Как украинец нашел в Европе десятки карт с "российским" Крымом. И готовит иски на миллионы

"Свою первую карту я получил в подарок от отца, когда мне было шесть лет, – рассказывает LIGA.net основатель проекта "Stop Mapaganda. Информационная деоккупация Украины" Николай Голубей. – У нас с ним была игра: он называл страну или город, а я их искал".

Николай сохранил любовь к картам и считает образ границ Украины частью своей идентичности. Сейчас он проживает в Германии, где в местных магазинах приобрел десятки карт, которые эту идентичность подвешивают – изображают Крым и/или Донбасс российскими или спорными территориями. Теперь Николай готовит миллионные иски к издательствам.

"Исследование господина Голубея нас заинтересовало, – говорят LIGA.net в представительстве президента в АР Крым. – Мы реагируем на случаи некорректного обозначения Крыма, публикации карт Украины без полуострова и т.д. На днях наша команда встретилась с Николаем, он дополнительно презентовал свое исследование и мы полностью поддерживаем его стремление".

LIGA.net тоже изучила это исследование, пообщалась с Голубеем, дипломатами и одним из европейских издательств: вот вся история.

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ИСПОРЧЕНЫЙ ПОДАРОК, ТЕРАКТ РОССИЯН И БОЛЬШОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

На новый 2023 год Николай сделал себе подарок: купил большую карту, чтобы расклеить на ней фотографии. Но увидел, что на этой карте украинский Крым был изображен "спорной территорией".

"Меня это возмутило, но я ничего не сделал, – вспоминает Голубей. – Но потом был теракт в Днепре, ракета разрушила многоэтажку. Я был зол, пошел в магазины. Думал, что проблема только в этих настенных картах. Но оказалось, что из пяти карт – четыре некорректных".

С тех пор Николай и его товарищи ездили по магазинам в Германии, Австрии и Швейцарии, покупали карты на онлайн-площадках.

Голубей собрал десятки карт и глобусов от разных издательств и провел большое исследование почти на 400 страниц. Оно касается продукции компаний Columbus Verlag, Räthgloben 1917 Verlags, Kunth Verlag, Interkart, Franckh-Kosmos, Stiefel Eurocart, Mairdumont и ее брендов (все – Германия), Freytag-Berndt (Австрия), National Geographic (США), Tecnodidattica Spa, Ediz (оба – Италия), Hallwag Kümmerly+Frey (Швейцария).

На картах этих издательств было несколько вариантов некорректного изображения государственных границ Украины:

1) Крым изображен частью России.

Вот он на карте National Geographic Europe Executive Map, надпись у Керченского пролива – "заявленные Украиной границы". При этом эта модель карт в версии Enlarged изображает границы Украины корректно.

А вот "российский Крым" на карте "Weltkarte – Staaten der Erde mit Flaggen" от MARCO POLO, дочернего бренда Mairdumont.

2) Крым представляется как спорный, заштрихован цветами Украины и России. Так было на карте Europa politisch от Freytag-Berndt, приобретенной Николаем.





3) Пунктирной линией обособлен не только Крым, но и части Донбасса или областей, на которых РФ провела незаконный псевдореферендум. Такое изображение Николай нашел на карте Weltkarte – Staaten der Erde mit Flaggen от MARCO POLO – дочернего бренда Mairdumont.

4) Также есть карты, где Крым изображен нейтральным (ни Россия, ни Украина) или отделенным от Украины пунктиром/границей без окрашивания. По словам Николая, приобрести некорректные карты можно в магазинах и на сайтах дистрибьюторов – Thalia (Австрия и Германия), Amazon.de, Hugendubel, Buecher.de (Германия), Orrel Fussli (Швейцария).

А на сайте британского ритейлера Maps Worldwide в конце февраля Николай купил карту российского издательства AGT-Geocentr с "российским" Крымом и продемонстрировал LIGA.net чеки. В его исследовании говорится, что также на этом сайте можно было приобрести, например, карту "от Рюрика до Путина ", снова с "российским" Крымом. После обращения журналистов британской INews в Maps Worldwide заявили, что изъяли продукцию AGT из ассортимента, а ссылки на нее больше не работают. Однако Николай обращает внимание, что они продолжают продавать другие некорректные карты. К примеру, от Freytag-Berndt.

Отдельно он отмечает Google Maps. Если делать запрос из Украины, то полуостров изображен корректно. Если из Германии – то отделен пунктиром. Журналист LIGA.net попросил проверить это знакомых из Чехии – и они получили аналогичные результаты с немецким.

В целом Николай убежден, что явление продажи некорректных карт в Европе является системным. Оно удовлетворяет потребности всех групп потребителей: это детские карты и атласы, настенные, настольные, подарочные, глобусы, карты и атласы для школьников и автомобилистов. Приобрести карты с корректными границами Украины тоже можно, говорит Николай. Но сделать это труднее.

"Из пяти настенных политических карт только одна корректная, – рассказывает о визите в один из магазинов Николай. – Все карты имеют примерно один размер, а корректная – вдвое меньше. И если ты не знаешь, где искать, то просто не увидишь. Они – в коробке, и маленькая – там внутри".

"Системность – это не о том, что можно купить в Германии некорректное изображение, – считает Голубей. – Трудно купить корректное".

ЧТО ГОВОРЯТ ИЗДАТЕЛЬСТВА И КАРТОГРАФЫ

LIGA.net дважды обращалась с запросами в десяток компаний из исследования Николая Голубея. Но получила ответ только от австрийского издательства Freytag-Berndt, изображавшего Крым "спорным".

Там утверждают, что пытаются "создать образ мира, который должен быть максимально реалистичным, поэтому зоны конфликтов изображают "спорными". Но с начала полномасштабного вторжения "невозможно показать корректные линии фронта", говорят LIGA.net в издательстве. Поэтому теперь Крым и Донбасс показывают как украинскую территорию.

"Когда есть достаточно места, мы добавляем надпись "оккупированный Россией" в тексте под Крымом, – утверждают в Freytag-Berndt. – На рынке все еще могут быть более старые карты со "спорными территориями", но все новые карты показывают украинские границы в соответствии с международным правом".

В издательстве также предоставили фото якобы новых карт. Но на уточняющий запрос, в том числе с просьбой прислать номера ISBN новых карт, у Freytag-Berndt на момент публикации не ответили.

Экс-посол в Австрии и ныне посол МИД по особым поручениям Александр Щерба имел дело с этим издательством. И в комментарии LIGA.net называет его "тяжелым и вредным". По словам дипломата, несмотря на его протесты, сначала оно упорно показывало Крым как российский.

"Тогда я лично встретился с руководством. Это было где-то в 2018-19 году, – вспоминает Щерба. – Услышал такую аргументацию: их карты – это практический указатель для путешествующих автомобилистов, которые подразумевают, кто in charge на каждой территории. Политика их не интересует".

"Я им ответил, что есть территории, после посещения которых автомобилисты могут иметь сугубо практические и серьезные проблемы, посещая материковую Украину, – продолжает экс-посол. – И виноваты будут они. Думали какое-то время, потом согласились. Сообщили, что будут помечать Крым штриховкой, чтобы автомобилисты понимали: эта территория находится под оккупацией".

Большего, добавляет Щерба, он от издательства "к сожалению, не добился".

Проблема с автомобилистами – это правильный вопрос, говорит LIGA.net Ростислав Сосса, профессор кафедры геодезии и картографии КНУ.

"Согласно Конституции, международному праву и решениям ООН, Крым – это Украина. Но человек не может свободно проехать, – объясняет он. – Картограф, издатель в таких случаях должен делать примечание... Нет (не на перешейке, не пунктирной линией. – Ред.). Мы в легенде делали примечания, что территория Крыма временно оккупирована Россией".

Какого-либо универсального кодекса картографов по изображению границ нет, добавляет он. В идеале границы должны изображаться в соответствии с признанными ООН нормами международного права, а оккупированные территории – обозначаться примечаниями. В реальном мире так работает не всегда.

"Часто одни копируют в других, не задумываясь и не проверяя, что же они показывают, – говорит Сосса. – А дистрибуции продают, тоже особо не задумываясь. Конечно, это книжным сетям чести не делает. Должны быть какие-то предохранители, чтобы смотреть, что же они продают".

Оснований говорить о каком-то сговоре компаний-производителей и дистрибьюторов Сосса пока не видит, хотя не исключает, что "российская пропаганда подсовывает свои версии, имеет определенные влияния". По его мнению, можно говорить о системности как массовости – и в этом есть угроза.

"Если эти карты постоянно будут мелькать, то будет восприниматься, что Крым является территорией России, – объясняет влияние некорректных карт Сосса. – Это как со включенным на кухне телевизором. Человек его не слушает, не видит, но если постоянно по телевизору какие-то вещи говорят – то на уровне подсознания эта информация остается".

Карты с некорректным изображением Крыма вводят в заблуждение немецкий народ и неправильно его информируют "о реальности и правовой действительности", добавляет Норман Гейденрайх. Он работал на руководящих должностях в немецком филиале Microsoft, а сейчас возглавляет созданную им Менеджерскую академию в Веймаре и еженедельно организовывает акции в поддержку Украины.

"Многие люди используют этот материал на картах как авторитетный источник для поиска ответов, – говорит LIGA.net Гейденрайх. – Если эти карты неправильны, а скорее отражают какие-то российские претензии, то это является серьезным введением в заблуждение. Это нужно прекратить".

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ

Николай Голубей уже очертил планы. Во-первых, он хочет, чтобы была создана рабочая группа дипломатов и юристов. И уже представлял свое исследование МИД и представительству президента Украины в АР Крым.

В представительстве LIGA.net заверили, что исследование Голубея их заинтересовало, и они поддерживают его в борьбе за корректное отражение Крыма на картах. Однако у представительства нет мандата взаимодействовать с загранучреждениями, в отличие от МИД.

"Этот вопрос может быть решен гражданским участием неравнодушных украинцев и европейцев. Обращение и адвокация – это инструменты работы гражданского общества, вполне действенные", – говорят там.

В Министерстве иностранных дел, по словам Голубея, его попросили подготовить описание отдельно по странам и компаниям, чтобы начать обращаться в издательства со своей стороны. LIGA.net обратилась за комментарием в министерство, однако на момент публикации ответа не получила.

"Посольства тоже должны задавать вопросы, – добавляет LIGA.net член делегации в ПАСЕ и нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко. – Если компании не будут реагировать на запрос от посольств, то дальше можно ставить вопросы перед правительствами этих государств относительно проверки таких компаний. Я думаю, что это абсолютно возможно и нужно делать".

Работу на гражданском треке Голубей уже начал. Он создал Telegram-канал проекта, планирует сделать сайт, хочет распространять историю через медиа и хэштег #StopMapaganda и подготовить иски к издательствам, где одним из требований будет компенсация в размере 1 млн евро за каждую приобретенную некорректную карту. Эту сумму, признается он, взял из головы.

"Иски – лишь один из этапов, не самоцель. Частные компании быстрее реагируют, когда речь идет о деньгах. Также пресса любит цифры. Заголовки о многомиллионных исках – это перманентный генератор новостей об Украине, классическая история борьбы Давида с Голиафом, – объясняет Николай. – Я писал компаниям, что о деньгах можем идти на компромисс, если вы выполняете условия – прекращаете распространение этих материалов, отзываете уже проданную продукцию через письма клиентам, проводите внутреннее расследование и публикуете его результаты".

Денег на дорогих европейских юристов пока нет, признается Николай. Он ищет юридические компании, которые взялись бы за дело ради части возможной компенсации или имиджевых достижений.

Карты беспокоят и самих немцев. По словам Гейденрайха, эту тему будут поднимать на проукраинских демонстрациях в Веймаре. Также, убежден он, нужно обращаться к немецким чиновникам.

"Такие материалы нельзя использовать в государственном образовании, особенно в школах. Это был бы один из первых шагов, – говорит он. – Вторым шагом должно быть обсуждение этого вопроса в прессе, публичная дискуссия. По моему мнению, помогло бы мотивировать компании быть более ответственными".

Если все эти этапы не дадут результатов, то Голубей хотел бы требовать наложения санкций на издательства. И основания для этого могут быть, считают в представительстве президента в Крыму.

"Такие случаи могут быть основанием для санкций для учредителей таких издательств или заказчиков продукции, – говорят в пресс-службе. – Вполне вероятно, что эту деятельность можно признать такой, которая признает правомерной или отрицает вооруженную агрессию России против Украины, то есть это может стать основанием для уголовного расследования".

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