессор.

По его словам, в американском политикуме также остаются многие люди, которые считают помощь Украине хорошей инвестицией.

"Это небольшая часть нашего военного бюджета, – говорит он. – Но поддержка Украины и противодействие России – в наших национальных интересах".

4. Дипломатические усилия Украины. Два масштабных европейских турне Зеленского дали толчок к развитию авиационной коалиции и увеличению военной помощи. Но здесь скорее сыграл фактор дипломатических усилий, приложенных еще до визитов, убежден Дубовик.

"Президент довольно влиятелен. Когда он что-то просит, иногда трудно отказать, – считает профессор. – Но есть определенное давление вне кулис… Дипломатия, усилия правительства и президента имеют влияние. Постоянные подталкивания партнеров в правильном направлении имеют значение."

И возможность подтолкнуть партнеров будет скоро. Уже завтра в Хиросиме начнется, как говорит LIGA.net экс-глава МИД Павел Климкин, определяющий саммит G7, на который приглашен Зеленский. А в июле – Вильнюсский саммит НАТО, подготовка к которому в самом разгаре.

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